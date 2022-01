Iván Lardito, en su máxima expresión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El arquero que nació futbolísticamente en Gimnasia de Ciudadela y pasara por Atlético de Rafaela, Colón de San Justo y 9 de Julio de Morteros, se consagró campeón con el popular Sportivo Suardi en la Liga Regional San Francisco. Disfruta con su familia mientras escucha ofertas que le permitan seguir creciendo.

Sportivo Suardi, el nuevo soberano del fútbol regional, así titulaba eldepartamental.com el 20 de diciembre pasado. En esos festejos aparecía el santafesino Iván Lardito, un chico humilde, de barrio, de familia de trabajo. Nació y creció futbolísticamente en Gimnasia de Ciudadela y un buen día se fue a Rafaela para vestir durante cinco años y medio la camiseta de la "Crema". Firmó contrato como jugador profesional y con el paso del tiempo, apurado por el crecimiento y con falta de madurez se mudó de barrio Alberdi. Con el paso del tiempo, fue vistiendo distintas camisetas y en todas dejó una excelente imagen. Su metro noventa de estatura lo dice todo. Quienes lo conocen hablan maravillas del arquero como persona y quienes lo disfrutaron como arquero aseguran que es un excelente profesional formado bajo la atenta mirada de grandes DT.

El 2021 fue un gran año. El club Sportivo Suardi volvió a consagrarse campeón Absoluto de la Liga Regional San Francisco. Venció 1 a 0 a Unión de Alicia y consiguió una nueva estrella liguista. "Éste año fue uno de los mejores de mi carrera" analizó Lardito en su visita a El Litoral.

Con una gran actuación en lo personal, un buen acompañamiento en lo grupal y con un cuerpo técnico de gran nivel, el rojo y blanco de Suardi gritó campeón e invicto en el mismo escenario donde en el año 2016 lograra su último título. El estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco fue epicentro del festejo del equipo de Pablo Jesús Mina, el DT.

Sportivo Suardi finalizó invicto la temporada, con 8 victorias y 6 empates, con 19 goles a favor y 7 en contra. Como local jugó 7 encuentros, de los que ganó 4 y empató 3 (todos 0-0), con 9 goles a favor y 2 en contra. Como visitante disputó 6 partidos, con 3 victorias y 3 igualdades, con 9 goles a favor y 5 en contra. En cancha neutral un solo partido, el que ganó por 1-0. Su máximo goleador fue Agustín Martelotto con 7 conquistas y el destacado fue Iván Lardito, un invencible bajo los tres palos.

Lo que fue y lo que vendrá

Para Iván Lardito, el año que termina fue muy bueno. "LLegada éstas fiestas el balance es muy bueno. Quiero agradecer a Sportivo Suardi por haberme llamado en un momento complicado por la pandemia. Creo haber entregado todo por el plantel y la coronación fue una prueba de lo que digo. Es un club maravilloso, con muy buena gente y que decir del plantel, del cuerpo técnico que se portaron de maravilla desde mi llegada hasta la coronación".

-¿Volvés a Suardi o buscás un salto de calidad en una categoría superior?

-Yo volvería pero tengo 25 años y creo que estoy lo suficientemente maduro como para dar un salto de categoría que me permita crecer y mostrarme en otro lugar. Ellos me ofrecieron continuidad y lo estamos analizando. La cuestión no es el club, es que necesito jugar en una categoría superior.

-¿Cómo fue esa experiencia?

-Muy linda y positiva. Me gustó la Liga y como dije, el club fue como mi casa. Suardi es una ciudad chica donde se conocen todos y la verdad que son muy futboleros. Lo disfruté mucho.

-¿Vivías en Suardi o viajabas desde Santa Fe?

-No, me quedé en un lugar muy lindo donde compartí con otros jugadores del interior. La verdad que nos atendieron muy bien y quiero destacar que fueron muy amables con nosotros, nunca nos faltó nada.

-¿Qué dice la familia de tu buen momento y de la obtención del campeonato?

-Ellos están tan felices como lo estoy yo. Ha sido un lindo torneo y lo disfrutaron siempre. Hoy la tecnología permite poder ver todo lo que hacemos los que estamos afuera de casa.

-¿Volverías a Rafaela para jugar en Atlético?

-Sí, claro. Mañana mismo. Cometí un error cuando me fui. Pasó que yo buscaba continuidad y como no la tenía pedí para irme a otro club. Pecados de juventud. No volvería a hacerlo.





Ficha personal

Nombres y apellido: Iván Maximiliano Lardito.

Lugar y fecha de nacimiento: Santa Fe, 31 de mayo de 1996.

Grupo familiar: papá, mamá y tres hermanos.

Un deseo: seguir creciendo en el fútbol y que en mi casa haya paz, pan, trabajo y salud para todos.

Arquero de preferencia: son varios, el fútbol argentino siempre formó grandes profesionales.

La campaña

El equipo de Sportivo Suardi, campeón absoluto de la Liga de San Francisco, que dirige Pablo Mina finalizó invicto de la temporada 2021, con 8 victorias y 6 empates, con 19 goles a favor y 7 en contra. Como local jugó 7 encuentros, de los que ganó 4 y empató 3, con 9 goles a favor y 2 en contra. Como visitante disputó 6 partidos, con 3 victorias y 3 igualdades, con 9 goles a favor y 5 en contra. En cancha neutral un solo partido, el que ganó por 1-0.

Lanzaro: "Confiamos en que se va a hacer la Copa Santa Fe"

El 2021 ha sido un año de transición para el fútbol de la provincia de Santa Fe. Luego de un 2020 en el cual no se pudo jugar, esta última temporada se pudo finalizar con la Copa Federación pendiente y Studebaker se consagró campeón, luego de vencer a Juventud Unida de Humboldt.

Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, de reciente reelección en el cargo hasta diciembre de 2023 dijo que "hay muchas Ligas que terminaron en la primera o segunda semana de diciembre. Hay algunas que pidieron una prórroga, pero finalmente pudieron jugar hasta finalizar". Además, Lanzaro expresó que "apuntamos a jugar un 2022 de manera normal. Jugaremos la Copa Federación a fin de enero, y la proyección de la nueva Copa Santa Fe, que por intención del gobierno se quiere hacer. Ojalá que tengamos un año lleno de actividad".

Sobre la Copa Santa Fe, que ha sido el certamen insignia de los últimos años, dijo que "está estipulado que los cuatro semifinalistas de la Copa Federación jueguen este torneo, si el gobierno nos acompañe en la forma de disputa y los equipos que participen, así será. Tenemos una confianza muy grande que se va a hacer. Quizás para los 15 o 20 primeros días de enero, dando las notificaciones a las ligas sobre cómo se va a jugar. Somos realistas que sin el apoyo del gobierno este torneo no se puede realizar".

Carlos Lanzaro planteó un inconveniente de cara a la organización del campeonato y tiene que ver con el torneo desierto por la pandemia. Los clubes que fueron campeones en 2019 tienen el derecho de poder jugarla y se juntan con los de 2021, por lo que será un tema a evaluar y resolver. Por último, aseguró que está la intención de poder jugar la Copa Santa Fe femenina a la par de la masculina, que daría inyección para que también se jueguen los provinciales de inferiores.