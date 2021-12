https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante la gestión de Sain

Busatto pidió "cautela" ante el supuesto caso de espionaje ilegal

"Es un tema muy sensible; debemos manejar menos rumores y más información concreta", planteó. Reveló que la oposición le pidió al gobernador que el Servicio Penitenciario vuelva al ámbito de Seguridad. Stand by para los proyectos de ley que impulsara el ex ministro.

Crédito: Archivo El Litoral.

Por Ivana Fux SEGUIR El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, aseveró que el gobierno provincial será respetuoso de las investigaciones judiciales, pero pidió prudencia frente a los allanamientos que se realizaron en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad. En esos operativos, los fiscales secuestraron documentación en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain. El ex ministro rechazó en las últimas horas y de manera pública la acusación; sus abogados objetaron los procedimientos – entre otras causas- por carecer de una orden de allanamiento, y el ex funcionario atribuyó los hechos a un intento de desestabilización del gobierno de Omar Perotti. Consultado al respecto, y tras la reunión de cinco horas que este miércoles mantuvo el gobernador con la oposición, Busatto aludió al tema y dijo que prefiere ser "cauteloso". "Cualquier cosa que se aparte de los cánones establecidos por la ley, siempre hace ruido. Pero también hace ruido que la política no tenga la suficiente madurez para abordar estos temas como políticas de estado. En primer lugar, hay que ser respetuosos de la justicia; éste es un gobierno que jamás ha tenido una decisión en contra de alguna acción que haya emprendido la justicia, todo lo contrario. En segundo lugar, hay que respaldar la figura institucional de los tres poderes", planteó. Finalmente, sugirió "manejar menos rumores, y más información concreta". "No es un tema menor. Es un tema muy sensible para cualquier ciudadano sentirse parte de una situación que encubra una cuestión ilegal; prefiero ser muy cauteloso como lo hemos sido siempre. Esperemos que la justicia vaya avanzando", expresó. Sobre la reunión Respecto del encuentro que mantuvieron los jefes de los 17 bloques de la Cámara de Diputados con el gobernador, Busatto bregó porque esta dinámica de diálogo se pueda sostener en el tiempo. "El responsable más importante que tiene la provincia en términos institucionales y que es el gobernador, ha convocado a un diálogo franco y sincero. Fueron cinco horas y media de escucharnos como hacía tiempo no lo hacíamos; creo que hay que entablar una metodología mucho mas dinámica entre la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Judicial", manifestó. Leandro Busatto Foto: Manuel Fabatía Reveló, asimismo, que una de las propuestas casi unánime de los bloques al gobernador es que el Servicio Penitenciario deje de depender del Ministerio de Gobierno y pase nuevamente a la órbita de Seguridad. "Fue una sugerencia de la mayoría. Y es una decisión del gobernador, pero me parece que si convocan al diálogo, hay que estar abiertos a estas sugerencias", advirtió. Leyes en stand by Por su parte, el ministro de Gestión, Marcos Corach, planteó una suerte de stand by para las denominadas "leyes Sain". Son tres: nueva ley en materia de Seguridad Pública, nueva ley orgánica para la institución policial y nueva ley de Control Policial. En dos años de gestión, ninguna de las iniciativas lograron avances parlamentarios. Este miércoles consultado al respecto, Corach dijo que "no está previsto" volver a discutirlas. "Probablemente van a perder estado parlamentario; después de tanto tiempo, van a perderlo. Ahora, en lo inmediato, vamos a discutir las leyes de emergencia en materia de seguridad y penitenciaria", acotó. Durante la reunión en la Casa Gris, el gobernador planteó impulsar un proyecto propio en el Congreso a través de los legisladores nacionales por Santa Fe, para lograr la creación de nuevos juzgados y fiscalías federales. Y anunció que gestionará ante el Procurador de la Nación la posible designación de fiscales auxiliares para el mismo fuero.

