¿Cuánto aprendieron los más chicos en pandemia? Pruebas Aprender: Así fue el regreso de las evaluaciones en Santa Fe

"No me preparé antes, pero me sentí cómodo. Lo de lengua fue fácil y lo de matemática no tanto. A mí me gustaron y me pude expresar". "Yo me sentí preparado. Mis papás me dijeron que esté tranquilo y los profes me enseñaron todo lo que tenía que estudiar". "Yo me sentí raro porque no había estudiado, pero la profe fue buena y nos ayudó a entender las preguntas". Estos fueron algunos de los testimonios de chicos y chicas de la escuela n°6 Mariano Moreno, que fue sede en nuestra ciudad de las Pruebas Aprender 2021.

En total, en Santa Fe fueron convocados 54.650 alumnas y alumnos, de 1.522 escuelas, 1.245 públicas y 277 privadas. También, participarán 4.500 veedores y aplicadores, entre directivos y docentes de escuelas, y 44 coordinadores de cabeceras, que son quienes los referentes por sedes en las que están agrupadas las instituciones.

En la escuela Mariano Moreno, participaron 94 estudiantes, divididos en dos turnos. Durante dos horas, debieron responder consignas de Lengua y Matemática, para examinar su nivel en resolución de problemas y comprensión lectora.

"Lengua les resultó bastante bien, estuvieron más relajados que en matemática", comentó a El Litoral Daniela Cibischino, docente veedora del Aprender 2021 e integrante del equipo directivo de la escuela Mariano Moreno.

En matemática los chicos tuvieron que resolver situaciones problemáticas y cálculos sencillos. Sin embargo, esta disciplina suele ser la que deja resultados más bajos en este tipo de pruebas estandarizadas. "Nosotros tenemos talleres, 'maticlubes' y las olimpíadas, pero no es lo mismo que en estas evaluaciones que les genera un poco más de nervios", explicó Cibischino.

El año pasado esta evaluación nacional no se realizó por la falta de presencialidad escolar, por lo que ahora hay gran expectativa sobre los resultados del relevamiento, que se conocerán en junio del 2022. "En la escuela desarrollamos distintas evaluaciones institucionales, procesuales, de cierre, entre otras. Pero para los chicos no es común estas pruebas que vienen directamente de Nación y por eso se ponen un poco más nerviosos", agregó la docente.

Lo que dejó la pandemia

La pandemia atravesó toda la vida institucional de las escuelas. Es por eso que además de evaluar contenidos a los estudiantes, las Pruebas Aprender 2021 contaron con un cuestionario complementario para docentes y directivos, cuyo propósito fue relevar información sociodemográfica de cada uno de los establecimientos e identificar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje.

"Fueron preguntas generales como la relación con supervisores o con escuelas vecinas. También algunas respecto a la pandemia como la disponibilidad de dispositivos de los alumnos o el grado de ausentismo al regresar a la presencialidad", explicó Cibischino.

Sobre los efectos de la pandemia, la profesora resaltó la figura del docente. "Quedó demostrado que los alumnos pueden avanzar en la virtualidad, pero no tanto como en la presencialidad donde hay un acompañamiento distinto".

De la virtualidad, valoró las herramientas utilizadas que "se tuvieron que aprender de un día para el otro". "Whatsapp fue el medio más democratizador que encontramos para comunicarnos con estudiantes y familias", dijo. Y agregó que en casos de chicos que no tenían celulares, desde la escuela se buscó la forma de conseguirle uno o, incluso, darle datos para que puedan seguir las clases.