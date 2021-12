https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Enrico va a juicio contra Peiti y ofrece que le quiten sus fueros

Aunque no es investigado por el MPA, el legislador radical advirtió que no pasará por alto las imputaciones que le hizo el empresario del juego ilegal, recientemente beneficiado con un acuerdo como colaborador que fue avalado por la justicia.

Por Luis Rodrigo SEGUIR Tal como había adelantado en septiembre, cuando se conoció la declaración como arrepentido del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti, el senador radical Lisandro Enrico (General López) confirmó por estas horas que no se quedará de brazos cruzados ante la grave acusación en su contra. El Litoral consultó a los cuatro senadores a los que Peiti nombró en su declaración, que formó parte de su acuerdo como imputado colaborador ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Dos de ellos han reaccionado públicamente ante el testimonio judicial que los involucra: Enrico manifestó que le iniciará un juicio a Peiti "por la absoluta falsedad de sus dichos" y por otra parte son conocidas las posiciones de Armando Traferri al denunciar ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa a ambos miembros del Ministerio Público de la Acusación, antes del fallo que validó los beneficios otorgados a Peiti en su condena. Tenés que leer Condenaron a Leonardo Peiti en la causa por juego ilegal En el caso de Enrico debe decirse que desde que su nombre fue parte de las acusaciones del empresario del juego ilegal ha hecho lo imposible para que esos dichos no queden solo en los medios. Reclama que se lo investigue, para lo que ofreció renunciar a sus fueros, además de presentarse (luego de una intervención quirúrgica) ante el MPA para que se indique si está o no bajo una pesquisa lo que fue negado por Edery y Schiappa Pietra. "Tengo un testimonio de años de denuncias contra el juego ilegal, y al ex fiscal Ponce Asahad yo lo denuncié hace cinco años. Tengo el cuero duro y el corazón tranquilo porque cumplo con lo que debo", había dicho visiblemente enojado en octubre, a poco de conocerse la acusación en su contra. "200 mil dólares" Para Enrico se debe investigar "la verdadera ruta del dinero" a partir de las afirmaciones de Peiti en el sentido de que había puesto "unos 200 mil dólares" para la campaña electoral del peronismo en 2019. Tenés que leer Juego ilegal: Enrico denunciará a Peiti por falso testimonio "No conozco a esta gente, jamás estuve algún tipo de contacto con alguno de ellos, no les conozco la cara, nunca les pedí nada, nunca me dieron nada; solo tengo contra el juego clandestinodenuncias que he realizado y un juicio que me inició el abogado del señor Peiti", recordó Enrico. Tras confirmar que iniciará acciones legales contra el zar del juego "por haber dicho en una declaración judicial que le envió dinero para facilitar el juego clandestino a través de un dirigente justicialista" pidió que se compare esa acusación con su trayectoria. "Tengo un testimonio de años denunciando, luchando y legislando contra el delito y sus autores como para ser mencionado por gente con la que nunca tuve nada que ver". Dijo que Peiti confesó que tenía "una verdadera expectativa ante el triunfo de Perotti" y el senador agregó que también como colaborador el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad "dice que el peronismo financió históricamente con fondos del juego ilegal sus campañas electorales". Tenés que leer Imputan en Rosario a un financista por lavado de dinero del narcotráfico, la usura y juego ilegal "Pareciera surgir de esta investigación que hay una ruta del dinero que fluía a campañas políticas del peronismo que se utilizó en la elección del año 2019, creo que también eso debe ser objeto de investigación penal", remarcó. "Si es un vuelto político por las viejas disputas o una operación, no lo sé. Pero tal como anticipé, hoy solicito que se abra una investigación a los fines de que se investigue cuál fue la supuesta ruta del dinero para lo cual vuelvo a enfatizar que pongo mis fueros parlamentarios sobre la mesa a disposición plena de la justicia", prometió. Además informó sobre su presentación espontánea en la justicia penal donde se brindó la información y la iniciación de acciones judiciales contra Leonardo Peiti por mencionar una relación que nunca existió y por decir que le entregó dinero que nadie le había pedido. Para ello solicitó la asistencia profesional de los abogados Maximiliano Toricelli y Jorge Ilharrescondo en las presentaciones civiles y penales que hacen a su desempeño. Opinión Con su declaración como arrepentido, Peiti colaboró en probar lo que ya se sabía respecto de los ex fiscales sorprendidos con dinero de coimas, además de involucrar a legisladores y al financiamiento de la campaña electoral de Omar Perotti, a quien nombra en 14 ocasiones, así como al juego en la ciudad de Rafaela, en sociedades con el ya fallecido por Covid 19 David Perona. También dijo al nombrar a Traferri que esperaba con sus supuestos aportes en dólares a la campaña del PJ lograr la concesión del llamado juego on line, lo que finalmente no se concretó. La Casa Gris habilitó esa modalidad de apuestas por decreto. El legislador pide que se investiguen a fondo las denuncias del empresario preso, que con su declaración judicial contra tres senadores provinciales logró reducir notablemente su condena. Sobre esos beneficios a Peiti acordados por los fiscales y validados por la justicia (que son parte de las denuncias de Traferri ante Acuerdos) Enrico fue categórico: "Creo que hay una coincidencia generalizada en cuanto a que es mucho el descuento de la pena que consiguió, frente a la cantidad de delitos que se le probaron y que confesó". "No voy a pedir el amparo de ningún tipo de fueros. Tengo decidido ir a la justicia por las acusaciones en mi contra, que sé que son una mentira maliciosa", repitió el legislador.

