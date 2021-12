Campazzo tuvo un buen aporte y Denver Nuggets volvió a ganar

El base argentino Facundo Campazzo aportó este sábado ocho puntos para un nuevo triunfo de Denver Nuggets, esta vez por 113 a 99 contra New York Knicks, en partido de la fase regular de la NBA, la liga estadounidense de básquetbol.

A pesar de las múltiples ausencias, entre ellas las de Michael Porter Jr, Austin Rivers, Jamal Murray, Bol Bol y PJ Dozier, la franquicia de Denver obtuvo una victoria inapelable.

Campazzo completó su planilla con tres rebotes, cuatro asistencias, tres pérdidas y dos faltas en 26 minutos de juego.

El goleador de los Nuggets volvió a ser Nikola Jokic, MVP de la pasada temporada, con 32. Además sumó 11 rebotes y cinco asistencias en casi 27 minutos sobre la pista.

32 PTS | 11 REB | 5 AST | 73.7 FG%



World's Most Famous Arena, meet the World's Best Player 😤 pic.twitter.com/SnRcyqtKPy