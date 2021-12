https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es un nombre que será analizado por Vignatti

No hay "peros" en Colón por Mohamed: Turco en gatera

Volvió de México y hace un par de días está en el país. Su identificación con los tiempos de Lerche no lo corren del escenario a futuro. Una carta o un video en redes, la manera de despedirse de Eduardo Domínguez en las próximas horas del Mundo Colón.



De alma “quemera” e historia “sabalera”. Como Eduardo Domínguez, Mohamed es hincha de Huracán y dejó su huella en Colón. Crédito: Archivo

Por Dario Pignata SEGUIR Lo ideal sería, para Colón, año nuevo... vida nueva... DT nuevo. Pero ni el más optimista de los sabaleros cree que en el puñado de días que nos separan para llegar hasta el 2022 se pueda resolver la sucesión más importante de la historia en el Mundo Colón: reemplazar a Eduardo Rodrigo Domínguez, el entrenador que llevó al club a la primera estrella en estos 116 años. Como se sabe, el plantel profesional está citado para volver a los ensayos el 5 de enero en el predio sabalero de la Autopista.

Todo el mundo parte del mismo diagnóstico: Colón, después de salir campeón y a las puertas de la Copa Conmebol Libertadores 2022, no es para andar haciendo experimentos como en otros tiempos de tempestades. Que, claramente, este no lo es: es cierto que falta el DT, pero lo que no faltan son recursos. Partiendo de la base que el contrato del "Barba" era, para la realidad del dólar y lo que paga el fútbol argentino, una verdadera isla. Aun siendo campeón.

A ese oxígeno (el sueldo altísimo de Domínguez ya presupuestado) y la baja del contrato top de Wilson Morelo se suman los casi tres millones de dólares que ingresarán por jugar la Copa Libertadores. O sea, claramente, no hay ningún tipo de problemas de recursos en la llamada Administración Vignatti.

El tema tiene que ver con los tiempos (que sí apuran) y las opciones que se van achicando en el mercado criollo. "Está claro que Heinze y Crespo esperan un grande de Argentina o algo del exterior, ya lo sabemos. Lo de Almirón era una simple chance hasta que cerró con Lanús. Lo de Zubeldía es raro: dijo que va a dirigir donde quiera su esposa y se iría al exterior. Todo lo otro no genera certeza, a priori". Tenés que leer Colón sin DT: arranca la sucesión más importante de la historia En ese revoleo aparece un nombre que, rápidamente, picó en punta en todas las encuestas de los medios de Santa Fe: Antonio Ricardo Mohamed, el popular "Turco" que dejó un recuerdo extraordinario en todos los hinchas y socios de Colón.

"Al Turco no hay que explicarle nada, claramente está a la altura: del club, del vestuario, de la gente. Tiene personalidad y conoce cada rincón de Colón, conoce la ciudad. No te va pedir un shopping grande ni restó ni nada. Fue feliz acá y se acomodó con lo que tenía", son una de las primeras reflexiones, acerca de alguien que volvió hace pocas horas a la Argentina.

Dos asteriscos en torno al "Tony": 1) Su identificación con la llamada Era Lerche; 2) Su relación histórica con Cristian Bragarnik, el magnate del fútbol argentino de los últimos años sin discusión y por goleada.

"Mirá, para responder lo primero te respondo lo segundo. Cuando Vignatti volvió a Colón se dijo que nunca se sentaría con Bragarnik por el tema Lerche. Hoy, te lo aseguro, la relación de Vignatti con Cristian es excelente: tenemos en común varios jugadores (Lértora, Delgado, Bernardi, Brian Fernández). Si José considera que lo mejor es el Turco Mohamed no habrá "peros" ni nada por el estilo", aseguran a El Litoral desde el propio entorno del presidente sabalero.

Esa famosa frase de "Entrenador con Espalda" le viene como anillo al dedo al "Turco" Antonio Ricardo Mohamed, un sello del fútbol mexicano en la ciudad del Monterrey. "Siempre tiene ganas de volver", admiten bien cerquita al hincha fanático de Huracán de Parque Patricios (en eso son iguales a Eduardo Rodrigo Domínguez, también "quemero" de corazón). Tenés que leer "Con Facundo queremos quedarnos a jugar la Libertadores con Colón" Después, claramente, los celulares de los principales dirigentes sabaleros se prenden fuego con ofertas de empresarios, representantes y agentes que dan vueltas en el mundo del fútbol. Desde el "Negro" Ibarra (que está en Boca), pasando por Matías Almeyda y el experimentado uruguayo Alfredo Arias.

Así las cosas, Colón arrancó la sucesión más importante de la historia: reemplazar al entrenador que le colgó la primera estrella y lo sacó campeón en 116 años en el fútbol argentino. Para esa idea de "DT con chapa y con espalda", lo del "Turco" Mohamed daría la sensación de "¡bingo!", porque cierran todos los casilleros al mismo tiempo.

Si bien, después, hay que cerrar lo económico y el proyecto, el dato más importante está liberado y desbloqueado: haber sido el DT insignia de la Era Lerche no lo invalida en nada al "Turco" Mohamed para sentarse en el banco de Colón en el 2022.

"Si José piensa que es lo mejor para Colón, nadie debe mirar fantasmas del pasado", aseguraron a El Litoral. Así las cosas, con los contratos de Lértora y Bernardi por renovar, además del interminable tema Brian Fernández, no es descabellado que el auto de Bragarnik llegue por estas horas a Santa Fe para estar mano a mano con Vignatti. El bonus será, claramente, el tema Antonio Ricardo Mohamed. Casualmente, la reunión se haría en el último lugar donde vivió el "Turco" cuando dirigía a Colón.

La despedida del "Barba": ¿carta o video?

El uruguayo Alexander Medina eligió una carta, redactada por él mismo, para despedirse del Mundo Talleres en Córdoba: hinchas, socios, dirigentes. En principio, por lo que pudo averiguar El Litoral, luego del "corte" que le dieron al tema Colón (ejecutará la cláusula de salida), Eduardo Rodrigo Domínguez está decidiendo de qué manera se va a despedir de los hinchas y socios sabaleros que lo adoran en Santa Fe.

"Puede ser una carta, como hizo Alexander Medina, porque Eduardo es medio raro con el tema de los videos y las redes sociales", deslizaron ante la consulta de El Litoral. Eso sí, aseguran que sería en las próximas horas desde Buenos Aires. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

