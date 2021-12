https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.12.2021 - Última actualización - 11:01

10:33

Se trata de Alejandra Guille e Ivana Espinosa, quienes lograron recibirse con la propuesta académica totalmente virtual que ofrece la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Flamantes egresadas La UCSF tiene sus primeras licenciadas en Medios Digitales Se trata de Alejandra Guille e Ivana Espinosa, quienes lograron recibirse con la propuesta académica totalmente virtual que ofrece la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se trata de Alejandra Guille e Ivana Espinosa, quienes lograron recibirse con la propuesta académica totalmente virtual que ofrece la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Alejandra Guille e Ivana Espinoza son las primeras graduadas de la Licenciatura en Medios Digitales, la carrera 100% virtual que ofrece la Facultad de Filosofía y Humanidades de la de la Universidad Católica de Santa Fe. Se trata de un Ciclo de Complementación Curricular orientado a estudiantes con título técnico o superior en carreras afines a la Comunicación.

Cohorte 2020. Ivana realizó la defensa de su trabajo final de forma presencial en la Universidad, mientras que Alejandra expuso desde Mar del Plata, mediante la tecnología de aulas híbridas. Foto: Gentileza UCSF

Las flamantes licenciadas defendieron sus Trabajos Integradores Finales (TIF) frente a un tribunal integrado por profesionales de diferentes ramas de la Comunicación. Alejandra realizó su exposición desde Mar del Plata, mediante la tecnología de aulas híbridas, ya la que los miembros del tribunal se encontraban presentes en la Sede Virgen de Guadalupe, de Santa Fe. Ivana, por su parte, defendió su trabajo de manera presencial desde la Universidad, rodeada de familiares y amigos, mientras que dos de los miembros del tribunal, participaron de manera remota.

Ambas son parte de la Cohorte 2020, conformada por estudiantes de diferentes provincias: Misiones, Chubut, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba y, por supuesto, Santa Fe; y de disciplinas, como diseño gráfico, ciencias de la comunicación, marketing, desarrollos informáticos, producción audiovisual y multimedia, locución, relaciones públicas, entre otras.

Un desafío que da sus primeros frutos

"Fue un gran desafío implementar esta carrera en modalidad virtual a inicios del 2020. Pensábamos que iba a ser nuestra única carrera a distancia y de pronto toda nuestra oferta académica se puso en línea como consecuencia de la cuarentena por la pandemia", cuenta la Lic. Milagros Vigil, directora de las carreras de Comunicación de la UCSF.

Hoy, el mundo exige la formación de profesionales en comunicación digital, abiertos a la innovación y a los constantes cambios que nos propone la tecnología. "Los medios digitales están presentes en diversos ámbitos de nuestra vida diaria, de las empresas los medios y organizaciones necesitan profesionales idóneos y formados, que puedan generar estrategias y diseñar contenidos adaptados a las nuevas narrativas interactivas y multimedia. Por eso, ofrecemos un plan de estudio corto, intenso y flexible, que se adapta con facilidad a las tendencias a través de un núcleo de espacios curriculares optativos y electivos que varían con cada nueva cohorte, favoreciendo la autonomía de los alumnos y la agrupación en torno a habilidades e intereses", destaca Vigil.

De la duda a la alegría

Alejandra Guille se inscribió a la carrera en medio de la incertidumbre y desconcierto generalizado por la pandemia. Cuenta que al principio tenía muchas dudas, pero asumió el desafío y se enfocó en la carrera. "Mis compañeros atravesaban los mismos sentimientos que yo. Entonces, surgió la iniciativa de armar un grupo de Whatsapp que fue de gran contención en el primer cuatrimestre, y de gran acompañamiento hasta el final de la cursada. Hoy, seguimos en contacto, con la premisa de que todos nos recibamos".

En la última etapa, Alejandra abordó el enorme desafío de diseñar un producto profesional innovador y creativo, realizable en la práctica. "Desde la elaboración del formulario del proyecto, hasta la defensa online de mi TIF, fue un gran aprendizaje imposible de cuantificar, porque aún hoy sigo descubriendo en mí conocimientos incorporados en la carrera. Es una gran alegría haber llegado a la meta y con el condimento de ser, además, la primera Licenciada en Medios Digitales de la UCSF".

Así, la flamante profesional no escatimó en palabras de agradecimiento porque "ya no creía encontrar una oferta académica como ésta. Por eso, agradezco la importante labor de las autoridades de la carrera por permitir que, desde cualquier parte del país, quienes no pudieron obtener un título de grado, con esta propuesta, se convierta en realidad. Gracias Milagros (Vigil), Bruno (Rocca), Lucas (Passeggi), a todos los profesores, a mis compañeros y a mi familia, que me apoyaron en todo el trayecto".

Cumplir un sueño

Compartiendo estos sentimientos por el camino recorrido y el logro alcanzado Ivana expresó: "A nivel personal fue llegar a cumplir un sueño postergado. La vida a veces se encarga de ponernos en situaciones que no podemos esquivar, y este cerrar una etapa tuvo un condimento muy especial, que es el de pertenecer a la UCSF. Hace 24 años vengo recorriendo estos pasillos que encierran gran parte de mi historia, como empleada de la Facultad de Derecho cosechando experiencia, trabajo y amigos".

En tanto desde lo profesional, Ivana cuenta que la carrera fue "un volver a reencontrarme con un viejo amor, dormido pero latente como el primer día. Volver al ruedo, a reconocer nuestro espacio como profesional y volver a empezar. La vida es un volver a empezar, una y mil veces; reconociendo en este caso que nunca es tarde cuando se trata de cumplir un sueño".

Sobre la Licenciatura

La carrera, que celebró sus primeras egresadas, logra conjugar algunos factores que en el siglo XXI ya son casi requisitos: la intensidad de los contenidos agrupados en tres cuatrimestres; la oferta de espacios optativos y electivos, la combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas; y el cursado a distancia 100% virtual.

Con una duración de 3 cuatrimestres más TIF, el plan de estudio incorpora materias como convergencia digital, gestión integral de la comunicación digital, narrativas digitales, prototipos y proyecciones de medios digitales, socio semiótica de las interacciones digitales, teoría de redes, entre otras; todas ellas a cargo de un plantel docente profesional especializado.

El graduado de la Licenciatura en Medios Digitales contará con herramientas teórico y práctico para el análisis, la planificación y la ejecución de actividades vinculadas a la esfera de los medios digitales y sus diversas expresiones: redes sociales, páginas web, plataformas multimediales, etc.