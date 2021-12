Piden un aumento de boleto del 85% en la ciudad de Santa Fe y que la tarifa supere los $ 78

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 30 de noviembre venció el plazo de 6 meses de congelamiento del valor que dispuso el Concejo. Los empresarios ya presentaron la solicitud al Ejecutivo municipal. La última suba fue en enero de este año.

De $ 42.35 a $ 78.36. Un 85%. Es el incremento que pidieron los empresarios del transporte público para la tarifa de colectivos en la ciudad de Santa Fe, a partir del 1 de enero. Y que analiza el Ejecutivo Municipal, que suele establecer una cifra menor a la solicitada, y esto también es parte del problema y del reclamo.

El 30 de noviembre venció la Emergencia del Transporte, dispuesta por el Concejo Municipal por ordenanza Nº 12774, que congeló la tarifa por 6 meses. Durante ese período se iba a intentar dotar al sistema de mayores recursos y/o eficiencia y esto, según los empresarios, “no se ha logrado”. Por el contrario, manifiestan que el sistema continúa con un “ruinoso esquema de ingresos”.

La nota ingresó a la Municipalidad el 2 de diciembre y fue presentada por los apoderados de las 3 firmas que operan en la ciudad: Autobuses Santa Fe SRL, Recreo SRL y Ersa Urbanos S.A..

De lado del Ejecutivo aún no hay novedades. Hace unos días, el intendente Emilio Jatón había afirmado que "es imposible pensar en un aumento de boleto si no mejora el servicio". No obstante, el diálogo se abrirá en los próximos días.

Detalle de costos

En la nota que presentaron en la Municipalidad de Santa Fe, se detalla la estructura de costos que llevó a solicitar una tarifa plana de $ 78,36.

- Paritaria: la representación gremial pretende un aumento salarial 11% para este mes, estableciendo un salario básico de $ 100.000, y el consecuente incremento proporcional en el rubro viáticos, más una suma no remunerativa de $ 27.000 por trabajador pagadero antes de fin de año.

- Gasoil: el principal insumo tiene incrementos superiores al 65% desde enero de 2020 a la fecha.

- El Sector padece un fuerte desabastecimiento de insumos, repuestos y neumáticos que están generando incrementos de precios muy superiores a los que pueda registrar cualquier Índice de Precios.

El Presupuesto Nacional 2022 -que se trata este jueves- prevé elevar de $ 27.000 millones a $ 46.000 millones (un 70%) los subsidios del transporte de pasajeros del interior del país. Si se aprueba y esto se consigue, habrá que ver cómo se distribuyen y si terminan siendo un alivio para el sector.

De todos modos, en la nota presentada los primeros días de diciembre los empresarios ya reclamaban “urgentes gestiones por parte del Municipio ante la Nación y la Provincia para evitar seguir avanzando en tan manifiesta inequidad respecto a las políticas llevadas adelante en materia de Compensaciones en AMBA”

Por qué 85% de aumento

El incremento que solicitan los empresarios representa un 85% respecto de la tarifa actual. “El mismo es producto de los distintos atrasos tarifarios que se vienen soportando y que desmejoran los ingresos de las empresas”, esgrimen.

En septiembre de 2019, habían solicitado un boleto de $ 33 y terminó costando $ 28,90; y en enero pasado, el pedido era de $ 50,60 y quedó en $ 42,35.

“La tarifa de $ 42.35 que se estableció en enero 2021 se actualizó luego de 16 meses en un 46%, cuando la variación de precios en dicho período fue superior al 55%. Si se hubiese reconocido la tarifa solicitada de $ 50.60 oportunamente, y comparando con el nuevo valor que equilibra la ecuación de costos ($ 78.36), el incremento rondaría en un 54%, en sintonía con la variación de precios que viene experimentando la economía para este 2021”, argumentan los referentes de las empresas.

Entienden que muchas veces la decisión de no trasladar el costo total del sistema “pasa por la decisión política de no afectar la economía de los usuarios”, pero advierten que “si tales decisiones no se acompañan con recursos, indefectiblemente afectan la economía del sistema, y en su defecto, la de sus prestadores”.





Es por eso que solicitan la puesta en vigencia de la tarifa requerida a partir del 1 de Enero de 2022, o bien que se dispongan los recursos suficientes para hacer frente a los mayores costos del Sistema, o una combinación de ambas medidas.