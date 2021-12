https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.12.2021 - Última actualización - 22:03

19:42

El ministro de Turismo, Matías Lammens, dijo que regirán los valores de diciembre durante los próximos tres meses. Aseguró que el rubro que genera mayor preocupación es el gastronómico. Los proveedores que no cumplan serán excluidos del programa Previaje. Hubo acuerdo de los empresarios

Convenio en Argentina Verano 2022: cómo funcionará el congelamiento de precios y qué servicios estarán incluidos El ministro de Turismo, Matías Lammens, dijo que regirán los valores de diciembre durante los próximos tres meses. Aseguró que el rubro que genera mayor preocupación es el gastronómico. Los proveedores que no cumplan serán excluidos del programa Previaje. Hubo acuerdo de los empresarios El ministro de Turismo, Matías Lammens, dijo que regirán los valores de diciembre durante los próximos tres meses. Aseguró que el rubro que genera mayor preocupación es el gastronómico. Los proveedores que no cumplan serán excluidos del programa Previaje. Hubo acuerdo de los empresarios

En un contexto de alta inflación y frente a una elevada demanda en destinos fronteras adentro, el Gobierno anunció que extenderá el congelamiento de precios, también, al sector turístico, para mantener fijos los valores de diciembre en hoteles, balnearios y restaurantes de todo el país durante los primeros tres meses del próximo año.

Con representantes del sector turístico, firmamos el acta compromiso para sostener los precios de sus servicios durante toda la temporada de #Verano2022.



En una temporada que será histórica, estamos haciendo lo necesario por cuidar el bolsillo de las familias argentinas. pic.twitter.com/nuOs4IZVh1 — Alberto Fernández (@alferdez) December 28, 2021

Así lo anunció el ministro de Turismo, Matías Lammens, luego con Alberto Fernández y titulares de entidades hoteleras y gastronómicas, que dieron el “compromiso” de hacer cumpir la medida durante la temporada de verano 2022. Para los proveedores que no la respeten habrá sanciones, entre ellas la exclusión del programa Previaje.

En tanto, hay preocupación por las consecuencias de la marcada suba de casos de coronavirus en la actividad,pero el Gobierno descarta por el momento implementar cualquier tipo de restricción.

El presidente @alferdez anunció el sostenimiento de precios en el sector turístico para la temporada de verano 2022 ⛱



📺Declaraciones del ministro de Turismo y Deportes (@TurDepAR), @matiaslammens y del titular de la @camaradeturismo, Gustavo Hani.https://t.co/ocEH3mkrWW pic.twitter.com/3UQNrTJvQv — Casa Rosada (@CasaRosada) December 28, 2021

La reunión entre los funcionarios y los empresarios, encabezada por el primer mandatario, empezó pasadas las 17.15 en la Casa Rosada y se prolongó durante una hora. Terminado el encuentro, el ministro Lammens brindó una conferencia de prensa junto al presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y titular de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Gustavo Hani. En el Patio de las Palmeras, el funcionario aseguró que la medida se toma debido a la alta demanda, que atribuyó al programa Previaje, que impulsó en el segundo semestre de este año su cartera y que vence el 31 de diciembre.

“Hay un compromiso de todo el sector de venir a firmar un acuerdo que tiene que ver con la gran demanda que venimos teniendo. Creemos que esta temporada va a ser histórica y va a estar entre las mejores de la última década, superando los niveles de pre pandemia. Estamos cuidando un tema que preocupa mucho al Presidente, que es la inflación”, sostuvo Lammens, que consideró el Previaje como “una de las medidas más importantes del Gobierno para la reactivación económica”.

A su turno frente al micrófono, Hani, referente hotelero que participó del encuentro con el Presidente y el ministro, aclaró: “No hay ninguna propuesta de congelamiento de precios, ni de bandas tarifarias. Hay un compromiso de cuidar a la gente, dar previsibilidad de que puede veranear con los precios que venimos trabajando desde diciembre”. Desde la Presidencia, sin embargo, habían dicho expresamente que se trataba del anuncio de un “congelamiento”.

La actividad viene encuentra golpeada después de las sucesivas cuarentenas que se implementaron desde 2020, y los hoteleros apuestan a los próximos tres meses para apuntalar al alicaído sector. Hoy festejan el registro de una alta ocupación, que se atribuye principalmente a la suba del dólar -que encarece ostensiblemente los viajes al exterior- y el impulso del programa Previaje.

La medida alcanza a todas las actividades vinculadas al turismo, desde hoteles, balnearios y emprendimientos gastronómicos. Cuando corren los últimos días de diciembre, con la mayor parte de las plazas en los alojamientos de los destinos ya ocupadas, el rubro que más preocupa al Gobierno es el gastronómico. “Los precios en bares y restaurantes tuvieron un crecimiento del cinco por ciento intermensual, según registró el INDEC. El compromiso es que las cámaras nos pasen los valores de referencia de los principales productos, y son ellos los que van a mantener atados los precios a los valores de diciembre”, sostuvo Lammens.

También destacó que habrá sanciones para los infractores: “La autoridad de control va a ser nuestro ministerio, pero será un monitoreo conjunto con cada cámara. Y una de las sanciones previstas es que el proveedor que no cumpla, quede afuera del programa Previaje, lo cual representaría una sanción muy fuerte”.

Mientras tanto, la temporada 2022 se encuentra amenazada por la suba de casos de coronavirus, que superaron el récord de los últimos meses al superar los 20 mil casos, ayer. Con la llegada de la cepa Ómicron, el relajamiento de las restricciones y las medidas de cuidado, y el aumento de las reuniones sociales por las Fiestas, tanto en el Gobierno como entre los empresarios vinculados al turismo hay preocupación sobre la posibilidad de que sean necesarias medidas de aislamiento.

Alberto Fernández aclaró este mediodía, en un brindis con periodistas acreditados en la Casa Rosada, que por ahora no evalúa imponer nuevas restricciones. Y por la tarde, Lammens reforzó esa idea, en relación con área que administra: “Las conversaciones permanentes con el Ministerio de Salud nos indican que no hay que tomar medidas. Esta mañana lo dijo el Presidente, también. Es importante seguir vacunándonos, que es lo que permite que la Argentina, si bien registra un aumento de casos, también tenga unos buenos números en internaciones y muertos. No es la idea aplicar nuevas restricciones. Después, habrá jurisdicciones que puedan tener la idea de tomar medidas en ese sentido, pero no es la idea a nivel nacional”, dijo.

Además de Hani, participaron el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Roberto Amengual; y el titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Fernando Desbots. Estuvieron presentes también el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA) y vicepresidente primero de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Fernando Gorbarán; y el vicepresidente segundo de esa organización, Aldo Elías, se informó oficialmente.