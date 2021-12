Con Delta "instalada" y Ómicron amenazante, Martorano no descarta un rebrote de casos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.12.2021

17:22

"Es una posibilidad", dice la Ministra de Salud. Pero confía en el avance de la vacunación anti Covid, y estima que antes de fin de año el 80% de los santafesinos tendrá esquema completo. La estrategia ante una tercera ola: acelerar las dosis de refuerzo.

"Se está testeando, y hoy los pocos internados que tenemos por Covid-19 son personas no vacunadas", asegura la Ministra de Salud provincial. Crédito: Flavio Raina

"Se está testeando, y hoy los pocos internados que tenemos por Covid-19 son personas no vacunadas", asegura la Ministra de Salud provincial. Crédito: Flavio Raina

"No me gusta hacer futurología, pero un rebrote de casos de (Covid-19) está dentro de las posibilidades", dice con cautela la Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano. Los vaivenes de la pandemia ahora traen dos elementos: Delta ya está "instalada" en el país, y el surgimiento Ómicron encendió las alertas, luego de la confirmación de un primer portador de esta variante de preocupación en la provincia de San Luis.

Pero ni a tontas ni a locas. Ante esa preocupación lógica aparece un optimismo, moderado pero optimismo al fin: "Antes de que termine el año habremos completado esquemas de vacunación (dos dosis) sobre el 80% de toda la población santafesina. Es una muy buena cobertura", afirma la funcionaria en diálogo con El Litoral. A ello se suma que comenzaron las aplicaciones de terceras dosis en adultos mayores y personal esencial.

A la fecha hay unos 3 millones de santafesinos con una dosis, y casi 2.500.000 con dos dosis (en la franja de 12 a 17 años, el 85% de esa población está vacunada, y en la de 3 a 11 años, el 71%). El porcentual total abarca a más del 75% de las personas con residencia en la bota santafesina, por eso la ministra confía en que días antes de que termine 2021 se llegará a un volumen demográfico con cobertura anti Covid completa del 80%. "Y aún mas: en Santa Fe estamos 10 puntos porcentuales por encima del promedio de vacunación nacional", celebra.

En contexto: según el último informe de vigilancia genómica publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, en la semana epidemiológica 41 (10 al 16 de octubre) la cepa Delta superó el 63% del total de los aislamientos caracterizados. Hoy Delta es, con todo, la variante predominante en el país, y Gamma (Manaos) quedará como un trágico recuerdo de la segunda ola en la Argentina.

¿Y Ómicron? "No hay casos de portadores de esta variante en la provincia, pero lo más importante es que nuestros aparatos detectan la mutación. Quiero decir que es detectable esta nueva cepa por las metodologías que utilizamos en Santa Fe", agrega Martorano.

Sonia Martorano. Foto: Archivo El Litoral

La foto actual

-Teniendo en cuenta ambas variantes y la foto epidemiológica de hoy, ¿podría haber un rebrote de casos, considerando que se acercan las fiestas de fin de año y las vacaciones, donde la gente se reúne más, se moviliza más y quizás se olvida de los cuidados preventivos?, preguntó El Litoral a Martorano.

-Lo que se ve con tantas habilitaciones da para pensar en la posibilidad de que algún rebrote podríamos tener. Tampoco se puede descartar una tercera ola de contagios, porque no podemos dejar de mirar lo que está pasando en Europa. ¿Y qué estamos haciendo para evitar esa tercera ola? Bueno pues, adelantando los refuerzos.

Ahora estamos vacunando con terceras dosis, a partir de los seis meses de la segunda inoculación. Se continúa con personal de salud, con geriátricos terminamos días atrás, se cubrió la franja de mayores de 70 años y luego daremos turnos para la tercera dosis cumplidos esos seis meses de la segunda vacuna, independientemente de las edades. Hay vacunas, y eso es importante: por eso los refuerzos.

En limpio: un rebrote podemos tener, pero el camino es seguir vacunando todo lo que se pueda. Así se reducen las posibilidades de una nueva escalada de infecciones, y sobre todo de hospitalizaciones. Esto no terminó, seguirá largo tiempo y hay que aprender a convivir con la pandemia. Y cada seis meses de aquí en adelante, nos tendremos que ir vacunando.

Por otro lado, en Europa vacunaron a chicos mayores 15 años, y recién ahora empezaron desde los 12 años. Nosotros tenemos (protegida con la vacuna) población menor de 3 años en adelante. Entonces, para no padecer lo mismo (una nueva ola de contagios), vamos haciendo cosas distintas a las decisiones que se tomaron en el Viejo Continente.

Mientras haya gente no vacunada, países no vacunados, habrá nuevas mutaciones del SARS-CoV-2, asegura la médica neonatóloga. "Siempre he pensado que si se vacunara a toda la población de África (de donde han surgido varias nuevas variantes), quizás se terminaría la pandemia. Y la defensa -la nuestra y la de todo el mundo- que tenemos para evitar nuevas variantes es la vacunación".

En tiempo y espacio, pandemia

Todos los países, todos los centros científicos, de Gamaleya a AstraZeneca y hasta Pfizer, todas las ideologías (sean de derecha o de izquierda), incluso todas las bibliotecas de epidemiología "coinciden en que la vacuna anti Covid es lo único que tenemos para defendernos de este virus", asevera Martorano.

Y pide volver a a una ubicación en tiempo y espacio: "Estamos en una pandemia, que es una catástrofe sanitaria mundial. Y esperar a que se cumplan más fases (la 4) implicaría más muertos por Covid. Porque la Fase 3 ya certifica seguridad y eficacia", refuerza su confianza en la vacunación. Añade que hoy los casos notificados son pocos, "con lo cual alguien me podría decir: 'Es porque no están testeando'. Sí, se está testeando. Y los pocos internados por Covid-19 son personas no vacunadas".

Martorano se permite mirar por el espejo retrovisor de su memoria lo que pasaba a fines de diciembre de 2020, con los primeros lotes de vacunas que llegaban en aviones, y que eran las fotos diarias en todas las tapas de los diarios. "Ya en enero de este año, mi incertidumbre no sólo eran las vacunas. Tengo el recuerdo muy vívido... Estábamos reunidos con el equipo de Salud y nos preguntábamos: '¿Cómo vamos a vacunar a tanta gente? ¿Cómo, dónde, con quiénes?'", confiesa.

Y vuelve al presente: "Hoy entrás a la Esquina Encendida, por ejemplo, y ves a los papás y mamás llevando a sus hijos a vacunarse. Y se vive como una fiesta: hay payasos, se sacan fotos con alegría. Y entonces, nos queda la satisfacción de que lo estamos logrando, con mucho esfuerzo", concluye.