Equipos de la NBA no llegan al mínimo de jugadores por casos de Covid y se postergaron partidos

Las flexibilizaciones y el relajamiento generalizado han permitido que las nuevas variantes de coronavirus logren reflotar el alerta por esta enfermedad. Uno de los países con la situación más crítica es Estados Unidos.

En el país del norte, el Covid ha vuelto a poner en jaque al deporte. Uno de los ejemplos más claros es la NBA, donde el aumento de casos positivos y de contactos estrechos generó complicaciones para continuar con la competencia de la forma estipulada.

Algunos aislados fueron lo primero, pero luego los infectados comenzaron a crecer y hasta este lunes 20 de diciembre son 74 los jugadores de la mejor liga del mundo que se encuentran dentro del protocolo sanitario de prevención.

Ante este incremento de casos, el comisionado de la NBA decidió aplicar mayores medidas para intentar frenar los contagios.

De esta manera, el uso del barbijo en los jugadores, cuerpo técnico y allegados volverá a ser obligatorio. Además, se proyectan mayores testeos durante estas dos últimas semanas festivas.

Pero más allá de los controles realizados, la situación de la liga se ha vuelto crítica, al punto de tener que suspender partidos por la ausencia de jugadores. Algunos equipos no logran completar el mínimo permitido a pesar de agregar a la plantilla fichas de la segunda línea.

