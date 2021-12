https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con motivo de las fiestas de fin de año, la ciudad de San Cristóbal luce una decoración navideña especial, luces de colores y un gran árbol de Navidad. Una vecina dio el toque distintivo con su propuesta sustentable.

Amigable con el medioambiente Ideas para Navidad: hizo adornos con materiales reciclables en el norte santafesino Con motivo de las fiestas de fin de año, la ciudad de San Cristóbal luce una decoración navideña especial, luces de colores y un gran árbol de Navidad. Una vecina dio el toque distintivo con su propuesta sustentable.

Por Noelí Rojas

La ciudad de San Cristóbal ya está lista para recibir a Papá Noel y despedir el año, en distintas plazas, rotondas y avenidas pueden observarse bonitos adornos navideños realizados con materiales reciclables y un árbol con luces de grandes dimensiones. Todo esto llamó la atención de los vecinos, especialmente de los más pequeños, que se acercan a sacarse fotos y a apreciarlos de cerca.

La responsable y creadora de los adornos es Marta Perez, una vecina de la ciudad que hace 12 años comenzó a trabajar con manualidades en plásticos en su casa y hace 5 años la convocaron desde el municipio local para que brinde un taller en el Liceo Municipal a un grupo de mujeres.

En marzo de este año, Marta se propuso adornar la ciudad y el objetivo fue brindar alegría a la comunidad, pensando en los momentos tan duros que vivieron las personas por la pandemia. “Un día vi un pueblito y dije: ¿por qué no mi ciudad? Me puse a full, trabajé todo el año, busqué botellas, yo trabajaba en la institución del Rotary que ellos pedían botellas, y de ahí sacaba o me traían a mi casa. Adorné la Avenida Trabajadores Ferroviarios y quedó hermosa”, contó a este medio.

Impronta ferroviaria

La principal avenida de la ciudad quedó con un sentido espíritu navideño, en cada luminaria Marta colocó un adorno, pero a la gran sensación la produjo el tren que fabricó y que se colocó en el Parque de la Integración, entre otras figuras que realizó. Para todo eso utilizó 3.000 botellas, lo hizo sola en el taller de su casa, con el apoyo de su marido y recibió un reconocimiento del municipio por su trabajo.

"Empecé por lo más difícil que es el tren, el problema era que no se podía conseguir material, de a poco empecé con la estructura, con las ruedas y por eso demoré. A mi me emociona la cantidad de llamados y mensajes y dicen que es otro San Cristóbal, necesitaba alegría la ciudad por todo lo malo que pasamos. Estoy muy agradecida y vamos a ir por más el año que viene, lo vamos a organizar mejor y mi objetivo es hacer un Papá Noel gigante", contó Marta sobre este trabajo al cual le dedicó casi todos los días del año.