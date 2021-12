https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.12.2021 - Última actualización - 18:39

18:30

El seleccionado de la USR afrontará el próximo fin de semana la competencia de seleccionados de juego reducido más importante del país.

Edición 37 Santa Fe ante una nueva ilusión en el Seven de la República El seleccionado de la USR afrontará el próximo fin de semana la competencia de seleccionados de juego reducido más importante del país. El seleccionado de la USR afrontará el próximo fin de semana la competencia de seleccionados de juego reducido más importante del país.

Desde el año 1981, el Seven de la República en la ciudad de Paraná, es una tradición para el cierre de temporada rugbística en Argentina.

Desde aquel lejano inicio de la década del ‘80, solo en dos oportunidades la competencia no se realizó. En 2005, por problemas económicos; y el año pasado, en el olvidable 2020 “marcado a fuego” por la pandemia de Covid-19.

Si bien los temores por una nueva ola están presentes, las actividades en nuestro país están prácticamente “normalizadas”. Es por eso que este 2021 contará, una vez más, con el certamen de juego reducido a nivel seleccionados, más importantes del país y que tendrá, como siempre, a la capital entrerriana como escenario.

Santa Fe

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby estará presente en la competencia. Otra vez, como hace ya varios años, en la Zona Campeonato.

En la etapa clasificatoria compartirá Grupo con Uruguay, Santiago del Estero y Sur. El debut está previsto para el sábado a las 11 ante los santiagueños y a las 17 el rival será Sur. Esos dos partidos, el equipo celeste de la USR los disputará en la sede de “La Tortuguita” del Paraná Rowing Club. En tanto, desde las 20, en “El Plumazo” del Club Atlético Estudiantes, estará cerrando el primer día de competencia frente a Uruguay.

Pablo Pfirter, en el centro de la imagen, da indicaciones. A su derecha, Gastón Sgroi, y a su izquierda Maximiliano Berthold, ambos entrenadores asistentes.Foto: Pablo Aguirre

El Head Coach santafesino, Pablo Pfirter, dialogó con El Litoral en la previa al torneo.

- ¿Cómo fue la preparación?

- La preparación fue complicada. Con el poco tiempo que tuvimos, tratamos de construir un equipo. Fue en simultáneo con el TRL, por lo que esa fue la principal dificultad, porque los chcios y sus clubes estaban con otros objetivos que lógicamente tenían que ver con el rugby de quince, preocupados por recuperarse de los golpes del fin de semana y diversas situaciones que tienen que ver con un torneo tan duro como el que se jugó. Pero de a poco fuimos metiéndole sistema hasta llegar a esta semana que es 100% Seven.

- ¿Cuál será el objetivo?

- Tenemos distintos objetivos. Uno de ellos es armar una base para el año que viene tener un proceso adecuado y llegar con otro rodaje. Por eso estamos llamando chicos jóvenes. En este Seven de la República, solo cinco ya participaron al menos una vez, los otros siete nunca tuvieron una experiencia así. A nivel resultado es tratar de jugar el mejor rugby que podamos. Estamos muy enfocados al primer partido (con Santiago del Estero) porque sabemos que el primer partido de cualquier torneo es difícil. Tenemos un gran equipo, grandes jugadores a nivel individual, así que el desafío para el staff es armar un equipo con todas las letras.

- ¿Fue difícil la elección del plantel definitivo?

- Sí, fue difícilComo no tuvimos competencia previa, que fue la principal dificultad, priorizamos en algunos chicos con experiencia, que saben jugar Seven y que ya han participado en el torneo. Pero hubo bajas por distintos motivos y tuvimos que elegir por jugadores que, si bien ya los teníamos vistos, no tienen la experiencia.

- ¿Qué opinás de los rivales en la etapa clasificatoria?

- Sin desmerecer a ninguno de los equipos, creo que el fixture que nos tocó va de menos a más en cuanto a la exigencia. Vamos a terminar jugando el primer día con Uruguay que salió segundo hace dos años. También los enfrentamos en GER, son muy duros físicamente y tienen un muy buen juego aéreo. Y con Santiagueña y Sur no nos podemos descuidar, son todos equipos muy parejos.

- ¿Quiénes serán los candidatos?

- URBA terminó de jugar como nosotros a último momento, Rosario también. Creo que Tucumán y Córdoba terminaron antes. No obstante todos ellos son siempre candidatos por la cantidad y calidad de jugadores que tienen, y algo más de trabajo encima que puede ser la diferencia para llegar más lejos.

- ¿Puede Santa Fe meterse entre ellos?

- Tenemos muchas expectativas y grandes jugadores, como por ejemplo Valentín Fernández, un jugador de clase Nacional. También los más chicos, confiamos plenamente en ellos y en el rugby que podamos desarrollar. El desafío es para el staff en armar un buen equipo con esos grandes jugadores.

