Lunes 27.12.2021 - Última actualización - 11:57

11:54

Golpiza Fueron a Melincué a pasar Navidad pero todo terminó en un drama

Amarga Navidad pasó un familia santafesina que se trasladó hasta Melincué para la tradicional celebración y en cuestión de minutos pasó del festejo al drama.

Todo comenzó el viernes cuando el grupo integrado por Gisela (31), su esposo, y sus tres sobrinos; dos adolescentes de 14 años y el restante de 18, partió desde Villa Hipódromo hacia la citada localidad del sur provincial.

"Nos trasladamos hasta allá para pasar Navidad con familiares de mi esposo", narró Gisela en diálogo con El Litoral.

"La celebración familiar transcurrió de manera normal hasta que cerca de la 1,30 los jovencitos expresaron su deseo de acudir hasta una conocida fiesta (Five Fest) que se realiza en un predio de fútbol 5", agregó.

Pero a poco de arribar al baile comenzaron los problemas. Varias mujeres se agarraron a golpes lo que hizo que el sobrino de 18 años intentara separarlas. Fue entonces cuando varios muchachos se la agarraron con el. Lo sometieron a una feroz golpiza y una vez que cayó al suelo le pegaron varias patadas en la cabeza.

Como consecuencia de la paliza el muchacho quedó desvanecido en el suelo. Ante ello, otro de los sobrinos corrió hasta la casa donde estaba Gisela y le narró lo sucedido.

"Salimos corriendo y cuando llegamos a la fiesta era un caos. Todo el mundo corría y gritaba. Por suerte alguien de la seguridad había llamado una ambulancia que trasladó a mi sobrino hasta el hospital de Firmat. Allí estuvo internado 6 horas hasta que le dieron el alta", precisó Gisela.

"Esto que pasó no es nuevo. Esa gente es muy violenta y siempre andan a los golpes. Esta vez le tocó a mi sobrino. Yo no hice la denuncia allá (en Melincué) porque no confío en la policía ni en las autoridades. Ahora mi sobrino piensa denunciar en Santa Fe, para que alguien le ponga fin al accionar de esa patota", sentenció.