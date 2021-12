https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cantautora y referente del hip hop, la artista nacida en Trelew repasa junto a El Litoral sus novedades, revisa su trayectoria, y tira unas pistas del disco que verá la luz próximamente.

Adelanto del próximo álbum Sara Hebe canta su alegría a la tierra mexicana

Dos viajes a México le bastaron a Sara Hebe para inventar una gira en tierras aztecas, con una pequeña ayuda de amigos “locales”. Con la premisa vital de que la música “es una excusa para viajar” fue en un formato soundsystem. “Me enamoré del país, la cultura, la gente, la historia, la comida, los paisajes”, resume. Así nació su canción “México”, adelanto del álbum que verá la luz en 2022.

Lleno de música

“El viajar es un placer”, dice la popular canción escrita por Pipo Pescador. Para Sara Hebe, quien fue madurando “México” desde una Buenos Aires pandémica, también es una forma de aprender sobre la cultura de un país. “Me flashó el sincretismo: construcciones antiguas, otras encima queriendo taparlas. Es un pedazo de la historia de la humanidad (la historia de las resistencias), y es clave para acercarnos al origen de América Latina”.

México está lleno de música, dice entusiasmada en un audio de WhatsApp. “Hay sonoridades diferentes de las tantas lenguas originarias vivas que se hablan en la calle y resisten”. En su última visita, se copó con una nueva generación de corridos tumbados. “Mantienen la tradición de contar la historia en canciones: business, droga, historias del barrio. Lo cantan chabones que tienen el style y la estética del trap, y unas melodías hermosas”.

Un lugar diferente

Todo es geografía, movimiento y decisión, en el más político de los sentidos. Afincada por entonces en Argentina, Sara tramitaba su deseo de volver a viajar a México entre música y relatos de su devenir porteño. Sabiéndolo o no, convocaba un espacio de libertades cotidianas. Por ese intersticio, logró filtrarse la exploración sonora del 2-Step Garage, estimulada por su compinche Ramiro Jota.

Este subgénero del UK Garage refiere, desde su nombre, a los dos pasos que separan de la pista de baile como entidad por antonomasia del goce del cuerpo. Y la libertad, claro. Suma la artista: “Me di la libertad de cantar un toque más relajada, de tirar unas barras rapeadas más suaves. Es un estilo de beat que me colocó en un lugar diferente al de siempre”. En el plano instrumental, la búsqueda de la métrica y la melodía del estribillo demuestran “la experimentación de los últimos años. Bajé un par de cambios. Lo mío siempre fue más hardcore, más de gritar y ahora estoy en otro momento”. Igualmente, reconoce Sara, que los conciertos son espacios en los que reviven canciones viejas, más punk rock. “Eso no está perdido. Simplemente que ahora estoy haciendo otras búsquedas, otras pruebas, pero todo suma”.

“Creo que cambié un poco la estética, pero no la ética. Tengo las mismas opiniones, me conmueven las historias de lucha y la bronca de las manifestaciones”.Foto: Gentileza Prensa

Hoy y mañana

En “México”, Sara menciona a un trapero de la escena actual Ysy A, con quien comparte a uno de los productores del momento, Yesan. “Admiro a casi todos y todas las artistas que están sonando hoy, me inspiran. Parafraseando la letra, alguien está haciendo un live de Instagram y habla de mí. Tiene que ver con la comunicación de hoy y la que tuvimos que usar… y seguiremos usando”. Pero, en realidad, el deseo es el de siempre: “tomarme un vuelo para conocer el mundo de manera real, salir a bailar y ver tocar a mis amigas DJ y ver bandas”.

En cuanto al disco que verá la luz en 2022 (tal vez en febrero), la cantante nacida en Trelew anticipa canciones “un poco más hard, duritas, punchis”. Todas electrónicas. Cero rock. Apunta con el trazo firme de un/a grafitero/a que tira dos frases en alguna pared de la ciudad. Algo más: hay colaboraciones con algunas amigas y “es bastante bailable”.

Hay varias Sara Hebe

“Creo que cambié un poco la estética, pero no la ética. Tengo las mismas opiniones, me conmueven las historias de lucha y la bronca de las manifestaciones. Sigo tocando en espacios parecidos a los que toco desde que empecé, aunque hemos entrado después de tantos años en un circuito más comercial... ¡Joya! ¡Para seguir haciendo música y trabajar de lo que nos gusta!

En lo sonoro, estoy un poco más tranqui. No grito tanto. A veces me dan ganas de hacer un disco rap. Pero hay varias Sara Hebe. O una que va transformándose y transicionando. Me meto en todos los estilos que me gustan, pruebo, y después implemento esas pruebas con la banda. Para mí, sigue siendo fuerte el show en vivo”.