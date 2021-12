Goleó en un exigente partido de "preparación"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.12.2021 - Última actualización - 23:43

22:07

El equipo de Eduardo Domínguez ya piensa en el clásico ante Unión que se jugará el sábado que viene a las 17 en el 15 de Abril. En el encuentro previo jugado este viernes en el Centenario, venció 3-0 a Atlético Tucumán con goles de Piovi, Bernardi y Castro. Lo hizo sin exigirse demasiado ante un rival que nunca lo apremió.

Antes que nada hay que decir que por algo Atlético Tucumán está pasando por uno de los momentos más críticos desde que está codeándose con los equipos de Primera División, categoría en la cual ha realizado excelentes campañas sobre todo con la dirección técnica del "Ruso" Ricardo Zielinski, a quien lo deben estar extrañando y mucho en el Decano.

De todas maneras, a Colón muchas veces le ha costado definir a su favor partidos contra este tipo de adversarios, que llegan al Centenario con la idea de por lo menos llevarse un punto que sirva para cortar rachas de derrotas consecutivas (lleva seis al hilo y solo una victoria en 15 cotejos), las que por ejemplo hizo que el "Cholo" Guiñazú durara un puñado de partidos como entrenador del plantel tucumano.

Esta vez el sabalero hizo fácil lo que varias veces se le hizo difícil. Concretó en los momentos justos y además de mostrar una neta superioridad sobre su rival, goleándolo 3 a 0, administró muy bien sus energías pensando en lo que se le viene, nada menos que el clásico frente a Unió el sábado a las 17 en el estadio 15 de Abril; y la disputa del Trofeo de Campeones, el sábado 18 de diciembre, contra River, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En el primer tiempo hizo todo bien Colón. Sin desesperarse, sin apurarse por llegar a la zona de definición, sin tirar pelotazos al área o buscando la velocidad de los juveniles delanteros Farías y Beltrán.

Siempre buscó la salida prolija desde el fondo, moviendo el balón de lado a lado y esperando pacientemente que se abran los espacios para que cuando la pelota pasara por los pies de Aliendro o Bernardi, sean ellos los encargados de clavar la estocada para herir a la defensa visitante.

Colón estaba haciendo un poco mejor las cosas. Sin ser lo suficientemente profundo, manejaba la pelota con mucha paciencia, tratando de ser minuciosos en sus movimientos. Y así llegaron los goles de esa primera etapa.

A los 14 minutos, cuando los arqueros todavía no habían sido exigidos, llegó el primer gol rojinegro. Fue de Gonzalo Piovi de cabeza tras un corner ejecutado por Bernardi, pero la jugada que generó el tiro de esquina fue la causa principal por la cual Colón se puso en ventaja, poniendo de manifiesto esa serenidad que caracterizaba al local.

Las fotos del triunfo de Colón a Atlético Tucumán

Para el segundo tanto hubo que esperar casi el mismo tiempo que para el primero. Porque a los 27 minutos, el rechazo de Burián le cayó a Beltrán, quien guapeó con un defensor y se quedó con el esférico para habilitar de manera excelente a Farías.

La "Joya" se levó a la rastra a los zagueros visitantes por el medio, logró sacarse de encima a ambos y remató de derecha, pero su disparo fue interceptado por la pierna de Lucchetti. El arquero dio rebote y Bernardi, que venía acompañando de atrás, capturó el balón para definir con mucha tranquilidad, como afianzando lo que futbolísticamente estaba haciendo el elenco rojinegro.

De ahí hasta el final de ese primer período todo se desarrolló de manera tranquila para el local, que siguió manejando la pelota, los tiempos y los espacios del terreno; mientras Atlético Tucumán lucía perdido, sin un patrón de juego y sin un objetivo claro.

En la segunda parte, con las variantes realizadas por el DT interino Anastacio, la visita pareció animarse un poco más, aunque también hay que decir que Colón le cedió un poco a iniciativa para acomodarse defensivamente y tratar de armar alguna contra.

Así fue que a los 12 minutos, Beltrán capturó la pelota afuera del área y de derecha exigió a Lucchetti. Cuatro minutos después fue Facundo Farías el que se lo perdió al rematar muy cerca del caño derecho después del centro de Bernardi desde la derecha. A esa altura el juvenil delantero ya buscaba con ansias su anotación.

El gol de la "Joya" no llegó, pero sí el del ingresado Alexis Castro, que a los 32 minutos conectó de cabeza un buen centro de Mura para poner el 3-0 definitivo.

Solo hubo una posibilidad más para que Farías pudiera agrandar la diferencia en el tanteador, pero su remate pisando el semicírculo a los 37 minutos otra vez fue atajado por el "Laucha" Lucchetti.

Ganó Colón, casi sin despeinarse. Lo hizo con mucha autoridad pero aprovechándose del mal momento de Atlético Tucumán. Seguramente tanto el cuerpo técnico liderado por Domínguez como todos los integrantes del plantel colonista afirmarán que para el clásico recién empezarán a trabajar desde este lunes, pero a nadie le cabe dudas que por la manera en que se desarrolló la victoria, este frente a los tucumanos fue más un exigente encuentro de "preparación" que un partido por los "porotos" en medio de un campeonato.

Síntesis

Colón 3

Atl. Tucumán 0

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Facundo Farías y Lucas Beltrán.

D.T.: Eduardo Domínguez.

Atl. Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Javier Risso Patrón; Guillermo Acosta, Abel Bustos y Renzo Tesuri; Leonardo Heredia y Cristian Menéndez.

D.T.: Martín Anastacio.

Goles: en el primer tiempo, a los 14 min., Piovi (C); a los 27 min., Bernardi (C). En el segundo tiempo, a los 32 min., Castro (C);

Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar, Ramiro Ruiz Rodríguez por Heredia y Augusto Lotti por Cabral (AT); a los 14 min., Cristian Ferreira por Beltrán y Alexis Castro por Aliendro (C); a los 20 min., Joaquín Pereyra por Bustos (AT); a los 29 min., Santiago Pierotti por Bernardi (C); a los 34 min., Ciro Ríus por Tesuri (AT); Bruno Bianchi por Goltz y Nahuel Gallardo por Delgado (C); a los 43 min., Junior Benítez por Menéndez (AT).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Colón.