El gobernador garantizó la disponibilidad de dosis de vacunas para toda la población. Instó a que los santafesinos completen sus esquemas para llegar a las estaciones más complejas, como el otoño, con alto nivel de inmunidad. "Hay que seguir tomando todos los recaudos", sugirió.

Entró en vigencia Perotti defendió la instrumentación del pase sanitario en Santa Fe

El gobernador defendió la instrumentación del pase sanitario en la provincia, y una vez más, instó a que la población se vacune. En vísperas de que comience a regir en territorio santafesino la exigencia del esquema completo de vacunación para determinadas actividades, Omar Perotti se refirió también a los "antivacunas". Es que mientras presidía un acto en su ciudad natal, Rafaela, un grupo de personas se manifestaban frente a la Casa de Gobierno para rechazar tanto la vacunación como la aplicación del pasaporte.

"¿Qué tiene para decir acerca de quienes plantean este rechazo?", le plantearon al mandatario los periodistas. "¿Qué tienen para decir ustedes?", les respondió el gobernador, interpelando. "Me parece que esto es lo central – continuó-. Las vacunas, todas, han demostrado su capacidad de cuidar de la mejor manera a los argentinos y a los santafesinos. Que haya gente que no haya querido o no quiera vacunarse, frente a la magnitud de lo que tenemos y los riesgos que se dan y que vemos en todas partes del mundo, sólo nos lleva a decir que seguir adelante con la vacuna es la decisión tomada".

Disponibles

Perotti advirtió que se toma la decisión de instrumentar el pase sanitario, cuando buena parte de la población ya ha logrado vacunarse; y con la certeza de que hay dosis disponibles. En otra circunstancia, en la que dicho stock no podía garantizarse, no hubiese sido pertinente la exigencia del carnet.

"Las vacunas están disponibles – dijo el gobernador-, por lo cual todas aquellas personas que fueron llamadas para un turno deben acercarse a recibir su dosis correspondiente. Esto es lo que tenemos que comunicar; después, nadie tiene por qué ocultar que alguien haga una marcha porque no le gusta el carnet sanitario. Lo que sí es importante es que todos comuniquemos los beneficios que hemos observado hasta aquí en la población vacunada. Incluso frente a la cepa Omicron – ejemplificó-, a quienes están vacunados prácticamente no les ha generado más que una instancia leve, pero sí tienen dificultades quienes no están vacunados. Por lo tanto, a completar la segunda dosis quienes no la tengan, porque están todos turnados y las vacunas están disponibles", planteó.

Iglesias

Consultado acerca de la posibilidad de que el pasaporte sanitario también se exija en las iglesias, a propósito de las celebraciones religiosas que implica la Navidad, Perotti dijo que se debe seguir trabajando "con sentido común". "Se tiene que trabajar – sugirió- de acuerdo a las particularidades del lugar y de las características de cada edificio, según puedan congregar a mayor o menor cantidad de personas". "Quienes tienen lugares grandes de concurrencia saben que hemos tenido momentos donde no se pudo hacer nada, otros donde había cupos, otros donde se retomó la actividad con normalidad. El sentido común indica mantener barbijo y distanciamiento; eso lo tenemos que mantener en todos los lugares y a partir de allí, a nadie se le escapa lo que pasa en el resto del mundo. Las medidas que se toman no caen de la luna; son en función de observaciones y de acuerdo con recomendaciones sanitarias que se van tomando según lo que pasa en el planeta", comentó.

Perotti reparó en que "el aire libre y esta época de altas temperaturas nos dan una alternativa mayor, pero eso no significa que el barbijo se archiva o me despreocupo del calendario de vacunación. Al contrario, tengo que tomar todos los recaudos para que en el menor tiempo posible, se puedan tener aplicadas las dosis correspondientes. Y ojalá que cuando entremos en marzo al cambio de estación, nuestra población tenga el mayor margen posible de esquema de vacunación cumplimentado", concluyó.