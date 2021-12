https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.12.2021 - Última actualización - 18:07

16:30

Obras Públicas es “absorbida” por la nueva área de Infraestructura Hídrica y por Gestión Urbana, una de nuevas direcciones creadas, junto a Movilidad. Ambiente pasa a ser además de “Cambio Climático”. Críticas opositoras por la ausencia de una “secretaría de Seguridad”.

Lo aprobó el Concejo Una por una, qué fichas mueve Jatón en el ajedrez de su gabinete municipal Obras Públicas es “absorbida” por la nueva área de Infraestructura Hídrica y por Gestión Urbana, una de nuevas direcciones creadas, junto a Movilidad. Ambiente pasa a ser además de “Cambio Climático”. Críticas opositoras por la ausencia de una “secretaría de Seguridad”. Obras Públicas es “absorbida” por la nueva área de Infraestructura Hídrica y por Gestión Urbana, una de nuevas direcciones creadas, junto a Movilidad. Ambiente pasa a ser además de “Cambio Climático”. Críticas opositoras por la ausencia de una “secretaría de Seguridad”.

En lo que pareció un “trámite exprés” y con algo de actitud a regañadientes de un sector opositor por la premura solicitada en la sanción, el Concejo aprobó por unanimidad el Mensaje Nº 20 del Gobierno local, con el cual se modificó la estructura orgánica funcional del Ejecutivo. Se trata del nuevo organigrama de ahora 11 secretarías y dos direcciones que propuso el intendente Emilio Jatón para “establecer nuevas prioridades que respondan a las necesidades de la comunidad”, según sus propias declaraciones.

Esto implica un movimiento de varias piezas resueltas por el titular del Palacio Municipal en el “ajedrez” de su equipo de gestión de cara a 2022. No se tocan las secretarías más importantes: General; de Gobierno; de Hacienda; de Integración y Economía Social; de Control y Convivencia Ciudadana; de Educación y Cultura; de Producción y Desarrollo Económico; de Desarrollo Urbano y de Políticas de Cuidado y Acción Social.

Pero aparecen varias novedades: la que antes era la secretaría Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgo, ahora se llamará de Infraestructura y Gestión Hídrica. Esta área va a absorber la secretaría de Obras y Espacio Público, junto con una nueva dirección: Gestión Urbana. “Se van a distribuir funciones que eran de Obras Públicas, las cuales ahora pasarán por un lado a Gestión Urbana, y por el otro a Infraestructura y Gestión Hídrica”, confirmaron a El Litoral fuentes municipales.

Otro cambio: a la secretaría de Ambiente se le suma el rango de “Cambio Climático”. Y se crea una segunda dirección, que dependerá directamente de Intendencia, al igual que Gestión Urbana: Movilidad, que fue uno de los temas de agenda más salientes estos dos años. Finalmente, la dirección de Mujeres y Disidencias desaparece como tal, y pasa a integrar la secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social.

El intendente @emiliojaton envió al @ConcejoSantaFe la nueva Estructura del Departamento Ejecutivo Municipal para su aprobación. En esta nueva etapa, se busca consolidar políticas públicas que ya están transformando muchos barrios y sumar innovación en las acciones de gobierno. pic.twitter.com/IQ97HZTvCe — Santa Fe Capital (@_SantaFeCapital) December 21, 2021

Todos los objetivos y competencias de cada secretaría y las direcciones pueden consultarse en el documento que se incluye en esta nota.

Algunos nombres

Matías Pons Estel estará al frente de la dirección de Gestión Urbana, con el objetivo de “fortalecer la respuesta en obras esenciales como la mejora de calles, iluminación y espacios públicos”, informaron desde el municipio. Andrea Zorzón será la nueva directora de Movilidad. Su área abordará “de manera integral el sistema multimodal de movilidad” en la ciudad; Franco Ponce de León dejará la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana para asumir como secretario de Ambiente y Cambio Climático.

Soledad Artigas, hoy directora de Mujeres y Disidencias, asumirá como secretaria de Políticas de Cuidado y Acción Social. “Se buscará crear una mirada integral y transversal del sistema de cuidado para dar respuesta a las emergencias y promover derechos y más oportunidades”. Finalmente, Silvina Serra tendrá a su cargo la secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica.

Reparos opositores

Desde la oposición, Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio), si bien acompañó a la par de todo su interbloque la aprobación de la ordenanza, no dejó pasar algunos cuestionamientos. “Es una descortesía cuanto menos que tengamos que estar leyendo en medio de la sesión el mensaje que nos mandaron. Correspondía que se envía unos días antes para analizarlo, entenderlo, y no aprobarlo así, de esta forma, con premura”, se quejó.

Como punto a favor, consideró el edil que en el nuevo organigrama “empieza a subsanarse la cuestión del concepto de Gestión de Riesgo Hídrico. Esto se corrige, pues pasa a depender de Gobierno, con lo cual habrá una visión mucho más amplia en la materia”.

Pero como punto en contra, subrayó como falencia “que este Ejecutivo municipal sigue sin considerar como un rol activo las políticas de seguridad. La palabra ‘Seguridad’ no aparece en la estructura orgánica: no es lo mismo Control y Convivencia Ciudadana, y se sigue con el concepto erróneo de creer que el municipio no tiene potestades en políticas de lucha contra el delito”, fustigó.

“A la hora de que se tomen las decisiones de aquí en adelante, en función de la nueva estructura, me parece pertinente que se respete la paridad de género, que este organigrama no signifique mayores costos para el erario público y que se fortalezca el área de seguridad y la prevención, donde creemos que el municipio tiene un rol central”, dijo en la misma línea Hugo Marcucci, par de interbloque de Pereira.

Desde el oficialismo

Desde el interbloque del FPCyS, la edila Laura Mondino manifestó que este organigrama de gobierno municipal “se adapta a las nuevas demandas y necesidades vecinales que surgen”. Valoró como “muy importante” que Obras Públicas se desdoble en la secretaría de Infraestructura y Asuntos Hídricos y en la dirección de Gestión Urbana. “Este municipio le da una gran importancia a los servicios de alumbrado, mantenimiento vial o de espacios públicos en los barrios”.

También, ponderó la jerarquización de la flamante dirección de Movilidad: “Esto abarca no sólo al transporte público de colectivos, sino también taxis, remises y dispositivos multimodales, con más bicicletas públicas, entre otros. Hoy el Ejecutivo está dando una señal muy fuerte en este tema, y es una discusión que vamos a seguir dando”, enfatizó.

Finalmente, Mondino subrayó el rango nuevo de la secretaría de Ambiente, que ahora será también de Cambio Climático. “Eso va en línea con la agenda legislativa que venimos trabajando, para dar más volumen a temas como las energías renovables, el empleo verde, la huella de carbono, la reducción de emisiones contaminantes, etcétera. Todo esto es parte de la agenda moderna de los gobiernos locales”, cerró.