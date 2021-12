Kun Agüero anunció su retiro del fútbol profesional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este miércoles, el futbolista del Barcelona realizó un anuncio en vivo desde el Camp Nou y comunicó el final de su carrera deportiva por culpa de una arritmia cardíaca.

Desde las 8:00 horas de Argentina se lleva a cabo la esperada conferencia de prensa de Sergio “Kun” Agüero, en la cual anuncia su retiro como futbolista profesional por consecuencia de una arritmia cardíaca.

“Esta conferencia es para comunicar que decido apartarme del fútbol”, expresó Agüero mientras la emoción le impedía continuar su relato con normalidad, hecho que también se estima que atrasó el inicio de la transmisión.

Luego continuó: “He decido dejar de jugar al fútbol. Es muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tome, es mi salud”, agregando: “Aguante lo mas que pude a ver si había alguna posibilidad, pero no había mucha”.

El subcampeón del mundo en 2014 manifestó: “Estoy muy orgullosos de mi carrera, siempre soñé jugar al fútbol. Mi sueño era sólo jugar en primera división, nunca soñé llegar a Europa.”

“Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor"

El pasado octubre, cuando fue reemplazado en un duelo ante el Alavés por la liga de España, luego de caer al suelo por sufrir un fuerte dolor en el pecho, Agüero fue puesto en revisión y desde aquel día no volvió a pisar oficialmente un campo de juego.

Tras una serie de estudios sobre el ex Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City, los resultados arrojaron que la salud del delantero argentino no es apta para el alto rendimiento deportivo.

Mirá la conferencia completa

"Culé una vez, Culé para siempre", reza la frase elegida para acompañar una imagen gigante de Agüero con la camiseta del club catalán. En dicho espacio, luego se reprodujo un video con varios de los mejores momentos del artillero a lo largo de su carrera.

“La selección argentina es lo que más amo”, indicó el hombre que debutó con la albiceleste en el año 2006 y logró la Copa América 2021, la cual se suma a los tres subcampeonatos (dos en a nivel continental y otro a nivel mundial).