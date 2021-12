https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel de Colón abordó pasado el mediodía el vuelo con destino a Termas de Río Hondo. No habrá, en Santiago del Estero, ningún encuentro entre los planteles, ni siquiera alguna conferencia con jugadores o entrenadores.

Alivio y viaje a la calurosa Termas Hisopados negativos que trajeron tranquilidad y calmaron los nervios

El plantel de Colón partió este jueves pasado el mediodía desde el aeropuerto de Sauce Viejo con destino a Termas de Río Hondo y allí esperar la final por el Trofeo de Campeones ante River. En Termas lo esperó un cielo algo plomizo, muchísimo calor, humedad y algunas gotas que cayeron en horas de la mañana.



Esta mañana, el plantel se sometió a los hisopados luego del suceso ocurrido el martes con la visita de algunos diputados para la entrega de una distinción por el título de campeón logrado en San Juan el 4 de junio. Como es de público conocimiento, uno de los asistentes, Leandro Busatto, dio positivo de coronavirus y las alarmas se encendieron en el plantel sabalero en las horas previas al viaje a esta localidad.



El principal implicado, Leandro Busatto, a través de su red social manifestó lo siguiente:



"A última hora de ayer, de manera preventiva, por un acto institucional que debía tener en Buenos Aires, y sin síntomas, decidí hisoparme. El resultado del test rápido fue positivo. No hice ningún viaje al exterior ni incumplí ningún aislamiento, como afirman erróneamente algunos. Al enterarme del resultado, me comuniqué con la CD de Colón, teniendo en cuenta que fui uno de los legisladores convocados por la Cámara de Diputados de Santa Fe para hacerle entrega de una distinción al club por la obtención del campeonato. La actividad institucional duró 10 minutos y se realizó al aire libre en el predio de la institución, junto a otros legisladores, integrantes del cuerpo técnico, plantel y comisión directiva. Desconozco si existió alguna intencionalidad o no, pero el resultado del test que me realicé en el Cullen (el efector público más importante de la ciudad, a la vista de todos) trascendió en algunos medios de comunicación capitalinos con informaciones erróneas o mail intencionados. Se habló de un supuesto viaje al exterior que nunca hice, algo sencillo de comprobar ya que hace semanas estoy en Santa Fe participando de mis actividades legislativas. Y desde que se me comunicó el resultado estoy cumpliendo el aislamiento correspondiente y sigo sin síntomas. Lamento la situación, absolutamente involuntaria. Participé de esa actividad como lo hice en este tiempo en otras, vinculadas a mi actividad legislativa. Jamás estaría en mi ánimo perjudicar a Colón, club del que soy socio y al cual amo".





Además, señaló también que varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico del plantel se pusieron en contacto con él y que vivió momentos de mucha angustia, agradeciendo el apoyo de mucha gente y desmintiendo otra vez que haya viajado al exterior.



Por último, se informó también que acá en Santiago del Estero no habrá ninguna actividad protocolar. Christian Bernardi mantuvo una charla vía Skype con el capitán de River y eso fue lo único que se llevó a cabo como contacto entre ambos planteles antes de la gran final de este sábado en el espléndido Madre de Ciudades.