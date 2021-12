https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien fue positivo el mano a mano con Vignatti

No hubo acuerdo total por Somoza: ¿Colón recalcula?

Hay diferencias económicas y preocupa, en parte, lo de las fechas de sanción que debe cumplir en la Conmebol pensando en la Libertadores. ¿Recalcula Colón con el tema DT?. Aparece en escena el ex DT del Pachuca, que suena en Talleres de Córdoba.

¿Será el tapado?. El uruguayo Paulo Pezzolano, de reciente desvinculación del Pachuca de México y que aparece en el radar de Colón como una de las tantas alternativas para reemplazar a Eduardo Rodrigo Domínguez.

Por Dario Pignata SEGUIR Si bien de ambos lados fue considerada como "muy positiva", la realidad es que la cumbre entre José Néstor Vignatti y Leandro Somoza en Buenos Aires no terminó con el acuerdo total esperado, por lo que la negociación entró en un impasse. En ese tiempo, que es lo que no sobra en el Mundo Colón, los dirigentes sabaleros seguirán "masticando" lo que es la decisión más importante de los últimos años: la sucesión de Eduardo Rodrigo Domínguez. Es decir, Somoza escuchará ofertas y Colón recalculará otras opciones. "No está acordado y tampoco está descartado, seguimos hablando", confiaron de ambos lados a El Litoral.

En ese famoso "recalcular", aparece un nombre en escena que está haciendo mucho ruido en Córdoba, para la también complicada sucesión del "Cacique" Alexander Medina, que dejó Talleres para irse al Inter de Porto Alegre en Brasil: se trata de Paulo Pezzolano, un uruguayo de 38 años, que se termina de desvincular del poderoso Pachuca de México. Tenés que leer ¿La sanción Conmebol pone en duda lo de Somoza a Colón?

"Como jugador, Pezzolano comenzó su carrera futbolística en Rentistas de Uruguay en 2001. Posteriormente se unió a las Águilas del América en 2005 y, después de vestir las camisetas de siete equipos diferentes, regresó a México para jugar con Necaxa. Finalizó su carrera en 2016 cuando se retiró con Torque de su natal país. Fue en ese mismo equipo con el que colgó su jersey con el que inició su carrera como entrenador de 2016 a 2017, año en el que fue campeón de la Segunda División. Los siguientes dos años entrenó al Liverpool de su país para posteriormente llegar a tierras mexicanas con el Pachuca", cuenta la prensa charrúa.

Hace un mes y luego de casi dos años con más de 70 partidos al frente de Pachuca, Paulo Pezzolano dejó el cargo de entrenador de los Tuzos de mutuo acuerdo con la dirigencia del elenco mexicano. Fue su primera experiencia en el exterior luego de hacer su debut en Montevideo City Torque y también pasar por Liverpool donde cosechó muy buenos resultados.

"Llegó a México en enero de 2020 para la disputa del Torneo Clausura de ese año y con solo 10 partidos disputados se suspendió la competencia debido a la pandemia. Para el Apertura 2020, que se disputó en la segunda mitad del año pasado, Pachuca finalizó en la novena posición y por ende se ganó un cupo en la Liguilla donde llegó hasta cuartos de final cayendo ante Pumas. En el Clausura 2021 cerró en la octava posición, llegando a semifinales, tras dejar por el camino a Chivas y América, y cayendo ante Cruz Azul que iba a terminar siendo el campeón de la competencia. Para el Apertura 2021, que acaba de finalizar, el equipo finalizó en el puesto 15 y por lo tanto no logró la clasificación a la Liguilla final para la disputa del trofeo. En total, entre Liga MX y Copa de México, Pezzolano dirigió un total de 72 encuentros con un saldo de 24 triunfos, 25 derrotas y 23 empates", reflejan los medios de ese país.

Como entrenador libre, desde el entorno de Pezzolano, reconocieron en exclusiva a El Litoral que "estamos en conversaciones preliminares con Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe, ambos de Argentina". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

