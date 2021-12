https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.12.2021 - Última actualización - 7:05

6:56

Desde las 19.15 horas y con arbitraje de Yael Falcón Pérez, se enfrentarán dos equipos de realidades distintas en el torneo.

Liga Profesional Vélez, ya clasificado a la Libertadores, visita a Platense Desde las 19.15 horas y con arbitraje de Yael Falcón Pérez, se enfrentarán dos equipos de realidades distintas en el torneo. Desde las 19.15 horas y con arbitraje de Yael Falcón Pérez, se enfrentarán dos equipos de realidades distintas en el torneo.

Vélez visitará este viernes a Platense en Vicente López en el encuentro con el cual se abrirá la vigésimo quinta y última jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.



El partido se llevará a cabo desde las 19:15 en el estadio Ciudad de Vicente López con Yael Falcón Pérez como árbitro, quien estará asistido por Marcelo Bistocco y Federico Pomi, y el mismo será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



Platense igualó 2 a 2 en su visita a Godoy Cruz de Mendoza y el técnico Claudio Spontón no dio a conocer el equipo que pondrá frente al conjunto de Liniers, pero sería similar al que jugó en la provincia cuyana.



Por su lado, Vélez empató sin goles como local frente a Patronato de Paraná y el entrenador Mauricio Pellegrino tampoco confirmó a los once titulares, pero sí informó que el futuro del mediocampista Ricardo Centurión no está en Liniers.



"He hablado con él la posibilidad de que si seguía sin jugar buscara otro lugar para el próximo semestre porque no puede seguir estando afuera. Se ha comportado siempre de manera educada, ha sido muy respetuoso de los compañeros a pesar de no jugar, y siendo un jugador que tiene mucho nombre y trayectoria", expresó Pellegrino.



Probables Formaciones



Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Kevin Lomónaco, Nahuel Iribarren, Juan Infante; Horacio Tijanovich, Iván Gómez, Hernán Lamberti, Nicolás Bertolo; Facundo Curuchet y Matías Tissera. DT: Claudio Spontón.



Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Gerónimo Poblete, Nicolás Garayalde, Luca Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson; Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense).

Árbitro: Yael Falcón Peréz .

Hora de inicio: 19:15

TV: Fox Sports Premium

Con información de Telam