No hubo acuerdo entre oficialismo y oposición

Diputados de la Nación se queda sin cierre de año "maratónico"

A pesar de que el Ejecutivo extendió el período de sesiones ordinarias, no hubo chances de que llegaran al recinto una serie de iniciativas pendientes. Entre ellas, la polémica "ley de envases"

Crédito: NA

Por Redacción EL SEGUIR La Cámara de Diputados de la Nación se quedará esta vez sin la clásica sesión maratónica de fin de año, que sirve para dar salida a los proyectos más demorados sobre los que se consiguió acuerdo y también en este caso como despedida para los 127 legisladores que concluyen sus mandatos. Lo cierto es que, luego de una serie de negociaciones y tironeos, los desacuerdos entre el oficialismo y la oposición bloquearon la posibilidad de un último debate antes del próximo viernes, cuando se producirá la renovación parlamentaria. Pese a que el período de sesiones ordinarias fue extendido por el Poder Ejecutivo hasta el 31 de este mes, el oficialismo no arribó a los consensos necesarios para llevar al pleno todos los temas que pretendía incorporar y la decisión resultó ser la de volver a sesionar con los nuevos miembros, que jurarán el martes que viene. De esta manera, todos los proyectos que recibieron dictamen hace dos semanas, en un maratón de reuniones, volverán a cero y deberán rediscutirse con los recién llegados. Es que, ante la nueva conformación de la Cámara, esas iniciativas caen y tienen que volver a ser analizadas. Tenés que leer Patricia Mounier y German Martínez presentaron los proyectos impulsados desde la lista "La Santa Fe que Queremos" Mil intentos y ni un invento Luego que fracasara la intención del Frente de Todos de convocar a una sesión el 30 de noviembre, circulaba la posibilidad de que hubiera reunión en el recinto el lunes 6 o el martes 7 de diciembre -luego de la preparatoria-, pero finalmente tampoco se concretará. Cabe destacar que el lunes habrá una serie de reuniones de los bloques de Juntos por el Cambio para definir los cargos; mientras que el martes concurrirán numerosas personas al recinto por la jura de los nuevos. Los invitados a esa ceremonia más los legisladores que ya se van no resulta recomendable para los protocolos sanitarios. Sumado a estos inconvenientes y la falta de acuerdos, la semana próxima asoma complicada por el feriado del miércoles 8 y la actividad que también habrá en el Senado el jueves 9. Entre los temas que obtuvieron dictamen y tendrán que rediscutirse en comisiones -si se quieren aprobar este mes- figura la ley de envases, un proyecto impulsado por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y rechazado fuertemente por Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición, que fue una de las causas de la traba en los acuerdos necesarios para sesionar antes del 10. Otra iniciativa duramente discutida en comisiones fue la prórroga de la emergencia de tierras indígenas que, a sabiendas de que iba a tener retraso en el Parlamento, el Gobierno nacional extendió por DNU. Agenda pendiente Además, quedarán sin tratar por esta composición de diputados el proyecto de desarrollo industrial del cannabis medicinal y el cáñamo; una nueva ley de VIH; la creación de un fondo fiduciario para la agricultura familiar; una iniciativa sobre incentivos fiscales para la renovación de flota de taxis; una modificación a la Ley de Residuos Peligrosos; una media sanción del Senado sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso; y la creación de dos Parques Nacionales; entre otros. Tenés que leer Los nuevos diputados argentinos jurarán el martes 7 de diciembre Y si se agregan algunas cuestiones pendientes desde antes de las elecciones PASO, también aparecen la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay; una ley sobre violencia institucional; y la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda. Precisamente éste último punto asoma dentro de una ambiciosa agenda que el Poder Ejecutivo se encargó de dar a conocer, y quedó oficializada con la reunión que hubo esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. Esa carpeta de leyes económicas, además de los mencionados Presupuesto 2022 y el Plan Plurianual, incluye el régimen de promoción de la industria automotriz -ingresó en agosto-, la ley de fomento al desarrollo agroindustrial -enviada el 11 de noviembre-, y un proyecto sobre movilidad sustentable. Sólo 6 En lo que va del año, la Cámara de Diputados realizó 6 sesiones, una de las cuales fue la visita -única- del ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el 8 de julio. El 5 de octubre fracasó una reunión citada por el oficialismo, y finalmente el pleno volvió a sesionar el 26 de ese mes. Tras esa ocasión no hubo más actividad dentro del recinto. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

