Perotti: los cambios de "nombres" y áreas que piensa para el gabinete

Viernes 10.12.2021 - Última actualización - 11:45

11:35

Desplazará al ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, y lo reemplazaría por Celia Arena. María de los Angeles Sacnun podría ser la nueva titular de la cartera de Género. En la mira, segundas líneas de Cultura y Desarrollo Social.

A horas de cumplir dos años de gestión, Omar Perotti termina de definir los cambios que hará en su gabinete. Ya advirtió que no se limitarán a una cuestión de "nombres de funcionarios de primeras líneas"; también estudia la reestructuración de áreas "que pueden dar más" o de otras que "necesitan refuerzos".

El mandatario evitó dar nombres, pero ya confirmó que habrá modificaciones en el Ministerio de Gobierno. Es el cambio prácticamente "cantado". Su actual titular, Roberto Sukerman, quedó en la cuerda floja desde que su sector político liderado por Agustín Rossi, se enfrentara en las elecciones primarias de agosto a la lista que promovía e integraba Perotti. Se convino, entonces, que no sería desplazado del cargo pero a cambio, debía permanecer prácticamente en cuarteles de invierno. Y así fue, aunque unos pocos días antes de las elecciones, posteó una serie de mensajes en redes a favor de la lista de su sector. El hecho fue interpretado por el Ejecutivo como una provocación, pero no podría adjudicarse sólo a ello la salida de Sukerman del gabinete. En el medio, se desgastó la relación y se perdió la confianza. El ministro reprocha que nunca terminó de estar empoderado para poder avanzar en la gestión; el gobernador, que no respondió a las expectativas generadas.

Enroque y más

Para reemplazar a Sukerman, Perotti haría un enroque con la titular de otra cartera. Se trata de Celia Arena, actual ministra de Igualdad, Género y Diversidad. Arena había asumido hace dos años designada por Perotti como secretaria de Género. El gobernador jerarquizó luego la repartición y la convirtió en Ministerio; su colaboradora fue quien estrenó allí el cargo de ministra. Sus antecedentes en el peronismo se encuentran en la gestión de Carlos Reutemann; fue, de hecho, la única funcionaria provincial actual que pasó por el velatorio del ex gobernador, cuando falleciera el pasado 7 de julio. La mujer goza de la confianza de Perotti. Lo acompañó y representó, incluso, en varias reuniones que se mantuvieron durante la transición, en los meses previos al inicio de la actual gestión. Si se confirma el "pase", su lugar en el Ministerio de Género podría ser ocupado por María de los Ángeles Sacnun. La ex legisladora, cercana a la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acaba de finalizar su mandato como senadora nacional por Santa Fe.

Si es la elegida, Arena asumirá frente a un ministerio que ya no tendrá en su esfera el Servicio Penitenciario, que volvió al área de Seguridad. Sí reportan a esa cartera secretarías consolidadas con el perfil de sus funcionarios actuales: Gabriel Somaglia en Justicia, Oscar Urruty en Gobierno y su relación con la Legislatura, y Lucila Puyol en Derechos Humanos.

Incierto

Aún es una incógnita qué pasará con otras áreas que han estado en el ojo de la tormenta. Es el caso de Cultura, hoy a cargo de Jorge Llonch. En términos políticos, estaría en la misma situación que Sukerman puesto que su esposa, Alejandra Rodenas, fue de hecho candidata en la lista que en la interna enfrentó a Perotti. Sin embargo, se le reconoce una mayor prudencia y prolijidad en el manejo que tuvo durante el período de la campaña. En esa cartera, al igual que en Desarrollo Social, los cambios podrían tener más que ver con estructuras y segundas líneas.