Agustín Foradini y Alejandro Molinas, Capitán y Sub Capitán del Seleccionado de Seven de la USR.Foto: Pablo Aguirre

Palabra del Capitán

El back de Santa Fe Rugby Club, Agustín Foradini, fue elegido como Capitán de este selecto grupo de jugadores. Su “mano derecha”, será el medio scrum de CRAI, Alejandro Molinas, quien será el Sub Capitán.

Foradini también dialogó con El Litoral en la previa al atrapante Seven de la República que se avecina.

- ¿Cómo fue la preparación?

- Rara. Hace unos años cuando todavía estaba el seleccionado de 15, teníamos dos semanas para coordinar los movimientos y esto sería algo similar. Tenemos la suerte de que somos varios que venimos de procesos anteriores y dentro de todo nos conocemos así que lo que priorizamos es coordinar el juego.

- ¿Qué significa que te hayan nombrado Capitán?

- Es un orgullo grande. Uno le dedica mucho tiempo a esto y que me tengan en cuenta es muy importante. En Santa Fe Rugby me tocó primero que me elijan los entrenadores como candidato y después votado por mis compañeros. Y ahora esto, la verdad que todo es muy gratificante.

- ¿Cómo está el grupo?

- Es mi cuarto o quinto proceso y por suerte siempre con grupos muy lindos, muy buenos. Nos conocemos con muchos, la mayoría tenemos más o menos la misma edad y eso hace todo muy llevadero.

- ¿Qué podés decir de los rivales?

- Sin subestimar a nadie, creo que nos tocó una linda zona. Sobre todo viendo la de Buenos Aires que le tocó con Cuyo y Entre Ríos, o a Rosario que está junto a Córdoba. Si tocaba con alguno de ellos, el otro objetivo que tenemos que es llegar a Copa de Oro, hubiera estado complicado. Nos enfocamos mucho en nosotros y en poder afinar todos los detalles.

Sobre el final, el Captitán dejó “abierta una puerta” para lo que pueda pasar en la competencia. “Varios tenemos experiencia en el Seven de la República, pero ojo con los chicos nuevos, son grandes jugadores”.

Datos y antecedentes

La última edición del Seven de la República fue ganada por Tucumán, qué venía de perder el encuentro cumbre ante Cordobesa en 2018, tras vencer en la final de la edición 2019 a Uruguay por 12 a 8, mientras que Buenos Aires se alzó con la Copa de Plata, Misiones con la de Bronce y Sur con el ascenso a la Zona Campeonato.

Por su parte, el certamen 2021 contará con un cuadrangular de rugby femenino de 15 jugadoras entre las cuatro Uniones con más fichajes realizados hasta el 1 de octubre de 2021, en partidos de 30 minutos de duración y con scrum sin disputa.

Las Uniones participantes serán Entrerriana, Cordobesa, Tucumán y Andina, que reemplaza a Buenos Aires, quien no podrá asistir al torneo por compromisos asumidos con anterioridad a la organización del evento.

Las zonas





Campeonato

Zona 1: Tucumán, Misiones, San Juan y Entre Ríos “B” (reemplaza a Chile).

Zona 2: Uruguay, Santa Fe, Santiago del Estero y Sur.

Zona 3: Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Lagos del Sur.

Zona 4: Nordeste, Buenos Aires, Cuyo y Entre Ríos.

Ascenso

Zona 5: Salta, Formosa y Austral.

Zona 6: Tierra del Fuego, Andina y San Luis.

Zona 7: Paraguay, Oeste y Jujeña.

Zona 8: Chubut, Alto Valle y Santa Cruz.

Plantel Santafesino

Leandro Rivero (Cha Roga) / 26 años / 1,77 mts. / 94 kgs.

Alejandro Molinas (CRAI) / 23 años / 1,74 mts. / 75 kgs.

Franco Radin (CRAI) / 25 años / 1,76 mts. / 75 kgs.

José Gálvez (CRAI) / 23 años / 1,87 mts. / 103 kgs.

Santiago Kersten (CRAR) / 23 años / 1,91 mts. / 78 kgs.

Manuel Mandrile (CRAR) / 22 años / 1,85 mts. / 95 kgs.

Agustín Foradini (SFRC) / 23 años / 1,80 mts. / 91 kgs.

Bautista Galassi (SFRC) / 20 años / 1,83 mts. / 86 kgs.

Gonzalo Galán (SFRC) / 26 años / 1,80 mts. / 87 kgs.

Lucas Fertonani (SFRC) / 21 años / 1,80 mts. / 88 kgs.

Valentín Fernández (SFRC) / 21 años / 1,80 mts. / 88 kgs.

Santiago Gorla (SFRC) / 19 años / 1,84 mts. / 90 kgs.

Staff completo

Pablo Pfirter (Head Coach)

Gastón Sgroi y Maximiliano Berthold (Entrenadores Asistentes)

Gonzalo Carrasco (PF)

Hugo Peralta (Fisioterapeuta)

Mercedes Dumont (Nutricionista)

Daniel Pfirter y Walter Hrycuk (Mánagers).