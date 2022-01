Para Arena, la oposición pone una"traba por segunda vez" a Perotti

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.01.2022 - Última actualización - 19:21

19:19

La flamante ministra de Gobierno analizó la actitud de la Cámara de Diputados, que decidió posponer el tratamiento del proyecto para febrero. Recordó que ya en 2019, la gestión actual debió arrancar el mandato con un presupuesto elaborado por la administración saliente. Aseguró que es "millonaria" la inversión para los municipios de Santa Fe y Rosario, y negó discriminación. Atribuyó la negativa a "cuestiones de posicionamientos políticos de cara al futuro".

- ¿Cómo interpretan la decisión política de la oposición de postergar en la cámara de Diputados el tratamiento del presupuesto 2022?

- Esta postergación no tiene consecuencias negativas para la gestión de Omar Perotti, sino para toda la sociedad santafesina. Claramente, es un presupuesto que se presentó en setiembre, se debatió con el ministro de Economía (Walter Agosto) en el Consejo Económico y Social, y fue tratado y aprobado en el Senado por unanimidad donde hay representantes de todos los departamentos y de todos los partidos políticos. Cuando se giró a Diputados, los bloques manifestaron modificaciones y el gobierno estuvo dispuesto al diálogo. Volvió a concurrir el ministro Agosto a la Cámara, se abrió una instancia de conversación, pero siempre en el marco de la razonabilidad. Porque no podemos hacer lo que queremos, sino que claramente, tiene que haber una responsabilidad fiscal para defender un presupuesto. Acá no se trata de un acto demagógico donde todos podemos hacer lo que queremos. Todo el tiempo hubo predisposición al diálogo de parte del gobierno, pero claramente hubo un posicionamiento muy cerrado (de la oposición) más allá de los debates. Y especialmente respecto de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Ambos intendentes estuvieron en contacto con los diputados… Y seguir planteando la falta de inversión para estos municipios cuando si miramos lo ejecutado, vemos la gran inversión que tiene el gobierno provincial en estas dos ciudades… Por sólo decir, por fondos Covid, Financiamiento Educativo y plan Incluir, hay más de mil millones de pesos transferidos a la ciudad de Rosario. A ello debe sumarse el compromiso que tenemos en materia de obra pública; Rosario tiene 33 obras en ejecución y 22 que ya finalizaron. Obras de envergadura e históricas, como el acueducto Gran Rosario. Las obras finalizadas son por más de 26 mil millones de pesos, más la inversión nacional. Cito estos números porque la inversión provincial es muy grande tanto para Rosario como para Santa Fe. Claramente, hay un compromiso y un trabajo con cada una de las ciudades. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el presupuesto apuesta al equilibrio territorial. El gobernador planteó que todas las localidades, por más pequeñas que sean, tienen que ser atendidas y contempladas. Entonces, esta decisión de postergar no es igual pero es muy parecida a la que tuvo la oposición a nivel nacional, que terminó rechazando el presupuesto. La oposición se interpone al plan de gobierno, porque el presupuesto es la objetivación de un plan de gobierno de quien fue elegido por el voto popular para conducir los destinos de la provincia. Se requiere de consenso y ese consenso se trabajó mucho pero tiene que tener en cuenta los criterios de quienes están gobernando.

- ¿Esta postergación complica a la gestión?

- Es una complicación que pensábamos que no íbamos a tener. Estamos dispuestos a construir madurez pero del otro lado se tiene que estar también a la altura de las circunstancias. No es un tiempo para mezquindades políticas, ni en la provincia ni en la Nación ni en el mundo. Y entendemos que los consensos que no existen, los tenemos que construir con esa madurez política de la que hablamos y que nos exige este momento. Ante todo hay que poner el bienestar de la sociedad. Es importante en tener responsabilidad sobre las consecuencias de las decisiones que la oposición toma. Además, esto no empezó en diciembre de 2019; acá se toman los 'debes' de las gestiones anteriores. Pensemos también que asumimos con un presupuesto que había elaborado una gestión que se estaba yendo. Por lo tanto, es la segunda vez que se pone una traba en el plan de gobierno y la verdad, es que esto es preocupante, porque además, el Fondo del Conurbano no es de ahora; por qué no propusieron modificarlo durante las gestiones anteriores…

- ¿Entonces ustedes leen en la no aprobación una actitud casi caprichosa?

- Yo creo que se trató más de una cuestión pensada en términos de construcción política y de posicionamientos políticos para el futuro; y esa decisión deja de lado el bienestar de las personas. Por eso daba algunos números; si hubiera habido una falta de inversión, uno podría entender que se exigiera una mejora. Pero claramente esto no pasó. Y ha habido un compromiso de diálogo permanente. Es una cuestión de decisión política y que tiene una explicación política; no se piensa en la ciudadanía.

- ¿Es un mal indicio lo que pasó en la Legislatura, para esta suerte de nueva etapa que parecía iniciarse sustentada en una mayor apertura y diálogo?

- Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo porque así lo planteó el gobernador en el inicio. Tuvimos una pandemia y todos estuvimos a la altura de la circunstancia; eso demuestra que sirve construir ese diálogo. Vamos a seguir apostando y priorizando la posibilidad de consensuar porque tenemos por delante dos años de gestión donde la provincia marca diferencia en cuanto a cuestiones de reactivación, y eso necesita de la madurez política de todos. Y que la construcción de los espacios políticos no sea en perjuicio de la gente y de los entramados productivos. Tenemos la responsabilidad de gobernar y hay una decisión de tener un presupuesto equilibrado con una ley tributaria también prudente. No sólo fue aprobado por unanimidad ese presupuesto en el Senado; también se discutió con las entidades en el Consejo Económico y Social. Tenemos predisposición al diálogo, pero es este gobierno el que tiene la potestad de definir cómo debe ser ese presupuesto porque es el gobierno que la ciudadanía eligió. Y no hay falta de inversión en esas ciudades; hay inversión a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. No hay diferencia política y no hay discriminación. Medidas como Boleto Educativo y Billetera Santa Fe impactan en todas las localidades sin distinción. Eso es lo que debería haber primado en la decisión (de la oposición) que definitivamente perjudica a todos los santafesinos.

