Sebastián Julierac: "El objetivo es expresar el espíritu de la Coalición Cívica en la Cámara"

El flamante legislador levanta las banderas de transparencia y lucha contra la corrupción. Votó la emergencia en Seguridad pero aclara que la solución no pasa por pintar comisarías sino por sumar tecnología y tener un plan para enfrentar el delito.

En las elecciones de 2019, estaba en quinto lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales de Juntos por el Cambio. El sector logró cinco bancas, pero sin embargo, Sebastián Julierac quedó afuera ante el reclamo de la sexta de la lista -Cesira Arcando (Fe)- que entendió que le correspondía el lugar por cupo femenino. La Cámara aceptó el planteo de Arcando y Julierac se quedó en el recinto, sin poder jurar, acompañado por su abogado, Iván Cullen. Su planteo está judicializado y no duda que en algún momento la justicia le dará la razón. En diciembre, ante la renuncia de Gabriel Chumpitaz (Pro) a la banca tras haber accedido a la banca nacional, Julierac prestó el juramento respectivo, convirtiéndose en el primer dirigente de la Coalición Cívica en obtener una banca en la Legislatura.

- ¿Llegaste tarde a la Cámara?

- Si. Me preguntan en lo personal y lo importante es el partido, la representación popular y de cada espacio político que compone Juntos por el Cambio. No solo me afectaron en mis derecho de ser legislador tras haber sido electo, sino que la Coalición Cívica perdió representación y es uno de los partidos fundantes de Juntos por el Cambio. Perdimos una banca por una cuestión de rosca política. Hay una degradación institucional en todo que no solo atañe a la política sino a gran parte de la sociedad. Es la política la que debe dar el ejemplo y construir para frenar la degradación, ir en sentido contrario y reconstruir lo que éramos como sociedad.

Hay cosas que nos están degradando en forma exponencial. Tomamos como normal hechos que diez años atrás hubiésemos dicho que no podía ser. Hoy pasa, se repite a los tres meses y así sucesivamente. A lo de Fe acá, siguió lo de provincia de Buenos Aires y hubo otros que se fueron antes de Juntos. Se perdió una banca en Santa Fe y encima ilegalmente. Yo tenía el diploma del Tribunal Electoral; la justicia demora el fallo; no falla; se jubiló el juez . No podía fallar en mi contra, no fallaba, y se jubiló. Cuando haya otro juez deberá tomar de cero el expediente, y fallará a favor mío, o lo hará la Corte Suprema de de Justicia de la provincia y si es necesaria la de Nación. En lo legal la banca me perteneció.

- ¿Qué objetivos te fijaste para los dos años de mandato?

- El objetivo es llevar a la Cámara el espíritu de la Coalición Cívica: transparencia, lucha contra la corrupción. En las reuniones que hemos tenido con ministros del Ejecutivo el reclamo constante es la publicación de datos de números del gobierno, de gastos. Se publica con atraso, otros no se publican. Con mi equipo vamos a estar generando un control paralelo del estado en todas las instancias de licitación, concursos.

- Tu primera experiencia fue votar la Emergencia en Seguridad

- Es una ley que tiene un autorización para gastar tres mil millones de pesos que, llevado a valor dólar, no es una cifra significativa en el presupuesto. Es cierto, hay pocos patrulleros, muchos están destruidos, las comisarías están destruidos. Se justifica. Me quedó el sabor amargo de cuando tuvimos la reunión con el ministro (Jorge Lagna), nunca habló de un plan. Habló de pintar, arreglar comisarías, poner una nueva, más patrulleros, armas, chalecos. Más de lo mismo y muchas de esas cosas las puede hacer sin ley de emergencia. No lo hicieron en dos años, hay nuevo ministro y para darle la posibilidad que desarrollar su trabajo se le da esta ley para que no digan que ponemos palos en la rueda. Participé de cursos sobre seguridad y del trabajo que hace el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parecen dos países distintos. Hay precisión, tecnología y control de la policía de CABA. Trajeron lo mejor del mundo, no con presupuestos multimillonarios. Invirtieron recursos en forma inteligencia, eficiente para un objetivo. Si invertís mal no hay plata que alcance y tampoco hay solución porque los números de delitos que padecemos en Santa Fe van increscendo. La política se tiene que aggiornar a los tiempos que estamos viviendo y al mundo actual; implementar un plan de seguridad real y que funciona en todo el mundo. Nosotros pintamos comisarías y en el mundo impera la tecnología, la geolocalización de móviles, la capacitación de agentes. Después está lo judicial, lo penitenciario donde debemos hacer una reformulación. No podemos colocar en el mismo lugar al ladrón primario, al ratero, con el narco o el asesino. Debería haber distintos estamentos en las cárceles; incluso con cárceles abiertas en algunos casos como hay experiencia en Reconquista en un centro de recuperación de adicciones. Hay que buscar maneras de reconducir sus vidas.

- ¿Decidiste formar parte del interbloque con Evolución UCR?

- Fue un compromiso con Chumpitaz. En el interbloque se trabaja bien, cómodo. Soy Coalición Cívica como bloque, tengo autonomía de voto. Juntos por el Cambio original, por malos manejos, perdió una banca. Hoy tiene tres diputados más otro que se sumó (Walter Ghione). Aspiro a un interbloque de Juntos por el Cambio, con una democratización del poder donde todos podamos decidir.

- En Santa Fe, Juntos por el Cambio constituiría su mesa en febrero

- La estamos pidiendo desde siempre, hasta con los que estábamos enojados. Siempre tuvimos la voluntad de la unidad, del diálogo y de conformar algo que sintetice Juntos por el Cambio. En las últimas elecciones hablamos con todos los actores para generar lista de unidad, no se pudo. Seguimos en esa postura, que es la postura del partido a nivel nacional.

En febrero será la bajada de política de la coalición a la provincia. Estará en los actores locales adherir o no. Dentro de UCR y de Pro hay distintas líneas, veremos si todas están de acuerdo en integrar la mesa y con voluntad de acuerdo y construcción. Esperemos que sea así. Nosotros pondremos todo de nuestro lado para que se produzca.

- ¿El futuro de la Coalición Cívica?

- Vamos sumando gente, hemos crecido territorialmente. El que entra a la Coalición Cívica se enamora. Mucha gente está ensimismada en lo individual y relega lo colectivo. Entiendo la preocupación por lo propio, lo familiar, pero reservemos esa cuota de responsabilidad ciudadana, social y responsabilidad en el futuro de nuestros propios hijos.

Basaldella

A los 75 años, murió ayer en la ciudad de Rosario el dirigente radical Miguel Basaldella quien ocupó la banca de diputado provincial durante dos períodos. Fue uno de los dirigentes de máxima confianza de Horacio Usandizaga a quien acompañó desde cargos en el ejecutivo municipal de Rosario. Luego, fue uno de los líderes de Convergencia el espacio interno en la UCR que tenía como máximo referente a Usandizaga y allí Basaldella tuvo la tarea de integrar alianzas con otras fuerzas políticas. También Basaldella acompañó a Usandizaga en la conducción de Rosario Central.