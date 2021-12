Perotti estimó que la cifra a recibir por Santa Fe será superior a los cien mil millones de pesos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador se mostró muy conforme con la fórmula de ajuste para el pago de deuda de Nación. Sería en bonos del Tesoro ajustados con Cer. Destacó la continuidad institucional que tuvo el reclamo. Dio detalles de la negociación que venía realizando con el gobierno nacional.

"Estamos muy conformes con el fallo" resaltó el gobernador Omar Perotti, tras estimar que le corresponderán a la provincia más de cien mil millones de pesos que serían pagados con bonos del Tesoro actualizados por Cer. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y acompañado por el ministro de Economía, Walter Agosto, y el Fiscal de Estado, Rubén Weder, el mandatario se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó la fórmula de ajuste del pago de la deuda que el gobierno central mantiene con la provincia a partir del fallo de noviembre de 2015. En realidad, son dos fallos, uno sobre detracción de la coparticipación de Ganancias y el otro sobre otros recursos para el llamado fondo de autarquía AFIP. Este martes, la Corte ejecutó la sentencia y ahora el Estado deberá devolverle los recursos detraídos sin autorización a la provincia.

Perotti ponderó la continuidad institucional del reclamo de la provincia sin dejar de mencionar los planteos administrativos de Jorge Obeid o la presentación judicial de Hermes Binner con el apoyo de ex mandatarios y legisladores. El propio Perotti estuvo ese día en la Corte Suprema de Justicia siendo diputado nacional y respaldando el planteo santafesino.

"Constantes, persistentes y firmes en el reclamo" afirmó. En la primera parte de la rueda de prensa recordó todo el proceso institucional y dio algunos detalles de la doble instancia seguida por su gestión: negociar con el Poder Ejecutivo pero realizando seis presentaciones ante la Corte apurando el tiempo. Luego, respondió preguntas sobre cómo seguirá el planteo y ratificó el propósito de destinar los recursos a bienes de capital como establece una ley; además sin dejar de recordar que son coparticipables a municipios y comunas.

"Es una muy buena noticia" que la Corte haya definido la fórmula de ajuste de la deuda, afirmó al inicio. El ajuste se hará por la tasa promedio pasiva del BCRA, la misma base que utilizó para el fallo con la provincia de San Luis. En la decisión, se descartó planteos de la Nación con relación a la aplicación de una tasa promedio que superaba el 6%; también reclamos de Nación para que sean descontados fondos de Anses transferidos a la provincia y se dejó sin efecto un planteo de la provincia que había reclamando el ajuste por tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

El gobernador ponderó "la validez de un proceso institucional de catorce años. Después de 2001 cuando se estableció el pacto fiscal a través de la detracción de recursos a las provincias; año 2007, el ex gobernador Jorge Obeid presentó un formal reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional pidiendo el cese del recorte de esos recursos de coparticipación. Ese paso es el que permitió -al agotar la vía administrativa- que en 2009 el ex gobernador Hermes Binner realice la presentación judicial formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acto en el que es acompañado por dos ex gobernadores -Carlos Reutemann y Obeid-, y quien les habla estuvo presente junto al hoy ministro Walter Agosto junto a representantes de otras fuerzas políticas".

Mencionó luego el fallo favorable a Santa Fe, San Luis y Córdoba en noviembre de 2015, momento en que cesó la detracción. El fallo estableció un plazo de 120 días para que las partes acuerden y establezcan las formas de pago. No se cumplió como tampoco el compromiso asumido por Nación en el Consenso Fiscal 2017 lo que llevó a Miguel Lifschitz a pedir la reanudación de las acciones legales frente a ese incumplimiento.

Perotti resaltó que en su gestión, y más allá de las interrupciones de negociaciones y de plazos por la pandemia, hubo dos frentes de trabajo: ante al Ejecutivo y frente a la Justicia. No dejó de mencionar que en la campaña, el entonces candidato y hoy presidente Alberto Fernández se había comprometido a definir el tema. Admitió que las negociaciones se aceleraron con la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete pero en el mientras tanto hubo seis presentaciones ante la propia Corte.

Desde Buenos Aires se informa de una cifra de 86 mil millones de pesos, pero Perotti entiende que superará los cien mil millones. Estimó que esa cifra está tomando como base de meses anteriores y anunció que entre viernes y lunes de la semana próxima Santa Fe tendrá la cifra definida. "En los próximos días, el ministerio de Economía realizará las estimaciones y proyecciones con toda la rigurosidad que nos llevará a hacer la presentación formal con el monto ante la Jefatura de Gabinete de la Nación".

