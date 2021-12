https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.12.2021 - Última actualización - 12:14

12:03

Carlos Cattaneo es Ingeniero en Sistemas y está a cargo de la creciente oficina de socios del Tate. El Arquitecto Germán Dipangracio es la cara visible de todos los movimientos edilicios en el estadio y la sede del Club Atlético Unión. De los anuncios a la realidad.

Visita institucional a la redacción de El Litoral Unión lo anuncia y lo muestra: "El mayor plan de obras en el club de los últimos 60 años" Carlos Cattaneo es Ingeniero en Sistemas y está a cargo de la creciente oficina de socios del Tate. El Arquitecto Germán Dipangracio es la cara visible de todos los movimientos edilicios en el estadio y la sede del Club Atlético Unión. De los anuncios a la realidad. Carlos Cattaneo es Ingeniero en Sistemas y está a cargo de la creciente oficina de socios del Tate. El Arquitecto Germán Dipangracio es la cara visible de todos los movimientos edilicios en el estadio y la sede del Club Atlético Unión. De los anuncios a la realidad.

Carlos Cattaneo y Germán Dipangracio son de los dirigentes más jóvenes de la Administración Spahn en el Mundo Unión. "Nos conocimos en la tribuna de la barra de la Bomba , hace más de 15 años, alentando al Tate", recuerdan. Están, cada uno en lo suyo, a cargo de dos verdaderos corazones que tiene el Tate: los socios y las obras. En una recorrida institucional al Diario El Litoral visitaron la redacción y durante un largo rato explicaron sus proyectos, realidades y sueños a futuro. Fueron recibidos, en la recorrida al diario, por Enrique Cruz (h), jefe de deportes; junto a Darío Pignata, periodista especializado en el área.

"No se puede negar el gran crecimiento del club, es algo evidente. ¿Si cometimos errores?: ¡claro que los cometimos, siempre en la idea de hacer por el bien de Unión!. Pero mirar el club de hace unos años y ver hoy lo que hay en Unión, es un avance innegable. Se vienen tiempos lindos, en todo sentido. Las obras tomarán la visibilidad que la gente necesita (mucho de lo que se hizo es invisible), el equipo con muchos canteranos a punto de conseguir un objetivo deportivo interesante y la fidelidad del socio de Unión que emociona: hoy estamos en 18.000 socios, pero nunca bajamos de 13.000 firmes en el peor momento de la historia con la pandemia", explica Carlos Cattaneo, Ingeniero en Sistemas a cargo de la creciente oficina de socios del Tate.

A su turno, el Arquitecto Germán Dipangracio (cara visible de todos los movimientos edilicios en el estadio y la sede del Club Atlético Unión) abre su computadora personal en plena redacción de El Litoral y no sabe por dónde empezar a explicar cada obra. "Son 10.000 cuadrados en un lado, 5.000 por otro, 4.000 metros más acá", comenta orgulloso.

El bar volverá a ser otro motivo de atracción en el club.Foto: Gentileza Unión

De cara al clásico que asoma, es posible que Unión muestre el modelo de los Palcos VIP y Súper VIP, sin dudas el toque de glamour en estilo europeo para la imponente tribuna sur alta que ya está en uso. "Los Palcos VIP irán en el nivel intermedio, son 20 unidades por diez butacas especiales cada uno, al este y al oeste, se equiparan con TV, aire acondicionado, Frigobar, barra de tragos, Internet y sistema de cable. Los llamados Palcos SúperVIP irán en el centro, son espacios de 15 butacas. Para ver ésto, no falta casi nada. Es lo que se viene en el estadio", avisan.

A propósito del 15 de Abril y pensando en el Reglamento Conmebol "desparecen" los tres lugares que quedan con el viejo foso en el estadio (ya se cubrió, en su momento, Cándido Pujato). "Tiene que ver con ese retiro de 2.40 metros de retiro que exige Conmebol para los suplentes y estará terminado para el año que viene, donde confiamos jugar la Copa Sudamericana".

