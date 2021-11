El "otro" Pumpido ya es sorpresa en Paraguay: jugará Sudamericana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Juampi" llegó para salvarlo del descenso y la promoción, algo que consiguió al golear a Nacional 3-0 con un doblete de Javier Toledo. Este miércoles, en el Defensores del Chaco, juega la final de Copa Paraguay frente a Olimpia.

Mientras Pumpido padre (Nery Alberto, Secretario General de la Conmebol y Director de Desarrollo) se lucía el sábado ante los ojos del mundo ingresando en el Centenario de Montevideo con la Copa Libertadores de América antes del cruce Flamengo-Palmeiras, con mucho menos "ruido mediático" Pumpido hijo (Juan Pablo) disfrutaba de su primer pequeño gran logro como entrenador: lo salvó a Sol de América del descenso, de la promoción y lo clasificó a la Copa Sudamericana 2022. De yapa, este miércoles jugará la final de la Copa Paraguay con el poderoso Olimpia, el llamado Rey de Copas en el fútbol guaraní.

Para salvarse "de todo", Juan Pablo Pumpido disfrutó de un momento extraordinario del ex Tucumán, Javier Toledo, quien anotó dos goles en el aplastante triunfo de Sol de América frente a Nacional. "Javier Toledo se ganó los aplausos con su brillante definición a los 43 minutos del primer tiempo. Después de recibir un pase de Francisco da Costa, el delantero la colocó desde el área grande al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!. Javier Toledo tuvo una gran actuación. El atacante de Sol de América brilló al convertir 2 goles y al patear 2 veces. Víctor Hugo Ayala también se destacó. El defensa de Sol de América fue importante por rechazar cuatro pelotas peligrosas. Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados", describen los colegas paraguayos.

En cuanto al dibujo, Juan Pablo Pumpido, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Rubén Escobar en el arco; Víctor Hugo Ayala, Miguel Jacquet, Gustavo Mencia y Gabriel Báez en la línea defensiva; Diego Godoy, Fernando Godoy, Rodrigo Rojas y Iván Cazal en el medio; y Javier Toledo y Francisco da Costa en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Hernán López Mora salió con una disposición táctica 4-4-2 con Santiago Rojas bajo los tres palos; Juan Argüello, Claudio Núñez, Farid Díaz y Walter Clar en defensa; Orlando Gaona Lugo, Cristian Riveros, Carlos Arrúa y Franco Costa en la mitad de cancha; y David Fleitas y Leonardo Villagra en la delantera.

En la próxima jornada Sol de América enfrentará de visitante a 12 de Octubre, mientras que Nacional jugará de local frente a Olimpia. El local, de la mano de Juan Pablo Pumpido, está en el tercer puesto con 28 puntos y 8 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 20 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.

En cuanto a lo que se viene, la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) publicó oficialmente la fecha y el horario del gran partido final de la Copa Paraguay, que disputarán Olimpia y Sol de América. El título del torneo se decidirá este miércoles 1 de diciembre próximo. En principio se habló de que el partido se jugaría antes, pero la organización de la Copa Paraguay decidió que s se juegue entre semana, paralelo obviamente al torneo Clausura. El 1 de diciembre a las 19, Olimpia y Sol de América buscarán conquistar la tercera edición de este torneo, en el mítico estadio Defensores del Chaco. También se fijó el duelo por el tercer puesto, que lo disputarán Tembetary y Libertad. Ese juego fue marcado para este martes 30 de noviembre, también para las 19.

Tanto Olimpia como Sol de América vienen de pasar las semifinales en la tanda de penales, con los arqueros como grandes figuras. En el caso de Olimpia tuvo una campaña sólida en la Copa Paraguay. Eliminó en 32avos. de final a Deportivo Primavera de Ka'arendy (equipo de la UFI), al que goleó 6-0. Luego "tachó" al Cristóbal Colón de J. A. Saldívar (Primera B) por 3-2 y en octavos de final venció por la mínima 2-1 a Resistencia (Intermedia). En cuartos de final eliminó a Guaireña por 2-0 y este domingo "borró" a Libertad en penales (5-4), tras igualar 1-1 en tiempo normal.

Por su parte, Sol de América tuvo rivales de mucho renombre al inicio, pero terminó sufriendo con rival menos rankeado y de menor categoría (Primera B). En 32avos. aplastó 6-0 al 3 de Febrero del Barrio Ricardo Brugada (de Primera B), luego en dieciseisavos de final le ganó en un partidazo 4-3 a Rubio Ñu (Intermedia). En octavos de final "tachó" a Cerro Porteño por 2-0, en cuartos eliminó ajustadamente a Santaní por el marcador de 1-0 y tras un empate sin goles en tiempo normal, pasó por penales ante Tembetary para llegar a la gran final.

Ahora, el "otro" Pumpido, hace ruido fuerte en Paraguay. Cuando llegó a Sol de América, peligraba con el descenso de categoría: ya sea directo o por promoción. Pasaron seis meses y Juan Pablo Pumpido llevó a su equipo a consolidarlo en la máxima categoría: con el 3-0 a Nacional se salvó de todo. Pero, además, lo clasificó al humilde "Danzarín" a la próxima Copa Sudamericana 2022.

De yapa, este mismo miércoles desde las 19 jugará "Juampi" con Sol de América la final de la Copa Paraguay ante el poderoso Olimpia, el club donde adoran a su padre Nery Alberto Pumpido por haber ganado la Copa Libertadores. Así, en silencio y con perfil bajo, el "otro" Pumpido ya es noticia en el fútbol guaraní.

Sol de América-Olimpia, la gran final el miércoles

Será una final inédita entre Olimpia y Sol de América, que van por su primer título en la Copa Paraguay, que se juega en su tercera edición. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer los precios de entradas para los hinchas, confirmando que el 50% del estadio de Sajonia estará habilitado el próximo miércoles.

La platea Albirroja VIP será el único sector que no estará habilitado. Por otra parte, la APF aclaró que el evento será apto exclusivamente para las personas mayores de 12 años y con la dosis completa de la vacuna (carné verde del hincha seguro). Los no vacunados o con dosis incompletas no podrán acceder al estadio.