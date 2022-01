https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está llegando en horas el nuevo cuerpo técnico

Abdicó Eduardo I en Colón y asume el Emperador Julio César

Como ex arquero es el director técnico que más títulos ganó en Argentina: Apertura 2009 con Banfield, Apertura 2011 con Boca Juniors y Copa Argentina con Boca, tras vencer a Racing Club en la final. Tiene más de 600 partidos como entrenador.

"Que si vengo, que no voy"... Que si estoy, que me pierdo, que si tengo, que no doy; que si estoy, que me vengo. Mientras uno fue de Colón a Independiente, el otro vino de Independiente a Colón. La foto de El Litoral, en la noche de San Juan, el día del cruce de semifinales. Crédito: Pablo Aguirre

Por Dario Pignata SEGUIR "Tal fue el poder que concentró Julio César, tan enorme fue su influencia y su importancia en la transición de la República al Imperio, que en el imaginario colectivo ha quedado la idea de que fue este general el primer gobernante en tener el poder absoluto. Aunque en realidad solo estuvo a punto de conseguirlo: Cayo Julio César murió 17 años antes del comienzo del imperio, y de que por primera vez un gobernante aglutinara en su persona el poder político, militar y religioso", cuenta la historia. En esta transición, la de la Era post Domínguez, Julio César (en este caso Falcioni) también quiere ser importante en el Mundo Colón. Lo cierto es que, imaginariamente, abdicó Eduardo I y asumió el Emperador Julio César. El mismo día que Eduardo Rodrigo Domínguez le dio el sí al Rey de Copas, Independiente de Avellaneda; Julio César Falcioni dio el sí para su segundo ciclo en Colón de Santa Fe. Uno para acá...otro para allá. La llegada del flamante Director Deportivo, Mario Sciacqua, terminó inclinando la balanza a favor de la espalda, el nombre de peso y la chapa de Julio César Falcioni. Los otros dos nombres, de entrenadores extranjeros, daban la idea de "salto al vacío", en un momento donde Colón está a las puertas de la Copa Conmebol Libertadores 2022. "La elección final es tuya, Marito; nosotros llegamos hasta acá", le deslizaron los dirigentes sabaleros cuando contrataron a Sciacqua para el puesto que antes ocupó "Pancho" Ferraro cuando hace el DT era Pablo Lavallén. Todos los movimientos entre sábado y domingo, a pesar de la fecha especial, se aceleraron. La primera charla de Sciacqua con Falcioni; después con Omar Píccoli, su asistente. Hasta que Sergio Grecco, representante histórico de Julio César Falcioni, llegó a Santa Fe para acordar los términos del contrato (montos, colaboradores) que durará un año. Tenés que leer Emociona Falcioni: "Es una gran alegría volver a Colón" Acaso la novedad más importante es la decisión que tomó Pedro Damián Monzón: el rudo ex zaguero de la Selección Argentina, que se sumó como asistente al cuerpo técnico de Falcioni, es empleado de Independiente. A pesar que Julio César lo tentó para venir a Santa Fe y sumarse a Colón, prefirió seguir en Avellaneda. "Si me iba a Santa Fe, pasaba a ganar el doble que acá, pero me entusiasma lo de la reserva", deslizó el correntino de 59 años. Lo otro del cuerpo técnico es conocido: lo dicho de Omar Píccoli como asistente principal, el profe Otero a cargo de todo el staff físico y el paraguayo César Velásquez como entrenador de goleros. Incluso, en el caso del profe Otero, ya estuvo hace 15 años cuando el "Emperador" dirigió a Colón. En ese primer ciclo del "Emperador" en Colón, Julio Cesar Falcioni dirigió al sabalero en 25 oportunidades: ganó 6, empató 9 y perdió 10. Según las estadísticas del colega Damián Palacios, obtuvo 27 puntos de 75 posibles, eso equivale al 36 por ciento. Marcó 36 goles y le convirtieron 30. Debuto el 10 de septiembre del 2006, en Matadero, cancha de Nueva Chicago y fue derrota del sabalero por 1 a 0. Colón aquélla tarde alistó a: Laureano Tombolini, Pablo Jerez, Jorge Guaga, Cristian Grabinski y Hugo Iriarte; Fredy Grisales, Diego Barrado, Gastón Esmerado y Sebastián Malandra; Claudio Enría y Esteban Oscar Fuertes. El único tanto del partido lo convirtió Federico Higuain a los 42 minutos del primer tiempo. Tenés que leer Eduardo Domínguez: "Al técnico que venga sólo le digo que disfrute lo que es Colón" El primer cotejo que le toco dirigir en Santa Fe fue el 16 de septiembre ante Vélez y el encuentro se suspendió a los 42 minutos del primer tiempo por agresión a uno de los Asistente, Horacio Herrero (le arrojaron un encendedor desde la platea este). El partido lo estaba ganando Colon 1 a 0 con gol de Sebastián Malandra, desde los 11 segundos. El encuentro se volvió a reanudar el 25 de octubre, finalizando 1 a 0. Su último cotejo lo dirigió el 27 de abril del 2007: 1 a 1 frente a Arsenal de Sarandí. Luego del encuentro le presentó la renuncia al presidente German Lerche. Colón esa noche formó con: Laureano Tombolini, Diego Chitzoff, Diego Reynoso, Marcelo Goux y Hugo Iriarte; Fredy Grisales, Esteban González, Gastón Esmerado y Emanuel Centurión; José Sand y Rubén Ramírez. Gastón Esmerado convirtió para el sabalero, mientras que Llama a 6 minutos del final igualaba el cotejo. Ahora, 15 años después, vuelve Julio César Falcioni a Colón. Luego que abdicara el estrellado y querido Eduardo I, aparece el Emperador Julio César en la comarca sabalera. El torneo local, la Copa Argentina y la Conmebol Libertadores están a la vuelta de la esquina. Quedó claro, después de tantas idas y vueltas, que el banco del post Colón Campeón no era para cualquiera. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

