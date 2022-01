https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Te pido que no vengas": las últimas palabras de Carlos Reutemann a su hija Cora

La hija del ex gobernador santafesino y astro del automovilismo despidió el "nefasto" año de la muerte de su padre con la publicación de su último chat.

Cora y Carlos Reutemann Crédito: Captura

Una de las hijas de Carlos Alberto Reutemann, Cora, volvió a utilizar las redes sociales para recordar a su padre. “Chau 2021 año nefasto”, tuiteó la mujer en su cuenta personal junto con el emoji de un corazón lastimado, una bandera Argentina y otra de color negro. Acompañando el texto, publicó una captura de pantalla de la última conversación por whatsapp que mantuvo con el Lole. Chau 2021 año nefasto ❤️‍🩹🇦🇷🏴 pic.twitter.com/Z6oBeVAj7T — Cora Reutemann (@CoraReutemann) December 31, 2021 A casi seis meses de la muerte del ex piloto de la Fórmula 1 y ex gobernador de Santa Fe, una de las herederas del Lole despidió el “nefasto” 2021 publicando parte de los últimos chats que mantuvo con el dirigente peronista. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

