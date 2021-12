https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.12.2021 - Última actualización - 14:36

14:32

Los jefes de los bloques del Senado y otros integrantes de la Cámara alta recibieron, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, al ministro ddel máximo tribunal en el último mes de su mandato como presidente de la Corte.

Roberto Faslitocco estuvo en la presidencia de la Cámara alta El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el Senado provincial Los jefes de los bloques del Senado y otros integrantes de la Cámara alta recibieron, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, al ministro ddel máximo tribunal en el último mes de su mandato como presidente de la Corte. Los jefes de los bloques del Senado y otros integrantes de la Cámara alta recibieron, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, al ministro ddel máximo tribunal en el último mes de su mandato como presidente de la Corte.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistoco, fue recibido este mediodía del miércoles 1ero de diciembre, por autoridades de la Cámara de Senadores de la Provincia, encabezadas por su presidenta, la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El titular del Poder Judicial repite con la Cámara alta lo hecho con el otro cuerpo deliberativo, en una visita de la que también formaron parte los jefes de los distintos bloques que componen el Senado. Se encontraban presentes en la reunión los presidentes de los bloques Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo), y sus pares los senadores Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), Eduardo Rosconi (PJ-Lealtad-Caseros) y Germán Giacomino (UCR-Constitución).

El Dr. Falistocco completa su mandato en la presidencia luego de un año en donde la Corte cobró una fuerte exposición al tratar temas que fueron importantes en la Justicia y en la política santafesina. Por un lado, cuando abordó si la Legislatura tenía la facultad o no de investigar, controlar y sancionar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y defensores en el Servicio Público de la Defensa Penal, con un fallo favorable a esa facultad. Por otra, la máxima instancia de la justicia en Santa FE debe ahora expedirse respecto de si puede o no ser imputado e indagado un senador provincial (Traferri) al quien el Senado no ha quitado sus fueros, según el pedido hecho por dos fiscales del MPA. Un juicio por la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución que define el alcance de las inmunidades de los legisladores está en juego en ese pleito.

También con gran repercusión, la Corte ha actuado al iniciar el jury contra el juez penal de primera instancia, Rodolfo Mingarini, que comenzó a ser juzgado por el máximo tribunal luego de haber dispuesto, en mayo de este año, la libertad para un imputado en un abuso sexual con acceso carnal cuya víctima fue una mujer que reside en zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Antes de la visita de Falistoco al Senado, integrantes del bloque de senadores del radicalismo mantuvieron a media mañana una reunión con el presidente electo de la Corte, Rafael Gutiérrez, de la que participaron el jefe de la bancada Felipe Michlig y el presidente de la Comisión de Seguridad, Rodrigo Borla, entre otros integrantes de ese sector.