Esperanza: el hombre del machete podría tener consecuencias penales

Por Redacción EL SEGUIR El comerciante esperancino que capturó a un joven ladrón y le pegó repetidas veces con el lomo de un machete, es investigado por la justicia penal. El hecho ocurrió la madrugada del sábado, fue registrado por una cámara de seguridad y el video se hizo viral. La carátula bajo la cual el fiscal de Esperanza Alejandro Benítez investiga lo sucedido es, provisoriamente, "exceso en la legítima defensa". Esto, debido a que a pesar de que se constataron lesiones leves en el adolescente de 15 años, sus padres decidieron no instar la acción penal. Mientras tanto, la Justicia de Menores investiga la "tentativa de hurto". El personal de la Comisaría Primera de Esperanza entrevistó a Orlando este domingo y procedió a su identificación. Pero, según relató el comerciante, aún no volvieron a contactarlo y "todavía estamos esperando a ver qué va a pasar". También comentó que "vino la madre -del adolescente- a pedir disculpas, lloraba, no lo podía creer". Video viral En diálogo con El Litoral, Orlando aseguró que su intención no era que esto se viralizara. El video fue tomado por la cámara de seguridad de su negocio, y su hija lo pasó a familiares. No esperaban que en cuestión de horas toda la ciudad lo hubiera compartido, ni mucho menos que llegara hasta a los medios de comunicación y la repercusión a nivel nacional que esto tendría. "Estamos pasando un momento horrible. Yo me quiero morir" admitió el hombre que no puede creer el giro de 180° que dio su vida en apenas unos días. "Nunca lo quise lastimar al pibe, si hubiera querido hacerlo no le pegaba con el lomo del machete", además se notaba que "no estaba en sus cabales, gritaba que roba para comprar porro para fumar". "Yo no sabía que era un pibito", aseguró Orlando, que se enteró después que el joven delincuente tiene 15 años. Tenés que leer El hombre que atacó al ladrón con un machete: "Nunca lo quise lastimar" Lo que no se vio "El tema es así", comenzó a describir Orlando, "en el video se ve que yo salgo y él está en el auto" y después que el chico sale corriendo y el comerciante lo persigue. "Se me escapó, y yo soy un hombre grande, lo corrí y me sacó 30 metros enseguida. Ahí busco la bici y a las 6 cuadras lo agarro. Se ve que se cansó el pibe y paró". Fue entonces que Orlando intentó sujetar al chico, "y lo veo que saca algo de la campera, era un destornillador pero estaba oscuro y yo pensé que era una cuchilla. Por eso salté para atrás y no me llegó a dar, pero me quizo chucear". Su primera reacción fue usar el machete, "le pegué en la mano y soltó el destornillador. Después lo agarré de la capucha y lo hice volver caminando, y que juntara las cosas que había tirado mientras se escapaba". "Después mirando bien, vimos que algunas eran mías -las había sacado del auto- y otras no. Mi hija lo publicó en Facebook y nos contactó un vecino, que vive a dos cuadras, diciendo que se las habían sacado del auto" esa misma noche. "Se ve que venía haciendo achurías el pibe", señaló el comerciante. Tenés que leer Video: robó con un machete, lo atraparon y fue obligado a mostrar el rostro frente a una cámara Furia e indignación "Yo tengo un rancho en Emilia, y me lo desvalijaron tres veces ya. La última vez lo atraparon adentro de la casa -al ladrón- y mientras yo estaba haciendo la denuncia en la comisaría, él se estaba yendo por la puerta de atrás", comentó Orlando. Por eso después del momento de furia e indignación, presenciar el extenso "reto" que una vecina le dio al adolescente y escucharlo decir que robaba para "comprar porro", decidió dejarlo ir en lugar de llamar a la policía. En cuanto a la investigación judicial, dice que fuera de la 'visita' de las fuerzas de seguridad el domingo, aún no ha sido contactado por el fiscal ni la policía. "Estamos esperando a ver que va a pasar, me parece que no la voy a sacar barata".

