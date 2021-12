Patricia Mounier: "La actividad sindical y la legislativa se pueden compatibilizar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La dirigente de la docencia privada hizo un balance de su paso por la Cámara de Diputados y adelantó que seguirá colaborando con el poder legislativo en los debates educativos que se vienen.

La secretaria adjunta de SADOP (Sindicato de Docentes Particulares) Santa Fe, Patricia Mounier concluyó su gestión como diputada nacional por Santa Fe y dialogó con El Litoral sobre su experiencia legislativa. “Yo asumí en contexto de pandemia así que mi primer año como legisladora fue virtual, el segundo hubo más presencialidad y 2020 fue el año en que más trabajó en Congreso en toda la historia y hubo mucha actividad en las comisiones, aunque quedaron cuestiones pendientes”.

“Comenzamos a tratar este año el proyecto de comités mixtos para que todos los trabajadores del país puedan discutir paritariamente sus condiciones de trabajo que fue el tema cuestionado durante la pandemia, cómo se trabaja, en qué condiciones, en qué contexto, con qué seguridad, cómo repercute en la salud de los trabajadores, así que quedó pendiente eso que ojalá se pueda tratar el año pendiente, y otras cuestiones como la necesidad de una reforma judicial, de la ampliación e incorporación de derechos para distintos colectivos...lamentablemente, perdió estado parlamentario el proyecto de cannabis medicinal, bueno, en muchos casos la oposición votó favorablemente en los dictámenes pero impidió el tratamiento en el recinto, no dio quórum, no hubo posibilidades de llegar a un acuerdo”, relató Mounier.

En el mismo sentido, opinó que el Congreso “gana” con los legisladores que vienen del sindicalismo, por la mirada desde la perspectiva laboral, porque hay otros legisladores que son, por ejemplo, empresarios, “entonces no tienen la mirada de preservar y ampliar los derechos”. “El grupo de los diputados sindicalistas pertenecemos a distintas centrales obreras y sin embargo hubo una conjunción de aportes y apoyo en cada proyecto que presentaba”, argumentó.

Mounier también destacó la aprobación de importantes proyectos durante su gestión: “Tuve la oportunidad de votar en un hecho histórico, que fue la interrupción voluntaria del embarazo, en diciembre de 2020. también me emocionó mucho votar la ley de cupo laboral trans, porque la gente decía “vamos a devolver derechos” y en realidad le estábamos dando por primera vez al colectivo trans el derecho a tener un empleo digno”. “Votamos también el teletrabajo, una ley necesaria en el contexto de pandemia, que implicó que de un día para otro la mayoría aprendamos lo que era la virtualidad y ese fue un proyecto muy trabajado, fundamentalmente por el grupo de diputados sindicalistas; la recuperación de los legajos de los trabajadores desaparecidos fue una importante labor y la modificación del Art. 109 de la ley de educación nacional para que lo que se hacía en forma virtual tenga la misma validez que la presencialidad”, recordó la sindicalista.

“Yo continué mi actividad sindical en la conducción nacional, desde 2019”, aclaró Mounier. “Obviamente -añadió- fue un lapso muy corto en la Cámara, en reemplazo de la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, y uno de esos dos años en contexto de pandemia, encerrados todos en la virtualidad, así que fue productivo, pero no fue la actividad habitual, pero es lo que ha decidido el pueblo, eligiendo y votando; y, ahora, con el cuerpo recientemente conformado, a mí me preocupa la inclusión de algunos personajes en el Congreso, como son los libertarios o algunos negacionistas que defienden la Dictadura, es preocupante, porque en la propia campaña electoral prometieron vulnerar derechos referidos a aguinaldo, vacaciones, indemnización”. “Es más, ya hay proyectos presentados al respecto, que espero que no sean acompañados, porque tienen la clara intención de desarticular la actividad de los gremios”, lamentó. Sin embargo, la exlegisladora confía en que estos proyectos encuentren oposición, “porque hay que tener en cuenta que hay dos bloques mayoritarios, aunque también tienen divisiones, y los bloques más pequeños en estos últimos dos años han acompañado mucho los proyectos del Frente de Todos”.

En tanto, consideró que “la actividad sindical tiene otro lógica, distinta a la de la Cámara”: “hay que acomodarse a otros hábitos y costumbres que en los gremios no tenemos pero se puede compatibilizar aunque no es sencillo tener ambas actividades paralelas, no alcanzan las horas del día...pero uno viene de la vida gremial y ahí es donde por lo menos yo quiero continuar”.

Finalmente, Mounier aclaró que ha quedado a disposición de todos los legisladores para lo que pueda aportar, porque “hay temas de educación para discutir, este año se había planteado discutir una nueva ley de financiamiento, recuperar el seis por ciento que no se cumplió con la presidencia de Mauricio Macri y además aumentar porque está previsto que haya un financiamiento para la capacitación docente”.

“Queda pendiente el debate profundo para la reforma de la ley de educación superior que hay que hacerlo en vistas a las nuevas universidades que se han incorporado y para actualizar un montón de cuestiones que se vienen dando, que son necesarias, y va a ser un debate rico con aportes de autoridades, trabajadores, rectores y estudiantes y ojalá se pueda dar el año que viene”, adelantó la representante de los docentes privados.