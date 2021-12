El 2021 de Colón: mejor año de su vida y de todas las vidas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



El 4 de junio de este año que se va quedará inmortalizado por siempre en todos los corazones sabaleros por los siglos de los siglos. La salida de Eduardo Domínguez, el padre de la criatura, descolocó a todos en este final.

Para una parte muy importante de Santa Fe, por primera vez hubo un deseo menos en ese arbolito de Navidad donde brilló la primera estrella: ya no había que pedirle y escribir: "Por favor... Querido Papá Noel: sólo te pido que Colón salga campeón". Por una sencilla razón, para esta Navidad, Colón ya era campeón. Por lo tanto, un problema menos para el personaje más esperado en el mundo los 365 días del año.



¿Qué le puede decir cualquier hincha o socio sabalero a este 2021?. Por lo pronto, un "¡Gracias!" bien fuerte y, de momento, un "no te voy a olvidar", siempre soñando que a futuro vendrán más copas, más estrellas, más títulos. Ni más ni menos que lo que piensa cualquier hincha de cualquier club del Planeta Tierra. Que siempre se puede ser un poco más grande cada día.



"El día que Colón salga campeón se acaba el mundo", fue mi título de la columna publicada el 5 de junio, a las pocas horas de la estrella conseguida en la noche de San Juan. Y se dio así nomás, a lo Colón, festejando su mayor/mejor momento de alegría en el peor momento de la humanidad por la pandemia. Tan raro todo, tan loco todo, tan Colón: uno de los clubes más populares festejando su primer título por tele, con sólo un puñado de jugadores adentro de la cancha y otro tanto de dirigentes afuera de ella en la noche de San Juan.

En tiempos de Navidad pasada y Reyes Magos llegando, se dice que la llamada "Estrella de Belén" fue el astro que guió a los Reyes Magos, hace más de 2000 años, al lugar del nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de Mateo explica que los tres hombres vieron aparecer por el Oeste a la Estrella de Belén. Según el Evangelio, los Reyes viajaron siguiendo la luz, y ésta se detuvo sobre el lugar en el que Jesús había nacido. Como era imposible que un astro marcara un lugar tan concreto como un pesebre, fueron apareciendo explicaciones sobre lo ocurrido. Lo más probable es que el pasaje bíblico sea una metáfora referida a los supuestos hechos.



Lo de Colón fue 116 años de metáfora y un pasaje bíblico este 4 de junio en el Bicentenario. "La ciencia moderna intenta revelar uno de los misterios astronómicos más populares de la historia. Las nuevas tecnologías permiten a los astrónomos crear mapas del antiguo cielo nocturno con una precisión extraordinaria. Se cree que los Reyes Magos pudieron haber visto más de un fenómeno astronómico en la misma noche", afirman los especialistas.

Esa noche, el 4 de junio de 2021, se cree que la multitud sabalera (con el pitazo final de Pitana) vio en San Juan mucho más que un solo fenómeno astronómico. Ese rayo de luz, siguiendo la estrella, cayó donde el Covid determinó. Era la misma historia de un pueblo futbolero peregrinando ciento y pico de años buscando esa estrella. Que generaciones y generaciones soñaron, mientras la actual lo materializó de la forma que sea: con el alma, con las primeras fotos "secuestradas" o con ese peregrinar posterior en la sede para sacarse la selfie de toda su vida.

Eso fue, sin dudas, este 2021 para el Mundo Colón y para el pueblo sabalero: el mejor año de su vida... y de todas sus vidas. De los que ya no están y de los que están en camino para hacer continuar la leyenda. Les tocó a los actuales, una fortuna que no se paga ni con la mejor black del mundo.

Poco importa, a esta altura, los dos tropiezos del final y la inesperada salida de Eduardo Domínguez del banquillo técnico sabalero. Sólo queda imaginar cómo estallará el Cementerio de los Elefantes cuando el "Barba" pise la cancha de Colón y se encamine al sector visitante el día de mañana, dirigiendo Independiente, Talleres o el club que sea.



Cosa rara lo de este 2021: maldito para la humanidad y bendito para Colón. Inolvidable para los sabaleros y olvidable para el resto de los mortales. "Por fin te vas 2021", retumbará en casi todos los rincones del Planeta Tierra por cuestiones más que obvias. En Santa Fe, este 31 de diciembre a las doce de la noche, una parte muy importante de la ciudad de Garay irá a contramano de todo y de todos.

No tendrá explicación, nunca tiene explicación Colón. si no era para usar la razón cuando siempre se sufría, ¿por qué quieren entenderlo o razonarlo este año que el corazón explotó de alegría y las lágrimas no fueron de tristeza como tantas otras veces en su historia?.

Se va el 2021 y muchos a esta altura le pegan patadas al almanaque. Acá en Colón lo abrazan y se abrazan; no lo quieren dejar ir. Se va el mejor año de su vida para los sabaleros. Y el mejor año de todas sus vidas juntas. El año que Colón fue campeón por primera vez. Para los que razonan en lugar de "sentir" o "latir", ahí está la explicación de un sentimiento inexplicable.





Campeón número "19" de Argentina



Al ganarle 3-0 a Racing en el Bicentenario de San Juan, la noche del 4 de junio, Colón de Santa Fe se consagró campeón del fútbol argentino y se colgó el cartelito con el número "19". Al mismo tiempo, es el tercer equipo de la provincia de Santa Fe en alzar una Copa, detrás de Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario.

El primer campeón del profesionalismo fue Boca Juniors (1931) y al año siguiente River Plate (1932). Colón, al ganar la Copa de la Liga Profesional, inscribió su nombre en la galería de lujo del fútbol argentino.