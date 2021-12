¿La sanción Conmebol pone en duda lo de Somoza a Colón?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien todos son optimistas de un "indulto", el DT apuntado por Colón no podría dirigir los primeros seis partidos de la Copa Libertadores 2022 por aquéllos incidentes entre Boca y el Mineiro. Parece una broma del Día de los Inocentes.

¿Sabían o no sabían los dirigentes de Colón, que viajaron a Capital Federal para reunirse con Leandro Somoza, que el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo estaba suspendido por la Conmebol? ¿Se los dijo o no se los dijo el propio Somoza en las varias charlas telefónicas que hubo desde Santa Fe? Sólo los actores principales tienen la respuesta.



Lo cierto es que, más allá de pedidos sistemáticos de Riquelme a "Chiqui" Tapia y al propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para un "indulto de penas" por ese polémico Mineiro-Boca, a esta hora la sanción para todos "es inmodificable y sigue firme". De esa manera, Leandro Somoza no podría dirigir a Colón en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2022: ni los tres partidos en el Cementerio de los Elefantes ni los tres de visitante (los rivales se conocerán el 23 de marzo del año que viene en el bolillero de Luque).



"Jamás Alejandro Domínguez cambiará un fallo del Tribunal de Disciplina", fue la respuesta sistemática desde Asunción del Paraguay a Juan Román Riquelme. Por ahora, entre esa sanción de la Conmebol y alguna diferencia económica existente (están Vignatti y Saliva en Buenos Aires), lo de Leandro Somoza entra en un impasse. Ni cerrado para firmar ni descartado del todo. Como si fuera una broma más del Día de los Inocentes.



¿Cómo fue ese fallo contra Boca?



El 9 de octubre, con fuertes sanciones a varios futbolistas y dirigentes y una pena contra el club, Conmebol finalmente se expidió de manera oficial por los incidentes que se desataron en la zona de vestuarios luego de la polémica eliminación de Boca ante Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.



Los ánimos exacerbados, como consecuencia de los polémicos goles anulados a Boca en la serie frente al equipo brasileño y la posterior eliminación por penales de la Copa Libertadores, derivaron en violentos incidentes en la zona de vestuarios del estadio Mineirão. Aquella noche del 20 de julio todo empezó con una aparente provocación de Sergio Coelho, presidente de Mineiro, a los futbolistas xeneizes.



Luego continuó con la reacción de Raúl Cascini. Eso derivó en empujones que llegó a recibir el entonces entrenador Miguel Ángel Russo. Luego, Leandro Somoza intentó arrojar una barra de contención y se vio a un desencajado Jorge Bermúdez insultar.



Los protagonistas recibieron suspensiones inusualmente extensas: Sebastián Villa, Cristian Pavón y el asistente del cuerpo técnico Leandro Somoza, 6 partidos de suspensión; Marcos Rojo, 5; Carlos Izquierdoz, 4; Diego “Pulpo” González y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, 3; Javier García, 2, y Cascini y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, dos años sin poder entrar a los estadios. Para Carlos Zambrano y Norberto Briasco hay advertencias.



Las penas no se limitan a las suspensiones: hay también multas. Por Villa, Pavón, Somoza, Cascini y Delgado, 30.000 dólares cada uno; por Rojo, 25.000; por Izquierdoz, 20.000; por González y Gayoso, 15.000 cada uno, y por García, 10.000. Todos esos montos, que suman 235.000 dólares, serán descontados a Boca de lo que debe recibir de Conmebol por televisación y auspicios.



Las suspensiones implican que los futbolistas no podrán afrontar partidos de competencias de clubes organizadas por Conmebol (copas Libertadores, Sudamericana, Recopa), pero sí estarán disponibles para encuentros del ámbito local, como el Torneo 2021 y la Copa Argentina. Boca, clasificado para la Libertadores de 2022, no podrá contar con varios de sus habituales titulares durante varias fechas. Por caso, Pavón y Villa estarían vedados de participar en los seis compromisos de la etapa de grupos.