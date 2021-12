El ministro Agosto tiende puentes con Diputados santafesinos por el Presupuesto 2022

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habrá negociaciones entre bloques para definir el texto. El ministro de Economía, Pullaro y García optimistas en que habrá ley la semana próxima. En la semana no fue citada a sesiones la Cámara Baja.

Omar Perotti no tendrá ley de Presupuesto 2022 antes de Navidad pero tanto el equipo económico, que conduce Walter Agosto, como la mayoría de los bloques legislativos de la Cámara de Diputados se comprometieron a trabajar el tema para que haya norma antes de fin de año. "Aspiramos a que podamos tener ese instrumento aprobado antes de fin de año para que el ejercicio fiscal 2022 empiece con esta norma. ¿Por qué?. Porque hay muchas cuestiones que son de importancia para el ciudadano de a pie" le dijo el ministro a El Litoral al retirarse del Palacio Legislativo.

Agosto estuvo tres horas en el recinto de Diputados con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y con los jefes de los diferentes bloques políticos en una reunión cerrada a la prensa. Llegó acompañado por tres funcionarios de su cartera, entre ellos el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Jorge Simón, y la subsecretaria de Asuntos Legislativos, Marcela Aebehard. El propio presidente de la Cámara, Pablo Farías, condujo la reunión.

Foto: Mauricio Garín

Por los dichos tras el encuentro, se le pidió a Economía información detallada sobre cuentas fiscales que no están aún en la web, respuestas a los pedidos de informes y hubo planteos por atrasos en el giro de fondos por programas especiales a municipios y comunas. La socialista Clara García hizo saber que la reunión fue tardía y se quejó de que el mensaje del Presupuesto ingrese por Senado. "Hemos emitido una gran cantidad de pedidos de informes que no han sido respondidos. Este gobierno tiene atraso en la información que es pública. Le dijimos que no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal que obliga a que octubre y noviembre estuvieran informados. Es importante contar con información de la ejecución 2021 para pensar en 2022", marcó. García detalló además que no está la información sobre qué recursos hubo por sobre lo presupuestado, qué utilización hicieron sobre la autorización de pasar gastos de capital a gastos corrientes; cómo se desarrollaron las autorizaciones de endeudamiento que dio la Legislatura para este año para saber si consistencia el nuevo pedido de endeudamiento. Marcamos que no está colocado en el Presupuesto la deuda de Anses ya que en 2022 se cobrará 2020".

Según García quedó en muchos bloques "una sensación que este presupuesto está subvaluado en cuento a recursos porque los considera con una inflación del 33% y sobrevaluado en una perspectiva de gastos de capital, de inversiones, de infraestructura, adquisiciones planteadas en 116 mil millones, muy por encima de lo que se ha venido ejecutando. El ministro se va con cantidad de información que requiere ser respondido para analizar el 2022" La socialista dijo que sin esa información no se podrá avanzar en el análisis.

Para el radical Maximiliano Pullaro, Agosto expuso su posición política sobre la mayoría de los temas en los que hizo hincapié la oposición tanto en Presupuesto como en ley Tributaria. "Hay temas con controversias y conflictivos que tienen que ver con la mirada ideológica sobre cómo administrar los fondos de la provincia. El diálogo político siempre es positivo", agregó. El ex ministro de Seguridad se explayó sobre diferencias de uso de recursos entre lo que fue la gestión del Frente Progresista y la actual. "Estamos cerca de tener Presupuesto. El Senado trabajó en varias modificaciones que se entendían había que hacer. Habrá diálogos para mejorar las dos normas. Estamos a un paso de tener presupuesto", señaló, optimista.

García, en tanto, marcó que la Cámara tiene ésta y la semana que viene para analizar el Presupuesto no sin dejar de marcar que hasta el martes a media tarde todavía el dictamen votado por Senado no había sido presentado en Mesa de Entradas de Diputados. "Si se agiliza el tratamiento estamos dispuestos a tratarlo" señaló.

Pero la socialista también apuntó a diferencias de su bancada con el texto votado por el Senado. "Hay un artículo de endeudamiento para municipios y comunas con el que no estamos de acuerdo; la nueva autorización para pasar gastos de capital a gastos corrientes y también en algunos temas de la ley Tributaria que hay que verlos muy bien porque toca recursos de municipios y comunas sin compensación", advirtió.

Para Agosto fue una reunión productiva. "Hubo muchas inquietudes planteadas sobre un tema importante como es el presupuesto, en un contexto complejo en lo económico no solo en la provincia sino en el país. Ha sido una reunión importante. El presupuesto 2022 es también una herramienta importante porque es un instrumento que marca un rumbo, que permite y contribuye a tener un ordenamiento en las cuentas públicas", precisó.

Conurbano

Agosto consideró como "casi marginal" el Fondo del Conurbano para Santa Fe y Rosario previstos en el Presupuesto Nacional y que ambos municipios reclaman algún grado de reconocimiento en el Presupuesto provincial. El ministro dijo que Santa Fe tuvo "una oportunidad espectacular en 2017 cuando se restituyó el Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires y la perdió". Reconoció que hoy el fondo es menor a cualquier programa de asistencia a municipios y comunas o que el Plan Incluir o Caminos de la Ruralidad

"Sin mayor presión tributaria"

- Ministro ¿qué no haya presupuesto nacional no impide la sanción provincial?

- No es un obstáculo, obviamente es muy importante tener presupuesto nacional. No tenerlo abre una incertidumbre sobre los problemas que podría llegar a tener la provincia que tendremos que ir evaluando a lo largo de los días. 16 provincias argentinas ya tienen aprobado el presupuesto. Esperamos que podamos seguir conversando en estos días con la Cámara.

- Se ha planteado también la posibilidad de que entre nuevamente en vigencia el Consenso Fiscal 2017 a fin de año

- Hay algunos borradores de Consenso Fiscal que las provincias están analizando con el gobierno nacional, pero hemos planteado que el esquema tributario para la provincia de Santa Fe será el mismo que hemos tenido este año. Esto significa mantener alícuotas en el marco de la estabilidad tributaria y proponer incrementos en impuestos de emisión, tanto en Inmobiliario como en Patente, en valores bastante acomodados con respecto a la inflación. Estamos teniendo en cuenta que todavía muchos sectores, muchos hogares no han podido recuperarse de los efectos muy nocivos desde el punto de vista económico que ha generado la pandemia. Es importante este planteo en el presupuesto impositivo que tiene una real menor presión tributaria para el año que viene.

- ¿Se va optimista?

- Creo que cuando hay voluntad de diálogo, más allá de las diferencias que obviamente las hay, siempre hay un camino abierto para que se pueda avanzar