Buscan cómo amortiguar el impacto económico de la suba de contagios en Santa Fe

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, confirmó a El Litoral que en todas las áreas de la administración pública se registran casos, y que se hace un monitoreo en la actividad privada. Evaluación positiva del pase sanitario y adelantó que el 12 de enero habrá una revisión del marco de restricciones.

El ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, consideró que el nuevo avance del coronavirus hará sentir su impacto sobre la actividad económica y en el plano laboral, que en los próximos día habrá una reevaluación de la normativa de restricciones (a dos semanas de las fiestas de fin de año) y que se busca la manera de que los servicios públicos se resientan lo menos posible.

Ante la consulta de El Litoral sobre el impacto de la actual situación epidemiológica, aclaró que "no hay un relevamiento con cifras porque es muy dinámico y, como se presentó el panorama, pasamos en un plazo de 15 días de registrar algo más de 100 casos a más de 3000. Fue muy rápido como se fueron dando".

"Lo que veo es que en todas las reparticiones tenemos situaciones de casos positivos. Eso está sucediendo en el Estado provincial. Primero estamos en un mes que para la administración, si bien no hay un receso, se tiende a que la gente se tome la licencia para poder tener disponibilidad del total del personal durante el año.

Con la cuestión administrativa o técnica que tengan que ver con la cuestión de los expedientes, no estamos teniendo inconvenientes porque no es complicado instrumentar una forma de continuidad. Y lo que hay que prestar atención es en la áreas operativas: la Epe, Salud, Aguas y docentes (aunque en este momento no hay clases).

- ¿Hay alguna recomendación de volver al home office en algunos sectores de la administración pública?

- En la administración pública tenemos una instrucción general a las áreas. Hace un tiempo instamos a la vuelta total a la presencialidad. Inclusive los que no estaban vacunados. Ahora tenés una primera instrucción, que es que los no vacunados o quienes no tengan un esquema completo, no hagan actividad presencial. La gente puede estar home office . Y después una segunda instrucción general es garantizar el esquema de funcionamiento con posibilidades de distancia, ventilación y, donde no se puede, instrumentar las medidas para que se haga el trabajo de alguna forma. En alguna oportunidad se lo hizo por turnos, en otras por home office. Todo el conjunto de recomendaciones que teníamos en otro momento de la pandemia cuando subieron los casos están volviendo a instrumentarse.

La ventaja que tiene esto es que al estar la vacuna no tensiona el esquema sanitario en internación: sí en testeos donde se van a introducir medidas, porque con el esquema público de testeo no va a alcanzar. De hecho, se consideran positivos los contactos estrechos que tienen síntomas y se les pide que no se vayan a testear.

- Con el pase sanitario, ¿qué evaluación están haciendo?. A nivel nacional rige desde el 1° de enero, pero Santa Fe ya tiene un poco más de experiencia (rige desde el 21 de diciembre de 2020).

- Una de las finalidades que perseguía el pase, que era que se complete el esquema de vacunación, se está consiguiendo. De acuerdo al relevamiento que tiene Salud, se fue a vacunar mucha gente que no había tomado el segundo turno. En ese sentido está funcionando. Después, lo que empezamos a combinar con los municipios, y este lunes terminamos de definir con Santa Fe, es hacer un esquema conjunto de control aleatorio: ir a distintos lugares y hacer control sobre que se vaya pidiendo el esquema de vacunación.

- ¿En qué lugares no es necesario el pase sanitario?

- Empiezo al revés. Los lugares donde es necesario son en eventos masivos, en viajes grupales, bingos y casinos, cines, teatros, salones de eventos y gimnasios. En la administración pública para hacer trámites, se pide en Aguas Santafesinas y en la Epe, en Iapos y en Api-Catastro. A su vez la mayoría de los trámites que se hacen en forma presencial se pueden hacer on line.

- El personal de la administración pública que no tiene el esquema completo de vacunación, ¿está trabajando de manera remota?

- Eso está en el último decreto, que tiene una previsión para eventos masivos, una para administración pública y esas dos cuestiones se dispusieron allí. Lo tercero es el tema de aforos, para tratar de reducirlos al 70 %.

- ¿Hasta cuándo tiene vigencia el decreto? ¿Se podrían aplicar más restricciones?

- El decreto tiene vigencia hasta el 28 de febrero pero estamos habilitados a revisar cada 12 días y ver cómo está la situación sanitaria. De ahí se decide la continuidad o si se introduce alguna modificación. (Esa revisión sería el 12 de enero, dos semanas después de las fiestas de fin de año)

- ¿Lo preocupa este nuevo escenario?

- Desde el punto de vista laboral va a tener afectación. Porque hay un número (de casos) que se multiplica geométricamente. Esto va a tener impacto en la actividad económica. Vamos a tener que evaluar cómo lo amortigua la época del año, porque enero y febrero son los meses con más licencias. Eso probablemente termine amortiguando el impacto, pero los casos van a estar. El otro dato a tener en cuenta es cuánto dura la ola: no es lo mismo un mes y medio que tres meses.