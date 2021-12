https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.12.2021 - Última actualización - 4:21

4:17

Se jugó la 3ra fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Miramar jugó su segundo partido (el primero en condición de local) y fue goleado por Colón de San Justo 4 a 0. El equipo no estuvo acoplado en sus líneas y sufrió la contundencia del un rival que fue superior en los 90 minutos.

Regional Amateur Miramar fue superado por Colón de San Justo Se jugó la 3ra fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Miramar jugó su segundo partido (el primero en condición de local) y fue goleado por Colón de San Justo 4 a 0. El equipo no estuvo acoplado en sus líneas y sufrió la contundencia del un rival que fue superior en los 90 minutos. Se jugó la 3ra fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Miramar jugó su segundo partido (el primero en condición de local) y fue goleado por Colón de San Justo 4 a 0. El equipo no estuvo acoplado en sus líneas y sufrió la contundencia del un rival que fue superior en los 90 minutos.

Miramar puede considerarse que futbolísticamente dio un paso atrás respecto de lo que había sido su debut en Rafaela, enfrentando a Ben Hur. A diferencia del partido contra la BH, esta vez Miramar se mostró como un equipo partido y superado en el mediocampo, al que le costó una enormidad crear una situación en el arco de enfrente y, en momentos del partido, dio señales de no encontrar las soluciones ante el esquema planteado por el equipo rival.

De arranque, el que intentó demostrar más en ataque fue el equipo de San Justo. A los 30 segundos de juego, un pase en profundidad de Suliman para Pianetti y el "Lele" cayó en posición adelantada. A los 3, un lateral sobre el sector derecho del ataque de Colón de San Justo derivó en un centro buscapié que Falco desvió con los pies, evitando la posibilidad de la apertura del marcador para la visita. El sector izquierdo de su ataque comenzó a ser el preferido por Colón. A los 8, Leandro Bertola jugó un pase profundo para Suliman, y el colombiano que desbordó y mandó el centro que Falco logró contener.

Pero en el partido hubo un error que se repitió en varias oportunidades en Miramar: el intento por salir jugando con pases cortos, en varias ocasiones llegaba al límite de lo permitido en cuanto a arriesgar la pérdida del balón. Así a los 15 Mottura perdió con la presión de Del Giúdice, derivó en Suliman, que se preocupó más por buscar la infracción en su contra, que por avanzar o buscar un pase dentro del área. Bernal no logró despejar con violencia y derivó el balón en posición de Pianetti, que remató y encontró el rebote defensivo, que derivó en el córner.

Colón era superior. Miramar no lograba tener la pelota en su poder y entonces la posesión pasó a ser monopolio de Colón de San Justo. A los 20, pase de Bertola por la izquierda, desborde de Juárez, centro que en primera instancia no logra dominar Pianetti, pero luego Suliman capturó el rebote y el violento remate se fue desviado por encima del travesaño.

A los 26, una nueva fallida salida desde el arco de Miramar, esta vez trajo consecuencias fatales. Un saque desde el arco no se quiso jugar a dividir, pero lo terminó siendo con un pelotazo impreciso desde el borde del área. Alessio ganó de cabeza en mitad de cancha, Pianetti, pivoteó en tres cuartos y metió el pase en profundidad para Suliman. La defensa parada en línea se vio superada y el colombiano definió junto al cuerpo de Falco, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Por lo hecho por uno y otro equipo era justicia. Colón había sido más en todo momento y Miramar no encontraba argumentos para contrarrestar el juego de equipo de San Justo.

Colón, con la concreción del gol, se agrandó en el partido y fue por más. A los 31, un lateral sobre la izquierda que Juárez jugó para Torres, tuvo al volante rematando desde tres cuartos de cancha, apenas desviado por sobre el travesaño.

Miramar volvió a pagar caro defender en línea a los 32. Recuperación del balón por parte de la defensa de Colón, pase de Del Giúdice para Exequiel Torres, que contó con la complicidad de la defensa de Miramar que esperaba en línea, ganó la posición, metió velocidad y ante la salida de Falco, puso el 2 a 0.

Se demoró la definición

En el complemento, no hubo reacción de Miramar. El equipo seguía sin poder disputarle la tenencia de la pelota al rival y sufrió permanentemente la amenaza de un nuevo gol en contra. Colón de San Justo no era contundente porque jugaba metido en campo rival, pero no terminaba de cerrar las jugadas.

Miramar jugó lejos del arco de Aragón, pese a los ingresos de Aprile y Loseco. Además a los 31 sufrió la expulsión de Nahuel Barreto por doble amonestación.

A los 37 se produjeron varias fallas a la vez, una que debió anular la consecuencia de la otra, pero al final no fue así. Mottura devolvió atrás un pase que pretendía ser salida de Falco pero le dejó la pelota corta, lejos del alcance del arquero de Miramar y quien aprovechó la distracción fue Matías Fantín, para poner el 3 a 0. Pero una acción que el árbitro Barboza jamás observó es que había 2 pelotas dentro del campo de juego, la que terminó dentro del arco y otra que estaba siendo despejada. En la jugada anterior "Pencha" Bertola había rematado desde inmediaciones de la media luna y su disparo se fue apenas por encima del travesaño. Esa pelota, luego de rebotar en el para pelotas, quedó dentro del campo de juego y estaba siendo despejada al mismo tiempo que Falco ponía en juego la que terminó dentro de su arco. Es cierto que la segunda pelota estaba lejísimos de la acción del gol y para nada intervino, pero a los efectos reglamentarios se convalidó un gol con 2 pelotas dentro del campo de juego.

Ya en tiempo adicionado partió un contragolpe con Augusto Sonsogni en absoluta soledad. Quedó la duda sobre si estaba adelantado o fue otro un error de escalonamiento defensivo. Sonsogni desbordó por la izquierda y por el carril central la esperaba Jonatan Hozgan, que solo tuvo que empujarla para poner el 4 a 0 final.

De esta manera, Miramar cierra la 1ra rueda de la zona habiendo perdido ambos partidos. La próxima fecha será el duelo como local ante Ben Hur, en día y horario todavía a determinar.