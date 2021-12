https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 05.12.2021 - Última actualización - 18:25

18:02

"Hay ausencia de políticas lingüísticas en nuestra provincia", reclama un grupo de docentes de lenguas extranjeras, conformado con el objetivo de poner el tema en agenda y plantear la necesidad de que la enseñanza llegue a las escuelas públicas.

Asignatura pendiente Aprender idiomas: un derecho que avanza en el mundo, pero se demora en Santa Fe "Hay ausencia de políticas lingüísticas en nuestra provincia", reclama un grupo de docentes de lenguas extranjeras, conformado con el objetivo de poner el tema en agenda y plantear la necesidad de que la enseñanza llegue a las escuelas públicas. "Hay ausencia de políticas lingüísticas en nuestra provincia", reclama un grupo de docentes de lenguas extranjeras, conformado con el objetivo de poner el tema en agenda y plantear la necesidad de que la enseñanza llegue a las escuelas públicas.

Hablar en lenguas, en la actualidad, puede ser más importante que nunca. Puede, incluso, impulsar oportunidades de trabajos en un mundo cada vez más interconectado. Y es por ello que un grupo de docentes reclama por el derecho a enseñar y aprender idiomas extranjeros en las escuelas.

"¿Por qué pagar para estudiar idiomas o formarse en otro país si la escuela pública debería dar esos contenidos?", es lo que se preguntan Edita Saluzzo, Flavia Bonadeo, Florencia Miranda y Roxana Polit, integrantes del grupo Docentes de Lenguas Extranjeras de Santa Fe -con página en Facebook e Instagram-, conformado a mediados del año pasado, en reclamo por la ausencia de políticas lingüísticas en la provincia.

Dos son docentes de inglés, una de francés y una de portugués, pero a las cuatro las moviliza el mismo planteo: que las normativas que regulan las lenguas extranjeras no se conviertan en un texto muerto dentro del sistema educativo provincial.

Este derecho, argumentan, está establecido en la ley de educación nacional que rige desde 2006. En el artículo 87 se establece que debe ofrecerse al menos un idioma extranjero en las escuelas primarias y secundarias de todo el país. Pero lo cierto es que Santa Fe sólo está vigente en planes de estudio de séptimo grado -y sólo en algunos colegios privados desde cuarto grado-, cuando en otras jurisdicciones ya es una realidad desde primer grado.

"Se declama que estamos en un mundo globalizado, plurilingüe, intercultural, pero todo queda en palabras porque las lenguas extranjeras no son tomadas como una disciplina de importancia para la formación de los ciudadanos en nuestra provincia. No pasa por una cuestión utilitaria, para viajar o trabajar, sino que responde a la construcción de la identidad de los jóvenes y de la necesidad de formarlos de manera integral", resumen las docentes sobre la problemática.

No es la lengua es el derecho

Más allá de las diferencias en cada idioma, las docentes coinciden en que lo primordial es avanzar en la reglamentación de las normativas para que las lenguas extranjeras sean un factor fundamental en la formación ciudadana.

El caso del portugués es el de una espera eterna, pugnando por que se abran espacios que nunca llegan. En Santa Fe, el Profesorado en este idioma funciona desde hace 30 años, pero atraviesa dificultades en cuanto a la creación de horas y cargos. "Los docentes no tienen un ámbito de trabajo claro, solamente en algunas escuelas privadas y en muy poquitas públicas", indica Florencia Miranda, profesora, investigadora y coordinadora de carreras de esta lengua.

En nuestra provincia, el portugués es de nivel universitario, por lo que el diálogo transcurre a nivel nacional, pero no con el ministerio provincial. Como si fuera poco, agrega Miranda, desde 2009 existe la ley nacional 26.468 de oferta obligatoria de portugués en escuelas secundarias a la que Santa Fe nunca adhirió y sobre la que nunca se pronunció: "Necesitamos que se demuestre que existe real interés en que los chicos de nuestra provincia se formen con una diversidad lingüística de forma sostenida".

El francés, al igual que el italiano, lleva adelante una lucha con uñas y dientes por sus espacios. Así se expresa la profesora Roxana Polit ante la falta de reconocimiento: "Existen un montón de becas y programas para estudiantes de Francés, por las que muchos de ellos incluso terminan graduándose en universidades francesas. Pero, después, esa formación no es reconocida a nivel local, porque los títulos no son validados por nuestro ministerio".

El inglés es el idioma más extendido, tiene mayor margen de acción, aunque padece la falta de límites claros que oriente la enseñanza. Tanto Edita Saluzzo como Flavia Bonadeo reclaman por esta falta de planificación: "Tenemos que pensar qué Inglés estamos enseñando y para qué lo hacemos. Esto no se está haciendo. El Estado no planifica. Es cierto que hay recursos destinados a profes de inglés, pero no hay una propuesta clara para esos espacios. En primaria no tenemos desarrollo curricular. Y en secundaria no ha llegado en proyectos claros que materialicen lo que está redactado".

Las docentes piden por una educación pública plurilingüe en Santa Fe, que abra ventanas al mundo desde una edad temprana. Foto: Gentileza

Lo urgente

Las docentes son claras a la hora de señalar qué cuestión es las más apremiante: "En la provincia estamos por fuera de la normativa. Tenemos una deuda muy grave. Incluso esto pone en peligro la titulación de los graduados en formación docente de este año", advierten casi al punto de la desesperación.

El ítem inconcluso es el diseño curricular de Lenguas Extranjeras. "Están pendientes desde 2007. El último que tenemos es de 2001, anterior a la ley nacional de educación. Si bien tuvo adecuaciones, no se cumplió con el envío al INFOD del borrador de los profesorados de lenguas extranjeras", precisan.

En ese sentido, aclaran que de 2013 a 2015 funcionó un equipo encargado de la modificación curricular de Santa Fe, pero que luego se desarmó. "Logramos presentar un borrador, aunque los dispositivos armados no eran estables, lo que complicó la elaboración de los proyectos. Pero ese proyecto se archivó y nunca fue enviado a Nación", apuntaron las profesoras Saluzzo y Bonadeo, quienes integraron esa comisión y aún esperan una devolución sobre el trabajo realizado.

Vacante

El principal pedido es designar un referente sobre lenguas extranjeras. A nivel provincial, nadie ocupa el cargo desde 2016. El grupo entregó una nota a la ministra Adriana Cantero y el gobernador Omar Perotti solicitando que se designe un interlocutor a quien plantear estos temas. A modo de comparación mencionan el caso de Artística y Educación Física que sí cuenta con una dirección ministerial, lo que facilita la estructuración de planes de estudio en todos los niveles.

Ausencia

"Tampoco figuramos en el proyecto de Ley de Educación provincial", protestan. En ese sentido, elaboraron un análisis sobre el texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que presentarán ante Senadores. Además, concretaron una reunión con el legislador Leonardo Diana, a quien plantearon la necesidad de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de Lenguas Extranjeras en el sistema educativo santafesino, principalmente, en el nivel primario.

Oportunidad

Con la Ley de Conectividad ya sancionada y la licitación en marcha para llevar wifi a barrios populares, el gobierno santafesino podrá avanzar hacia el cierre de la brecha digital de la provincia. Esta puede ser, también, una chance para alguna estrategia que combine la enseñanza de idiomas con la tecnología. Una muestra de esta posibilidad es el Plan Ceibal en Inglés, implementado por el Estado de ese país junto al British Council que permitió instruir en idiomas a estudiantes de zonas vulnerables.