Presupuesto rechazado: Frana lamentó la "mezquindad" política

La ministra de Infraestructura cuestionó la actitud de la oposición. Advirtió que obras "emblemáticas" quedarán postergadas, como el puente Santa Fe – Santo Tomé. Dijo que son "contradictorios", porque frente al gobernador, habían asumido otros compromisos.

La ministra de Infraestructura, Silvina Frana, analizó el impacto que tendrá para la provincia el rechazo del proyecto del presupuesto nacional 2022. En diálogo con El Litoral, lamentó la actitud de la oposición; dijo que "todos votaron con un análisis partidario, y sin tener en cuenta la defensa de los intereses de Santa Fe". Reprochó que los legisladores no honraron el compromiso que habían asumido ante el gobernador Omar Paerotti, sobre la necesidad de garantizar a través del presupuesto, el pago de la deuda de coparticipación.

- ¿Qué implica para Santa Fe que el presupuesto nacional no haya sido aprobado?

- Muchas cosas, básicamente, si nos centramos en las obras que estaban previstas para la provincia. Porque no son obras que fueron incluidas de manera ocasional, sino trabajos que se venían desarrollando de manera conjunta con Nación; y que estén incluidas en el presupuesto, representa una gran posibilidad de que esas obras se concreten, por ejemplo, el puente Santa Fe – Santo Tomé. Eso fue algo que lo trabajamos todo el año con Vialidad nacional; seguimos trabajando cuando vimos que en el proyecto original no estaba contemplado y logramos que se incluyese. También estaba incluida una obra que era básica y que es el acueducto que va desde San Javier hasta Tostado y de allí a Villa Minetti. Hacíamos hincapié en esta obra porque a partir de la bajante del río, estos años de gestión fue necesario trabajar de manera conjunta con las autoridades locales de esos distritos del norte a fin de que no le faltase el agua sobre todo a Tostado, porque depende de la Cuenca del Salado, que está hoy administra por diferentes provincias. Por eso había que hablar con todos para que se mantuviese un mínimo de causal, siempre. Y esta obra del acueducto era la solución de fondo a ese problema histórico porque todos sabemos que en el norte se toma agua con arsénico y la bajante del río duplicaba o triplicaba ese problema. Desde la Secretaría de Saneamiento se había terminado el proyecto para poder licitarlo, y estaba incluido en el presupuesto 2022. Esas obras tienen los proyectos terminados pero podríamos hablar de muchas otras, como el pedido para que se concrete el proyecto ejecutivo para un nuevo puente entre las ciudades de Avellaneda y Reconquista. También, para poder obtener financiamiento y construir un nuevo ingreso a los puertos del sur de la provincia. Creo que quien votó en contra sin tener en cuenta todo esto, no pensó en los santafesinos; también estaban en ese proyecto aseguradas las partidas para que la Nación le pagase la deuda de coparticipación a Santa Fe, según el reciente fallo de la Corte determinando las pautas con las que se debía hacer la liquidación.

- Teniendo en cuenta esto último, ¿no es una contradicción ese rechazo si hace diez días, todos los legisladores nacionales por Santa Fe se comprometieron ante el gobernador a incluir un artículo especial en el presupuesto para que ese pago quedase garantizado?

- Totalmente. Yo durante el fin de semana repasé los discursos de quienes votaron. Y la verdad es que todos lo hicieron con un análisis absolutamente partidario y que no hacen al fondo de la cuestión. Cuando uno analiza un presupuesto, analiza dos cosas: una, los parámetros macro con los que se confeccionó y allí tal vez podríamos haber revisado algunas cosas, por eso era importante si volvía a comisión; la otra, es el contenido político. Este presupuesto tenía un nivel de inversión pública que no se registraba en la Argentina desde 2015; y que para la provincia incluía una serie de obras que son emblemáticas para satisfacer necesidades históricas y cuestiones trabajadas aun en pandemia. Era un presupuesto que contemplaba, además, una prestación de servicios públicos sin tarifazos del mil por ciento como el que vivimos en 2016. Hoy el país necesita mostrar fortaleza institucional frente al Fondo Monetario Internacional. Y esto es un revés a esa posibilidad. Es muy preocupante.

- ¿Fue una cuestión de mezquindad política?

- Yo si tuviese que concluir, y me hago absolutamente cargo, creo que sí, que es una cuestión de mezquindad política. No lo hemos charlado todavía como partido, pero en términos personales, entiendo que hubo mezquindad y poca actitud de diálogo. Habían estado los legisladores con el gobernador, se abrió una mesa de diálogo, y votaron en contra. La verdad que no se explica.

- ¿Preocupa ese antecedente en cuanto a la oposición; esto de asumir un compromiso y después no honrarlo?

- Por supuesto que preocupa. Nosotros como argentinos y frente a un endeudamiento que existe, después cada uno podrá tener su visión y lo expresa públicamente sobre el tema; pero existe y teníamos que tener fortaleza institucional para pararnos frente al Fondo. Si pretendían debilitar al gobierno, tal vez logren su objetivo. El problema es que debilitan también a todos los argentinos.

- ¿En términos prácticos, estas obras no tienen chances hasta que no se elabore y apruebe un nuevo presupuesto?

- Vamos a explorar algunos otros caminos, y lo vamos a evaluar con el equipo de Nación. Pero el esquema correcto y legal para que todo quede plasmado por ley, hoy no se podrá dar.