Manu Ginóbili fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del baloncesto

Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA y ganador de la medalla de oro olímpica en Atenas 2004, fue nominado este martes por primera vez al Salón de la Fama del baloncesto.

Manu integra una lista de 50 elegidos que buscarán ser parte de ese selecto grupo en 2022. Otros de los candidatos que aparecen por primera vez son Tom Chambers, ex estrella de los Phoenix Suns, y la cuatro veces campeona de la WNBA Lindsey Whalen.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Newly Eligible Candidates for the Class of 2022. #22HoopClass