En base al acuerdo con San Luis, el gobernador estima que Santa Fe recibirá como pago bonos del Tesoro ajustados por Cer. "La lógica es si con una provincia fue en bonos, con el mismo fallo esa propuesta será en bonos". Habló de un plazo de ejecución de sentencia de 120 días tomando el estipulado en el fallo originario pero no dejó de remarcar que en Presupuesto nacional vigente, los legisladores por Santa Fe incluyeron la potestad al Ejecutivo para saldar la deuda para con la provincia.

"Estamos muy conformes con el fallo" repitió para que no queden dudas. Recordó que sobre el destino de los fondos "la dirección fue establecida, fijada, precisada y hay mucho por hacer en la provincia con este incentivo de recursos, cuando se tengan los bonos, cuándo se evalúe la conveniencia de qué hacer con los bonos" que deben ser destinado a bienes de capital y coparticipables.

La CSJN falló a favor de los intereses de nuestra provincia. Desde 2007 hasta hoy, Santa Fe mantuvo un firme reclamo para recibir lo que le pertenece. Trabajamos mucho en lo judicial y estamos trabajando con Nación para que la deuda vuelva en obras para toda la provincia. pic.twitter.com/ziW8oV8hPG — Omar Perotti (@omarperotti) December 7, 2021

Comparación

Perotti ponderó los cien mil millones que recibirá por la deuda pero lo comparó con la previsión presupuestaria 2022 para el pago de salarios y aportes del Estado que está previsto en cuatrocientos mil millones. También con la recaudación prevista de Ingresos Brutos para 2022 que es doscientos mil millones.

La definición de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó este martes el monto que el Estado le tiene que devolver a la provincia de Santa Fe por la quita de la coparticipación sobre dos causas sobre coparticipación que había resuelto en 2015. Ante la falta de arreglo entre las partes, la Corte ejecutó la sentencia.

Se trata de dos expedientes, referidos a coparticipación, iniciados por la provincia de Santa FE c/ Estado Nacional y cuyas sentencias principales fueron falladas el 24 de noviembre de 2015 (una referida a la inconstitucionalidad de la detracción del 15% con destino a ANSES y la otra relativa al decreto 1399/01 cuya recaudación se destinaba a la AFIP). Dado que, a pesar de los años transcurridos desde la sentencia y los compromisos asumidos, a la fecha la deuda continuaba impaga, el máximo tribunal se aboca a resolver el tema de la liquidación.

Con la firma de los Dres. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti en la resolución se destaca, en primer término, que las sentencias de fondo del año 2015 tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento. Sin embargo, habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017 ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia.

Se decide, respecto de la tasa de interés aplicable, hacer lugar a la impugnación efectuada por el Estado Nacional y, en consecuencia, aplicar la tasa pasiva del BCRA –y no la activa del Banco Nación como pretendía la provincia-, por remisión al precedente "San Luis" sustancialmente análogo. A diferencia de ello, no se hace lugar al pedido del Estado Nacional de aplicar la tasa del 6,72 nominal anual y, para fundarlo, la Corte señala que dicho porcentaje no fue previsto por las partes en el Consenso Fiscal para la situación de los juicios con sentencia firme, sino que éstos tuvieron un tratamiento particular. Por el mismo motivo, entiende que tampoco puede ser admitida la interpretación del Estado Nacional según la cual la aceptación de los títulos por parte de Santa Fe habría significado la conformidad de esta última en cuanto a la aplicación de la tasa, aunque aclara que tal conclusión no implica valoración alguna acerca de los alcances del compromiso de reintegro asumido por la actora allí.

Por último, desestima el pedido del Estado demandado consistente en que se establezca una reducción prudencial de la cantidad resultante de la liquidación en función del "crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSES tuvo a su cargo en la provincia durante todo el periodo".

Reconocimiento

El gobernador tuvo un reconocimiento especial al ministro Walter Agosto, quien también ocupó la cartera de Economía en la segunda gestión de Jorge Obeid. "A quien le tocó en aquella etapa formalizar la presentación en las instancias administrativas, es hoy junto al fiscal Rubén Weder quien tuvo a su cargo las seis presentaciones realizadas y con quienes sostuvimos las instancias de negociación y de presentaciones ante la Corte haciendo los reclamos correspondientes".

Además de Obeid y de Binner, tuvo mención para Antonio Bonfatti, Lifschitz y recordando la presencia del también ex gobernador Carlos Reutemann en la instancia ante la Corte Nacional avalando el planteo santafesino. "Es una demostración de que cuando los santafesinos trabajamos juntos, tenemos un objetivo común, los intereses de todos los santafesinos están resguardados", afirmó.