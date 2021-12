Bortolozzi, y los procesos con "prueba y error" en la seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Avaló el traspaso, nuevamente, del Servicio Penitenciario a la esfera de la cartera que conduce Jorge Lagna. "Ésta es la mejor herramienta que tenemos para poder controlar un fenómeno nuevo que es la narcocriminalidad", planteó. Se revisarán y reformularán las "leyes Sain".

Jorge Bortolozzi avaló el pase del Servicio Penitenciario, nuevamente, a la esfera del Ministerio de Seguridad. Y para explicar por qué hace dos años esta misma gestión quitaba de ese ámbito al sistema carcelario, dijo que "a veces hay procesos, que implican prueba y error". "Estoy totalmente de acuerdo y apoyo la decisión de este traspaso", dijo el funcionario ante la consulta de El Litoral.

Bortolozzi llegó a la gestión de Omar Perotti en febrero de este año para reemplazar a Héctor Acuña como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Ya había estado como director del servicio durante la segunda gestión de Jorge Obeid, y tras haberse desempeñado en ese mismo mandato como interventor de la cárcel de Coronda. Volvió a la función pública este año y el martes último, promovido por el gobernador, asumió como nuevo secretario de Seguridad Pública de la provincia. Será el segundo de Jorge Lagna, y reemplazará a Germán Montenegro, uno de los hombres de confianza de Marcelo Sain.

Una de las "novedades" con las que debuta el nuevo gabinete de Seguridad es que el Servicio Penitenciario volverá al ámbito de ese ministerio. La paradoja es que cuando asumió Perotti hace dos años, había sido él quien dispuso sacarlo de Seguridad para que dependiese del Ministerio de Gobierno. Consultado por El Litoral, Bortolozzi habló de ese "volver sobre los propios pasos", y sobre la expectativa ante esta nueva etapa de la gestión.

- ¿Cuál cree que puede ser su aporte en materia de seguridad, teniendo en cuenta su desempeño en el ámbito penitenciario?

- Estoy totalmente de acuerdo y apoyo el pase del Servicio Penitenciario a la esfera del Ministerio de Seguridad. El momento es muy particular; muy diferente al que me tocó vivir años atrás cuando estuve al frente del Servicio. Y la idea que tienen tanto el ministro como el gobernador, entendemos que representa la mejor herramienta para controlar, prevenir e investigar al crimen organizado. Hoy tenemos un fenómeno nuevo que es la narcocriminalidad que tiene capacidad económica, de contactos y tecnología para penetrar en diferentes sectores. Nosotros lamentablemente por momentos vamos muy detrás de los acontecimientos. Esta decisión (de cambiar de esfera al Servicio Penitenciario) me parece que va a colocar a los diferentes organismos en un pie de igualdad. Y con el apoyo de infraestructura, tecnología y fundamentalmente capacitación más mucho trabajo, vamos a estar controlando como la sociedad nos pide. La función del servicio penitenciario es custodia y guardia del interno. Y algo tan simple se puede convertir en un dolor de cabeza; por ello creo que este abordaje en conjunto es la solución que hoy necesitamos.

- El Servicio Penitenciario dependía del Ministerio de Seguridad y fue esta gestión la que decidió pasarlo al ministerio de Gobierno. ¿Hubo un mal diagnóstico en aquel momento para que ahora se vuelva sobre esos mismos pasos?

- No lo puedo responder porque yo no estaba en aquel momento, pero sí puedo decir que la narcocriminalidad avanza a pasos agigantados. Esta es una realidad. Yo me fui en 2007 con dos mil internos; hoy hay 7300. Ahora, hablamos de presos de alto perfil, que en febrero eran 22 definidos, clasificados y alojados como tales. Hoy ya son 37 más 8 de Coronda, más dos pabellones completos. La idea es tener módulos separados para ellos. Este fenómeno y este abordaje que no lo tiene el sistema federal es casi patentado por nosotros; y creemos que es la única herramienta. Las cosas a veces no se dan porque sí; merecen todo un proceso de prueba y error. Y desde que me hice cargo del Servicio en febrero a la fecha, constituimos una mesa interministerial donde toda la información se iba volcando semanalmente. Con ello evitamos muchas cosas, otras no las pudimos evitar y son públicas y notorias; y otras preferimos no contarlas pero han surgido a partir de un trabajo de información, de vinculaciones y de mucho esfuerzo y sagacidad de la fuerza que está preparada para ello. Y hemos verificado que éste es el camino. Por eso decimos que esta realidad nos está obligando a que volvamos al Ministerio de Seguridad.

Leyes que se revisarán

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, confirmó que serán analizados y reformulados los tres proyectos de ley que redactara y enviara a la Legislatura el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Consultado por El Litoral, Lagna dijo que los mensajes perdieron estado parlamentario, y adelantó que serán revisados antes de reingresarlos nuevamente a las cámaras.

"Estaremos ingresando en los próximos meses un proyecto de ley de seguridad privada pero no será parte del temario de extraordinarias. Y vamos a hacer un rediseño de las leyes que perdieron estado parlamentario. Por respeto a mi nuevo equipo de colaboradores, quiero que ellos opinen sobre aspectos puntuales que podríamos modificar o no de esas normas que hemos compartido (yo fui secretario de la gestión anterior); creo que hay que hacerles cambios . Y hay una quinta ley que es la de videovigilancia que hay que aggiornarla porque la tecnología avanzó muchísimo. Hoy no estamos usando las imágenes que provienen de particulares o de municipios para la seguridad pública. Vamos a estar en ese proceso. Aprovecharemos estos meses para toda esta revisión y veremos si entre todos, sacamos las mejores leyes", planteó.

Días atrás, y consultado por El Litoral sobre la decisión de la gestión de dejar en stand by las leyes impulsadas por ex ministro, Marcelo Sain negaba que la situación implicase una derrota para él en términos personales. "El que pierde es el gobierno, que tenía un plan estratégico de reforma de algo que es absolutamente insostenible. Pierde el gobierno, pierde Corach (ministro de Gestión) y pierde Perotti; no pierdo yo", advirtió.