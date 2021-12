https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló el representante de Farías "Con Facundo queremos quedarnos a jugar la Libertadores con Colón" Si bien faltan detalles, admitió que "está todo encaminado para firmar con Colón, la renovación y la mejora del contrato" de Farías. DIjo que están revisando junto a Vignatti la cláusula de salida, que está fijada por ahora en diez millones de dólares.

"Farías: la joyita por la que se pelean Gallardo y Riquelme. "Me pone feliz que River y Boca se fijen en mí", dijo el delantero de Colón. Tanto el Muñeco como JR lo quieren para el 2022...", fue el título de apertura del sitio para el diario deportivo "Olé". La crónica afirma "es una de las joyitas que tiene el fútbol argentino y su nombre empezó a sonar con fuerza tanto en River como en Boca, que sueñan con sumarlo como refuerzo para el 2022. Facundo Farías, delantero de Colón, se encuentra en medio de una puja entre los dos equipos más grandes de Argentina: Marcelo Gallardo busca tentarlo y Juan Román Riquelme también hace fuerza para convencerlo.

"Aunque los scouts del Viejo Continente ya lo tienen en la mira, el juvenil de 19 años todavía piensa en hacer las valijas y cruzar el Atlántico, algo tarde o temprano terminará haciendo por su talento. "Me gustaría seguir un año más en Argentina", dijo Farías en charla con Fútbol Continental y así abrió, aún más, la puerta para pegar el salto al Millonario o al Xeneize.

"Me pone feliz que River y Boca se fijen en mí. Mis amigos me preguntan si me llamaron Gallardo o Román", contó el punta del Sabalero. Farías jugó 22 partidos para Colón en la Liga Profesional, convirtió tres goles y dio tres asistencias. Además, fue uno de los mejores del equipo de Eduardo Domínguez en el Trofeo de Campeones ante el Millonario: con sus gambetas complicó al fondo del equipo del Muñeco. Antes de la final contra River en Santiago del Estero, Farías ya había dicho que le gustaría ser dirigido por Gallardo y ahora lo volvió a reafirmar. "Es el mejor entrenador del país y potencia a muchos jugadores", lo elogió.

"Pese a las palabras que le dedicó a Marcelo Gallardo, el juvenil, que contó que le dicen que tiene características similares a Carlitos Tevez, también habló del vicepresidente del Xeneize. "De más chico miraba videos de Neymar y Riquelme. Román, chicaneando, me dijo que tenía que jugar en Boca", comentó. "¿Qué será del futuro de Farías? ¿Se quedará en Colón? ¿Irá a River para ser dirigido por Gallardo? ¿Riquelme lo llamará y se pondrá la azul y oro? Esas preguntas tendrán respuesta en este mercado de pases...", afirma Olé.

Con el estallido de esa info nacional, Radio GOL 96.7 entrevistó a Martín Sendoa, representante de Facundo Farías. El popular "Ninja" arrancó diciendo: "En los papeles y en el próximo DNI ya va a aparecer Facundo Farías Sendoa. Con Facundo tengo tres hijos, me los tatué. Máximo tiene ocho y Lucia cinco".

Facundo es una de las joyitas que tiene el fútbol argentino y su nombre empezó a sonar con fuerza tanto en River como en Boca, que sueñan con sumarlo como refuerzo para el 2022. Sobre eso, Martín respondió: "La gente habla, opina y dice un montón de cosas. Nosotros, con Facundo, queremos quedarnos un año más por la Copa Libertadores. Después, si viene River o Boca, tienen que hablar con Colón. Estamos sorprendidísimos con la repercusión que tiene, como la prensa sabe todas estas cosas. De repente nos llueven mensajes de Boca, de River, de afuera".

En la entrevista habló de su reunión con el presidente de Colón esta semana: "Fue buena la reunión. Vignatti tiene sus formas y, como yo digo, respeto las opiniones del otro, pero a veces no se puede. Quedó chica la cláusula de Facu (10 millones de dólares), pero Julián Álvarez (N.de R.: cláusula de 20 millones de dólares) no se vendió y Thiago Almada (N.de R.: cláusula por 16 millones de dólares) fue todo una mentira. Les va a costar recuperarse económicamente a los clubes. ¿Cómo van a hacer River o Boca para comprar a Facundo si vale 10 millones?. Quizás ponen 8 o quizás arreglan con el club".

"Yo me porté muy bien con el club y me voy a seguir portando bien. Yo me debo al club porque Facundo se debe al club. Vamos a ir siempre de frente. El que tiene la voz de mando, por más de que yo sea representante o padre, es José. Yo me debo a Colón", expresó Sendoa.

"No soy partidario de poner una cláusula más alta. El mundo está mal, entonces cómo vas a subir una cláusula. La idea es quedarse y mejorar el contrato. Mejorar es una cosa y renovar es otra. Son dos cosas diferentes. Cuando me llamaron me dijeron que vaya porque íbamos a mejorar el contrato y, después nos sentamos para la renovación. Ahí dije que eran dos cosas distintas. Si subís la cláusula, va a costar venderlo. Está muy difícil. Acá en Argentina, desde que arrancó la pandemia, no se fue nadie por tanto. A Facu se lo van a llevar, de acá a un año o seis meses, por las condiciones técnicas que tiene él", expresó Sendoa en cuanto a la cláusula de Facundo.

"El domingo, después de perder con River la final, Facu estuvo muy mal. No quería hacer nada, estaba en el sillón tirado. Yo lo abracé un rato. Estaban sus amigos, se quedaron y encargamos unas empanadas para la cena. No tenía sueño. A las ocho de la mañana del domingo ya me estaba llamando, no podía dormir. El lunes también estuvo mal. Le cayó mal la derrota", señaló el representante y padre adoptivo de Farías. "La idea es el 28 o 29 de diciembre darle un cierre. Paso Año Nuevo allá en Santa Fe", cerró finalmente el repre de "La Joya" de Colón.

Sendoa: "Domínguez todavía no renunció"

En relación a las ideas de Vignatti sobre el equipo y la posible salida de Eduardo Domínguez como entrenador sabalero de cara a la Copa Libertadores 2022, señaló: "José quiere que Facu se quede para la Libertadores. Él está pensando el equipo. También quiere que se quede Domínguez, que todavía no renunció. Supuestamente se fue, pero en Santa Fe y en Colón lo quieren todos. Vignatti está pensando en el equipo, en traer un par de refuerzos. Lo veo muy positivo para el equipo, lo vi diez puntos. Todavía está pensando en Domínguez porque no habló con él".

Sobre Eduardo Domínguez soslayó: "Eduardo lo cuidó muchísimo a Facu. El plantel también, por más de aquella situación de calentura. Eduardo lo cuidó siempre. Eduardo Domínguez, tanto en el día de la muerte del padre de Facu como en el fallecimiento de la abuela, lo visitó y le dejó plata. Eso, yo nunca lo escuché de ningún técnico. Domínguez es una gran persona y ser humano. Todos tenemos errores. Le dio mucho a Colón. Perdón que diga esto, pero lo tenía que decir porque estoy dolido por lo que pasó ya que aprecio mucho a Domínguez", dijo el "Ninja".