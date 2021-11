https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cristina Fernández de Kirchner. Hotesur y Los Sauces S.A eran sociedades de la ex Presidenta de la Nación y está debidamente acreditado que no cumplían con ninguna normativa vigente. Crédito: Archivo

Atropello judicial Repudio al fallo de sobreseimiento de las causas Hotesur y Los Sauces Ante la resolución del Tribunal Oral Federal 5, solicitamos la reacción del fiscal para apelar esta vergüenza nacional. En estas circunstancias, la política y la justicia se dan la mano de la peor manera, dejando al descubierto la falta de independencia de poderes.

Junta Ejecutiva Provincial del PDP

Gabriel E. Real

Secretario General

El Partido Demócrata Progresista de la provincia de Santa Fe expresa profunda preocupación e indignación por los arrebatos judiciales de las últimas horas en nuestro país. No es posible que, ante las profusas pruebas de evasión y lavado de dinero, se decida el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Esto nos sitúa como país y ante el mundo como ejemplo de todo lo que no debe ser: la política de privilegios y la corrupción que debilita cualquier sistema republicano.

Hotesur y Los Sauces S.A eran sociedades de la ex Presidenta de la Nación y está debidamente acreditado que no cumplían con ninguna normativa: no tenían balances, no actualizaban el directorio, no pagaban tasas, no actuaban los organismos de control y tenían un domicilio falso. En escena, involucrados los empresarios contratistas del Estado: Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza.

Ocupación de habitaciones y salones en los hoteles, alquiler de inmuebles y el supuesto circuito de pago de coimas que es un escándalo. Se presentaron las denuncias respectivas y hubo investigaciones judiciales, que tuvieron la intervención de diferentes fiscales, jueces y camaristas. Se llegó a un procesamiento y, al arribar la causa al Tribunal Oral Federal 5, para el inicio del juicio oral, resuelve que no se van a conocer las pruebas ni que es posible la condena, mediante un juicio.

Solicitamos la reacción del fiscal para apelar esta vergüenza nacional. La política y la justicia se dan la mano de la peor manera, dejando al descubierto la falta de independencia de poderes. Evidentemente, parece funcionar la lucha sistemática del Gobierno Nacional para lograr impunidad, cueste lo que cueste. Quienes estamos en un partido político que entiende que la decencia no puede ser una excepción y la corrupción debe ser siempre condenada, venga de quien venga, estamos alertas exigiendo los pasos institucionales correctos. Le pedimos a la sociedad que también esté atenta. Lisandro de la Torre entregó su vida por la lucha contra la corrupción; tantos años después seguimos asistiendo a estas miserias judiciales que retrasan a pasos agigantados el progreso de nuestra Nación.

