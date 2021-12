Una alumna santafesina escribió un cuento y fue premiada: "Me inspira a seguir"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Giuliana Porchietto pasó a cuarto año en el Colegio Nuestra Señora del Calvario de Santa Fe y fue distinguida por la Fundación Itaú en un certamen literario. Leé su cuento acá.

En la edición número 11 del Premio Itaú de Cuento Digital, Giuliana Porchietto, logró un reconocimiento por parte de la Fundación y del Ministerio de Educación de la provincia por su cuento “Bajo nuestros pies”. 1848 producciones participaron del certamen entre alumnos de Paraguay, Uruguay y Argentina en la categoría Sub 20. Su relato será publicado en la Antología Regional de Fundación Itaú.



“Bajo nuestros pies” es un cuento de producción propia de Giuliana que comenzó siendo de estilo tradicional, puño y letra, pero se convirtió en un cuento digital ya que lo acompañó y presentó junto a un powerpoint con imágenes y sonidos. “De fondo en las diapositivas había fotos como si fuese la página de un diario y cada vez que cambiaba de diapositiva se escuchaba el ruido como si fuese un cambio de página de papel”, contó la autora del cuento en diálogo con El Litoral.



La consigna para participar del certamen en el cual fue premiada tanto Giuliana como otros alumnos del interior de la provincia de Santa Fe, constaba en escribir un cuento con un máximo de 10.000 caracteres, de estilo tradicional o digital acompañado con herramientas creativas audiovisuales. El primer puesto era solamente para cuentos digitales y el segundo y tercer puesto podía ser para producciones digitales o tradicionales.



La alegría de ganar



“Fue un viaje de emoción, una montaña rusa de emociones”, narra Giuliana a El Litoral al ser consultada sobre el momento en el que se enteró de que había ganado. Sin embargo, en un principio y a las 7 de la mañana en la escuela, la autora recibió un mail de la fundación, miró mal la categoría y por ende no se encontró en la lista de ganadores hasta una semana después cuando el papá se lo comunicó.



“Me llamó mi papá y me dio la noticia. Entonces una semana estaba triste y a la otra semana estaba feliz. Me había fijado en una categoría más grande sin darme cuenta”, relata Giuliana acerca de un momento que seguramente quedará grabado en su memoria.



El cuento



"Bajo nuestros pies" es un relato que conjuga el misterio y el suspenso según su escritora. Cuenta la historia de una chica que se llama Amelia y sufre bullying, es por eso que decide mudarse de ciudad junto a su familia y cambiarse de escuela. Desde ese momento, escribe en su diario como pudo hacer una “nueva” Amelia a través de los años porque nadie sabía como era en el pasado. Sin embargo, esa “nueva” Amelia empezó a ser una chica perfecta y “esa perfección, de una persona sin errores, hace que las personas exteriores te lleven a la cima y a la ambición”, describe la escritora del cuento. Es ahí cuando vienen todos los problemas y sobre todo con su mejor amiga.



Guiliana afirma que “el título se encuentra en la última frase del libro y se relaciona tanto con Amelia como con algo que siempre hace su mejor amiga”. Además, casi como si fuera una invitación a la lectura cierra su relato sobre la trama diciendo que: "Lo mágico está en el final y por eso hay que leerlo".



Giuliana y sus preferencias



La escritora del cuento y ganadora del premio, pasó a cuarto año en el Colegio Nuestra Señora de Calvario y comenzará el 2022 motivada e inspirada por el reconocimiento. Sorprendentemente, Giuliana no se caracteriza por escribir, prefiere leer. Sus estilos favoritos son la distopía, el romance contemporáneo y el misterio. Su escritora favorita es Ágatha Christie a la que lee en inglés.



“Es la primera vez que participo, sin experiencia, nunca había escrito un cuento. Pensé que era más fácil”, relata Guiliana a El Litoral. “Soy más apasionada de leer pero el concurso como que me despertó algo (con la escritura) y ahora me inspira a seguir escribiendo”, afirma.



El proceso, la idea y el futuro



Una vez que la profesora le dio la iniciativa, le explicó el reglamento y la invitó a participar, Guiliana comenzó sola a escribir con la idea de hacer únicamente el cuento en formato tradicional. Tuvo ayuda de su familia porque a su mamá le gusta escribir y en 3 semanas lo tenía terminado y listo para presentar.



Una de las claves, según cuenta a El Litoral, fue no obligarse a escribir. “No me obligaba a escribir porque cuando uno se obliga, te agarran bloqueos que no sabes qué escribir, entonces me daba mi tiempo. Apenas tenía tiempo de escribir lo hacía o muchas veces estaba haciendo algo y se me ocurría una idea e iba y la escribía”.



Sin embargo, con todo listo para entregar el cuento tradicional, su papá le propuso convertirlo en digital a una hora de la entrega. “Fue todo a último momento, la página había colapsado, fue un estrés para toda la familia y en el último minuto pudimos mandar el cuento. Yo dije que sea lo que sea y sí fue”, narra Giuliana.



¿Cómo surge la idea del cuento? ¿Te gustaría en un futuro seguir escribiendo o publicar algún libro?



Siempre me gustó el suspenso y el misterio que entra en este cuento, además yo siempre pongo cosas que me pasan en la vida, es una manera de descargarme y mostrar momentos que pasé donde pude aprender de cosas para enseñárselo a los otros. Nació de las cosas que me gustan como de las que pasan en mi vida personal. Las mezclé y formé el cuento.



Siempre que me pasan cosas en mi vida personal me dan más ganas de escribir, pongo la idea en una hoja y después cuando tengo ganas lo redacto. A futuro me gustaría tener como hobbie escribir y si se publica algo en algún momento sería un logro genial.