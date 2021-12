https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara empezará la semana con Walter Agosto. El Senado se mostró compacto a la hora de votar y es cámara de origen. Algunas definiciones escuchadas en el debate del último jueves.

Tras ser aprobadas por el Senado Diputados santafesinos tratan esta semana el Presupuesto 2022 y la Ley Tributaria La Cámara empezará la semana con Walter Agosto. El Senado se mostró compacto a la hora de votar y es cámara de origen. Algunas definiciones escuchadas en el debate del último jueves.

El Presupuesto 2022 y la Ley Tributaria consiguiente entrarán este lunes a la Cámara de Diputados que empezará el trámite de discusión para llevarlo al recinto el jueves venidero o bien en la semana posterior a Navidad. El viernes, por tareas de desinfección estuvieron cerradas las oficinas en la Cámara Baja y por ende la oficina de Técnica Parlamentaria del Senado recién enviará la media sanción -votada por unanimidad- del pasado jueves en el inicio de esta semana.

El dilema en Diputados pasa por saber si meterá cambios en ambas leyes o bien acepta lo acordado trabajosamente por el Senado y el ministerio de Economía que desembocó el jueves en el voto unánime, dato no menor a la hora de sopesar cambios no acordados entre las cámaras. Nuestra Constitución prevé hasta cinco pasos para la sanción de una ley y en los últimos dos se necesitan dos tercios de votos.

Mientras el Senado discutía el Presupuesto -nunca en comisiones- Diputados votaba citar al ministro de Economía, Walter Agosto a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Labor Parlamentaria "para informar" sobre ambos proyectos. Pero además los voceros parlamentarios de los bloques principales decían ignorar los cambios introducidos por Senado. La excepción es el bloque UCR Evolución que preside Maximiliano Pullaro cuyos integrantes siempre estuvieron en contacto con los senadores partidarios. En el socialismo, en Juntos por el Cambio y en el propio justicialismo estaban ajenos a la discusión al igual que los restantes bloques minoritarios. Los firmantes de la invitación al ministro son Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad), Joaquín Blanco (PS), Gabriel Real (PDP), Marcelo González (UCR), Luis Rubeo (PJ), Walter Ghione (UNO), Cesira Arcando (Fe) y Mónica Peralta (Gen).

El último jueves, en el Senado a la hora de los discursos, se optó por destacar el consenso y poco se habló por dónde pasó la discusión 'fina' . Por ejemplo, el radicalismo exigió compromisos de pagos de deudas del corriente año a municipios y comunas en manos de la oposición. Afirman que entre Obras Menores, Incluir y otros programas hay atrasos 'políticos' por unos 1.500 millones de pesos.

Alcides Calvo (Castellanos), Rubén Pirola (Las Colonias) y Armando Traferri (San Lorenzo) fueron las voces oficialistas y Felipe Michlig (San Cristóbal) de la oposición. "Para la formulación se han tenido en consideración los lineamientos macro fiscales remitidos por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal", aclaró Calvo quien se explayó en números contenidos en el mensaje del Ejecutivo. "Este presupuesto, a decir del Gobierno Provincial, se basa en el cuidado de la salud de los santafesinos, la atención de la pandemia en todas sus manifestaciones y la recuperación del entramado productivo para reducir la pobreza y la desocupación", marcó. Entonces señaló que están los recursos para planes y programas de asistencia en salud y producción, señalando al Boleto Educativo Gratuito, Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe + Conectada, Santa Fe de Pie, Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, Plan Incluir, Caminos de la Ruralidad y Billetera Santafesina.

Los otros datos marcados por Calvo con énfasis fueron: Inversión Real Directa para el ejercicio 2022 prevista en $ 92.835.25 millones (62,21% más que en 2021); no se incluyen partidas de recursos por el pago de la deuda la Nación surgida por los fallos de la Corte Suprema de Justicia; prevé para Obras Menores $ 4.097,46 millones (incremento de 32,82%); sube el monto de compras directas de $ 2,740 millones a $ 4 millones; fija en $ 5.000 millones el límite de financiamiento de corto plazo; las transferencias corrientes ascienden a $ 194.293,65 millones, de lo cual se coparticipa a municipios y comunas el 41,8 % y el 15,3% al financiamiento de los establecimientos privados de enseñanza.

En cuanto a trasferencias de capital para el ejercicio, la cifra es es de $ 20.667,76 millones de los cuales el 62,9% se destinan a Municipios y Comunas en Fondo de Obras Menores, Plan Incluir y Programa Caminos de la Ruralidad. En el ministerio de la Producción se colocan $ 4.955,95 millones con destino al Fondo Compensador del Transporte Público, $ 7.077,04 millones al Boleto Educativo Gratuito. Hay además $ 4.648 millones para Comedores Escolares en el Ministerio de Educación y $ 12.225,70 millones para atender distintas situaciones de vulnerabilidad social en el Ministerio de Desarrollo Social.

Los últimos datos: ampliación del Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública hasta $ 1.000 millones; continuidad del Programa Billetera Santa Fe, con un presupuesto de $ 12.000 millones; Plan Incluir por $ 4.000 millones y se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir préstamos para el financiamiento de proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital por $ 7.770 millones, y $ 17.000 millones para cancelación de servicios de amortización de deuda del ejercicio.

El endeudamiento

El radical Michlig entre otras consideraciones destacó que el Presupuesto votado por todos, autoriza por tercer año consecutivo la posibilidad del endeudamiento. En este caso por $ 24.700 millones. "Es una herramienta para suplementar la inversión pública y para asegurar que el Estado Provincial pueda cumplir con los compromisos de deuda prescindiendo de si el Gobierno Nacional y el Banco Central le permitirán obtener las divisas para hacerlo". Este último dato no es menor y formó parte de las conversaciones del miércoles y jueves. "Le estamos dando al gobernador una herramienta para que se independice del Banco Central y el Gobierno Nacional a la hora de obtener los dólares que necesita para pagar los compromisos de deuda", destacó. "Hubo provincias que ingresaron en default porque el Gobierno Nacional les complicó el acceso a los dólares. En esta ley que votamos estamos brindando una herramienta para que el gobernador no quede expuesto a una situación así. En otras palabras, es una autorización a tomar un financiamiento para amortizar deuda que no se necesita porque la Provincia tiene liquidez más que suficiente para atender dicha deuda. Pero que, en el caso que el Gobierno Nacional o el Banco Central no posibiliten a la Provincia a comprar los dólares, la Provincia podrá utilizar esta herramienta para obtener dichos dólares por sí misma. Con esto queremos ser muy claros: esperamos que la provincia no deje de cumplir sus compromisos, porque tiene más de un mecanismos para hacerlo: Liquidez en pesos de sobra para comprar los dólares y, en caso que se lo obstaculicen, obtener los dólares mediante toma de endeudamiento", remató. El detalle es que en marzo, la provincia debe amortizar 125 millones de dólares de los bonos externos emitidos durante la gestión de Miguel Lifschitz.