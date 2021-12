https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.12.2021 - Última actualización - 21:01

20:48

Diputados completó la votación iniciada por el Senado y la medida alcanza a 1819 profesionales representados por AMRA. Votación dividida sobre la reforma al Código Procesal Penal por la portación ilegal de armas.

Legislatura Paritaria santafesina: con una excepción legal, se aprobó el pase a planta de médicos interinos y contratados Diputados completó la votación iniciada por el Senado y la medida alcanza a 1819 profesionales representados por AMRA. Votación dividida sobre la reforma al Código Procesal Penal por la portación ilegal de armas. Diputados completó la votación iniciada por el Senado y la medida alcanza a 1819 profesionales representados por AMRA. Votación dividida sobre la reforma al Código Procesal Penal por la portación ilegal de armas.

Por unanimidad y con fuertes reclamos a la gestión actual del Ministerio de Salud, la Cámara de Diputados sancionó una ley que permitirá el pase a planta de 1819 profesionales médicos de toda la provincia, acuerdo que había sido alcanzado en el marco de la paritaria de profesionales de la salud pero que carecía del respaldo de la norma. El Poder Ejecutivo no envió mensaje alguno para cumplir el compromiso pero dio luz verde al proyecto de ley presentado por el senador Marcos Castelló (PJ - La Capital), que aprobó el Senado por unanimidad en el período Ordinario, que habilitó para Extraordinarias el Poder Ejecutivo y que sancionó ayer la Cámara de Diputados.

La ley -que establece una serie de exenciones legales para el pase a planta- permitirá la normalización de la relación laboral de 689 médicos que prestan tareas bajo contratos o como monotributistas, y de 1.130 interinos. La ley 9282 de Profesionales Universitarios de la Salud determina que profesionales mayores de 40 años no pueden ingresar a la planta permanente y también establece una antigüedad en la carrera para sumarse a dicha planta.

La sanción fue saludada por la dirigencia de AMRA que 'caminó' pasillos legislativos en los últimos 20 días para lograr el objetivo acordado en paritarias. La secretaria general, Sandra Maiorana, se encargó de hablar bloque por bloque para explicar la necesidad de la ley.

Oscar Martínez (100% Santafesino) fue encargado de explicar los alcances de la norma así como la necesidad del dictado de esa ley, señalando que desde 2013 no se realizan concurso de ingreso a profesionales en Salud. Las críticas a la actual situación del sistema de salud provino de Silvia Ciancio (UCR - Evolución) y de Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). "Como médicos sabemos que sin buen diagnóstico no podemos tratar a un paciente y el ministerio de Salud no tiene diagnóstico de la situación del sistema santafesino" dijo la primera para advertir que el 31 de diciembre se les vencerá el contrato a médicos contratados por el Covid. "La pandemia no terminó y no podemos bajar los brazo" para advertir que hoy el peso la reparación de ambulancias y Samcos está en manos de las cooperadoras. Armas Belavi -también profesional médica- advirtió sobre la situación de interinos y la situación irregular de muchos otros profesionales de la salud en el sistema.

También celebró la sanción de la ley la justicialista Matilde Bruera quien además hizo hincapié en otro tema que abordó la cámara que es el descuento de haberes a profesionales de salud nucleados en Siprus y asistentes escolares de ATE. En ambos casos fue como sanción por haber realizado medidas de fuerza. "El descuenta afecta el derecho constitucional de huelga", advirtió. "Los médicos merecen aplausos, pero también merece que se los respete", acotó.

En tanto, el socialista Nicolás Aimar se detuvo en marcar la importancia de la paritaria como ámbito para dirimir diferencias entre trabajadores y el Estado. "Esta ley consolida el acuerdo paritario", señaló.

Armas

Con la abstención de Matilde Bruera (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) más el bloque Igualdad, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley modificando un artículo del Código Procesal que agrega como peligrosidad procesal al uso de armas, estableciendo para ello la prisión preventiva.

En el marco de un extenso debate que incluyó, por supuesto, el tema de la inseguridad, la mayoría respaldó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tomó el proyecto de Oscar Martínez y dejó de lado un mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia.

Martínez había ingresado el proyecto en septiembre del año paso y apunta a modificar el artículo Nº 221 del Código Procesal Penal que se refiere a la "peligrosidad procesal", a través de lo cual si al momento de cometerse un delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva.

Suspensión a Spelta

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario, Adrián Spelta, fue suspendido por 60 días en el cargo por la Sesión Conjunta de Senado y Diputados realizada ayer en el recinto de la Cámara Jóven.

La suspensión -siguiendo el dictamen de la Comisión de Acuerdos- fue votada por los 15 senadores presentes y por 43 de los 45 diputados. Carlos Del Frade y su compañera de bloque, Dámaris Pachioti, se abstuvieron de votar.

El diputado Fabián Bastía -presidente de la Comisión de Acuerdos- presentó una moción para que se reanude el tratamiento del dictamen de la anterior sesión conjunta que quedó suspendida hasta tanto la justicia se expidiera sobre la cuestión. Luego se puso a votación el dictamen emitido por unanimidad de la Comisión de Acuerdos y que aconseja suspender en el ejercicio de sus funciones por 60 días, sin goce de haberes, a Spelta por la causal de mal desempeño de sus funciones. El dictamen agrega la expresa prohibición de ingresar a cualquier dependencia del MPA.