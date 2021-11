El Seven de la República femenino fue para Buenos Aires

El último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, el 5° Seven de la República Femenino. La competencia tuvo una final de alto voltaje, un cierre de excelencia.

El bicampeón, Tucumán, parecía que se encaminaba hacia su tercera consagración consecutiva, pero Buenos Aires no claudicó y esa actitud fue lo que le permitió resurgir y reconquistar la Copa de Oro.

Fue una definición electrizante. El campo de deportes La Tortuguita, del Paraná Rowing Club, fue escenario de lo mejor del rugby femenino del país. En el encuentro decisivo, las primeras en llegar al in-goal fueron las tucumanas, y durante el primer capítulo mantuvieron el control; tal es así, que se fueron al descanso con una interesante ventaja en los números (19-7).

Con un try de Sofía González en el tiempo extra, Buenos Aires venció por 24-19 a Tucumán y se consagró del 5to Seven de la República Femenino, que se llevó a cabo en Paraná. Este es el tercer título de Buenos Aires, que ya había conquistado la Copa de Oro en 2016 y en 2017. pic.twitter.com/b7lVPBRLEP

Pero en la segunda parte, Buenos Aires se recompuso y sobre el final logró igualar (19-19) con la conquista de Lucía Petraccaro. Entonces, se debió recurrir al tiempo extra y a la primera diferencia. En esa lucha pareja, apareció el talento de Sofía González, figura de Las Yaguaretés, que en una acción personal se escapó y corrió varios metros hacia la gloria. Buenos Aires ganó por 24-19 y recuperó la corona en un certamen que resultó una auténtica fiesta.

El plantel bonarense de las flamantes campeonas del Seven de la República, conducido por Agustín Pueta, lo integraron: Melina Alcaraz (Lanús RC), Paula Ghiorzi (La Plata RC), Sofía González (SITAS), Yamila Otero (Centro Naval), Paula Pedrozo (La Salle), Lucía Petraccaro (La Plata RC), Bárbara Petrik (Centro Naval), Celeste Pezzella (Centro Naval), Sofía Recalde (Porteño), Yasmín Soto (Guernica RC), María Taladrid (La Plata RC) y Gabriela Vera Torres (Centro Naval).

El reconocimiento también para Las Naranjas (campeonas en 2019 en las categoría Mayores y Juveniles), que hicieron un gran torneo. El seleccionado estuvo conformado por: Florencia Moreno, Andrea Moreno, Milagros Ortega, Martina Umana, Silvina Ramírez, Andrela Agüero, Rita Cazorla, Agostina Campos Ruiz, Azul Medina, Giuliana Agüero, Abril Romero y Yanina Serrano.

Tucumán venía se ganar los títulos del Seven de la República en 2019 y 2018, mientras que Buenos Aires había festejado en las dos primeras experiencias, 2016 y 2017.

La Copa de Plata de mayores fue para el seleccionado de Andina (aventajó a Nordeste), mientras que la Copa de Bronce se la quedó Austral (derrotó a Rosario).

Las posiciones finales del certamen de Mayores: 1º, Buenos Aires; 2º, Tucumán; 3º, Córdoba; 4º, Cuyo; 5º, Andina; 6º, Nordeste; 7º, Alto Valle; 8º, Salta; 9º, Austral; 10º, Rosario; 11º, Entre Ríos, y 12º, Oeste.