- Asumió hace días como nueva ministra de Gobierno. ¿Piensan desde la gestión reimpulsar el proyecto de autonomía municipal?

- Sí, lo vamos a retomar y es uno de los temas centrales porque el gobernador tiene plena convicción de que los gobiernos locales, que son los primeros en atender las demandas, tienen que contar con las mejores formas de resolver los problemas. Pero esto requiere de ámbitos de discusión. Esto es central. Para eso, el camino es generar ámbitos de debate y trabajo codo a codo con los gobiernos locales para que las propias comunidades se involucren porque no es una cuestión burocrática, sino un ámbito de generación de políticas públicas. No es una cuestión de un día para el otro. Hay que construirlo y en conjunto. El camino es plantear una agenda que tenga que ver con estos temas. Y también, trabajarlo con la Legislatura porque si bien la Constitución es un límite, oficialismo y oposición tenemos el desafío de discutir hasta qué punto esa Constitución nos permite avanzar en el camino de las autonomías. E incluso para ver si se generan consensos para una eventual reforma constitucional que en algún momento se hará. No la pongo en el centro del debate, pero tenemos la responsabilidad de darle a la ciudadanía y a los gobiernos locales todas las herramientas adaptadas al siglo XXI.

- ¿Precisamente, la reforma constitucional tiene un lugar también en la agenda de temas a impulsar?

- Es un tema de agenda desde hace muchos años. Sigue en la misma situación. No lo ponemos en el centro de la agenda; requiere de mucha madurez política. Y hoy estamos en un contexto muy particular que es el de la pandemia. Pero si hay voluntad política, cosas como la autonomía y voto joven, por ahí se pueden impulsar.

- ¿Hay una tregua con el Senado?

- Hablar de tregua implica hablar de guerra. Y yo creo que con el Senado ha habido tensiones, propias de la política y de diferentes visiones. Hay una gestión diferente a las anteriores y también tenemos que ir construyendo eso. Hoy hay un camino de diálogo...

- Hubo un tuit de Alejandra Rodenas lamentando que el presupuesto no fuese aprobado...

- Sí, exactamente, porque es una cuestión institucional. El presupuesto es la herramienta de gestión y siempre planteamos que las cuestiones institucionales están por encima de los intereses políticos. Poco le importan a la ciudadanía las tensiones que haya entre los sectores políticas. La gente quiere respuestas y eso es lo prioritario. Ése será el eje también en la relación con las cámaras legislativas.

Corach: "Es una necesidad"

FOTO: Mauricio Garín

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, se refirió a la postergación del tratamiento de la Ley de Presupuesto 2022 por parte de la Cámara de Diputados de la provincia. Al respecto, el ministro mencionó que "por supuesto la ley de presupuesto se presta a discusiones, debates y puntos de vista políticos e ideológicos en tensión pero no debemos perder de vista que se trata de la herramienta indispensable para gestionar los recursos de todas y todos los santafesinos".

En ese sentido, Corach añadió que "el presupuesto no es solo indispensable para este gobierno, es también -y fundamentalmente- una necesidad del pueblo santafesino que nos pide planificación, gestión y soluciones para los problemas y también para los proyectos y obras que hacen a su calidad de vida".

"Tenemos que volver a insistir – continuó. Los debates y el ansia por el posicionamiento personal no deben tapar nuestra responsabilidad primordial como representantes que es procurar que desde el gobierno se pueda gestionar sin trabas aquello que la gente pide, vota y demanda. No nos cansamos de decirlo: el presupuesto tiene la planificación y la previsión de obras y acciones que la gente espera desde hace mucho, y lo hace confiando en las formas, los consensos y los valores de la democracia que supimos conseguir. En este sentido, nos parece irresponsable la actitud de quienes privan al gobierno de lo elemental para ejercer sus funciones. Porque esto no es algo que impacta en la Casa de gobierno, sino que impacta de lleno en la vida y el porvenir de nuestros 365 municipios y comunas", reclamó.

Luego, el ministro criticó a la oposición remarcando que "es tiempo de parar con las trabas al gobierno. Insisten con una discrecionalidad en la asignación de recursos que me tocó demostrar era falsa, en una interpelación que organizaron como acto de campaña" y, por el otro, "no ratifican el consenso fiscal firmado por el gobernador pero dicen que quieren colaborar".

"Por más que uno haga fuerza por verla, esa colaboración no aparece. Más bien todo lo contrario. Y ahora nos niegan tener presupuesto: es, una vez más, la especulación política en su máxima expresión y no se puede andar especulando con una herramienta crítica como esta", añadió.

Foto: Mauricio Garín

Por último, el funcionario provincial insistió en que "si miramos al radicalismo, sus senadores votaron este presupuesto y los diputados ni siquiera lo trataron. Es la especulación en su máxima expresión. Y no se puede andar especulando con una herramienta crítica como esta. Ha llegado la hora de que algunos miembros de la oposición escuchen a la gente y sus preocupaciones, se hagan cargo de su rol y dejen atrás la campaña permanente", concluyó.