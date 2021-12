Scarpin: "Estamos en contra de la suba de impuestos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.12.2021

17:04

Previo a la sesión por bienes personales, El Litoral entrevistó al senador nacional Dionisio Scarpin para repasar la agenda política del 2022 con la mirada puesta en Santa Fe.

Scarpin tenía claro desde que comenzó la entrevista: “Argentina es uno de los países que posee mayor presión tributaria en el mundo y aumentar impuestos no sólo perjudica al país en general sino a Santa Fe en particular por su característica de producción”, indicó. Estaba justificando porque no acompañaría la votación favorable del proyecto que modifica cuestiones porcentuales y mínimos del Impuesto a los Bienes Personales en la última sesión del año y la primera con la nueva conformación.

Aprovechando la ocasión el ex intendente del norte santafesino indicó que, de cara al año que comienza, piensa trabajar en varios ejes buscando el consenso de los demás sectores. En esa línea destacó que está trabajando en un “proyecto de Ley con otros partidos políticos y con la Justicia Federal, para lograr mapa judicial federal en la provincia de Santa Fe por la inseguridad” y que “más allá del proyecto de Ley en sí, también queremos aprovechar el diálogo para canalizar lo que nos piden los fiscales y jueces para un mejor funcionamiento del sistema”. Como un primer paso y en medio del asedio narco, el legislador nacional cree “importante haber logrado una mesa de trabajo entre todos los partidos políticos y la Justicia, que es la protagonista de este problema”.

Ante su muestra de voluntad para el diálogo multisectorial, EL LITORAL le consultó por la relación que mantiene con el Gobernador Omar Perotti. “A Perotti le pedimos una audiencia para armar una agenda santafesina. Nos convocó luego a un encuentro con todos los legisladores nacionales por Santa Fe y creo que eso es una tendencia de una relación positiva que debe mantenerse, porque el Gobernador no se ha caracterizado por el diálogo con la oposición en sus primeros dos años”, dijo el santafesino para fundamentar su acusación diciendo que “como jefe municipal, en su momento, desde el foro de intendentes hemos pedido infinidad de reuniones y nunca nos ha concedido una”.



Haciendo un conteo rápido de propuestas para impulsar desde la cámara alta del parlamento nacional, Scarpin plantea “poner en discusión el proyecto de biocombustibles que se aprobó este año y que tanto mal le hace a nuestra provincia” al tiempo que trabajará sobre “la ley de humedales, que es un tema que está dando vueltas en ambas cámaras del Congreso con varios proyectos y no logra avanzar”. Más allá de ítems que impactan directamente en Santa Fe, cree necesario avanzar en otros con alcance general como “buscar que la boleta única sea la forma para votar en las elecciones de todo el país a partir del 2023”. Esto último generaría un gran achique del gasto público y haría más rápido los escrutinios.

El eventual tratamiento de esos temas será en un entorno casi inédito, con el peronismo sin mayoría. El flamante Senador Nacional, que comparte banca con Carolina Losada, reflexiona: “que el oficialismo no tenga quórum propio es un compromiso y una responsabilidad, porque más allá de permitirnos condicionarles el tratamiento de sus temas de interés nos da la posibilidad a nosotros, como oposición, de poner en agenda las cuestiones que nos parezcan importante y que hasta ahora era muy difícil”.