Acaso la llamada "obra invisible" más importante es la del viejo Colmao. "En los repasos históricos, del '58/'59, se proyectaba allí biblioteca, sala de naipes y restó. Allí hablamos de una obra con 10.000 metros cuadrados, que arrancan en el subsuelo mismo, con la primaria y el Jardín. Tendremos un total de 17 aulas primarias y 3 más de apoyos, un orgullo tremendo. En la planta baja, iremos a una capacidad de 9 aulas más apoyatura. Hay cosas que son muy buenas: la ampliación de la capacidad de los patios para los niños, por ejemplo".

Pasando en limpio, hoy el Jardín tiene 7 aulas y pasa a 9 más apoyatura. La Primaria tiene 10 aulas más apoyatura y pasa a 17 aulas. La Secundaria tiene 10 aulas y pasa a 19. Los patios se van todos al doble de la capacidad y espacio. Es una obra tremenda para el IPEI", explican.

La atención al socio mejorará notoriamente con la creación de lugares cómodos y atractivos en el sector que históricamente se denominó "pajarera".Foto: Gentileza Unión

Más allá de la fachada, muy vistosa por cierto, lo de la Planta Baja será realmente lo que le cambiará la vida en el día a día a quien concurra a López y Planes, sea deportista, socio o visitante. Cinco lugares bien demarcados con sus áreas e ingresos específicos: 1) Jardín; 2) Primaria; 3) Secundaria; 4) Club; 5) Socios y Tienda. En el ingreso principal a la sede habrá cuatro molinetes con controladores mediante sistema online. En el ingreso donde confluirán socios y tienda, estará la oficina de socios con tres bocas de atención (que consta con personal altamente capacitado) , baños, una gran sala de espera con butacas y la posibilidad de recorrer, a la espera del turno, la hermosa Tienda Unión, la cual se va a ampliar al doble de su tamaño actual.

"Es ordenar de una vez por todas y centralizar la administración de un club con tanto movimiento como es Unión a cada hora del día", aseguran los dirigentes en su visita a El Litoral.

En el actual playón de ingreso al estadio (110 metros por 40) se instaló, como referencia, la sala de cuartos del Club Atlético Unión, un lugar estratégico donde confluyen las conexiones vitales de la institución. "Vamos a tener allí un grupo generador propio para la noche, con el objetivo de bajar el costo de la carga energética del club".

Tanto Carlos Cattaneo como Germán Dipangracio se ilusionan con el Unión del futuro que está llegando. "Había ladrillos, cables, caños...que no se tocaba hace más de medio siglo. Por eso hablamos del mayor plan de obras de la historia en Unión. Además ahora crecemos con un plan edilicio, está todo documentado y sustentado. Montamos una oficina de obras específico. Si nos toca seguir en la conducción, ojalá así sea, terminaremos todo. Pero si se cambia la conducción, el que llegue tendrá todo al alcance de la mano y un plan de obras a futuro, siempre soñando con un querido Unión más grande".

El Museo y el Predio

Dentro de poco tiempo y con un gran labor del departamento de Mkt, el club volverá a tener el Bar Unión. Como se sabe, hay un proyecto contundente que es el Museo del Hincha y de la Historia. En un primer momento se pensó en el entrepiso de la tribuna alta sur. "Hoy no está definido donde emplazarlo, pero el trabajo ya comenzó. Se consiguieron camisetas de la época del '50 y elementos de mucho valor".

En cuanto al tan mentado tema del Predio, los dirigentes reconocen que es algo pendiente pero no lejano de concretar. "Llegamos a analizar 17 terrenos en total. Hicimos junto a Spahn las recorridas, visitas, etc. Había uno que conformaba en todos los sentidos y se acordó de palabra. Al momento de efectivizar, nos cambiaron las condiciones y no se pudo concretar. No tengan dudas que también lo vamos a hacer", afirman los dirigentes tatengues.